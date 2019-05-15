Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu

Fiyat oldukça yüksek
Mi 9 SE bazı e-ticaret sitelerinde yerini almaya başladı. Fiyat etiketi 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği için 3999 TL şeklinde. Her ne kadar 500 TL hediye çeki sunulsa da bu fiyatın hayli yüksek olduğunu söylemeliyiz. Telefonun 20 Mayıs tarihinde stoklara gireceği belirtiliyor.Ayrıca Bkz. "Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat"
Mi 9 SE’nin 5.97 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile geliyor. Haliyle boyutları abisine göre daha küçük. Gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafına baktığımızda 48 MP Sony IMX586 ana sensöre, 13 MP geniş açı ve 8 MP telefoto sensörün eşlik ettiğini görüyoruz. Ön taraftaki su damlası çentik içerisinde ise 20 MP kamera mevcut. Tüm bu paket 3070 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alıyor.
Cihazın tasarımı ve diğer pek çok özelliği Mi 9 modeline oldukça benzer. Örneğin ekrandan parmak izi sensörü gibi donanımlar bile yerini koruyor. Kamera ve işlemci tarafında kırpılmalar var. Ancak ülkemiz fiyatı üst model olan Mi 9’a oldukça yakın. Bu da kullanıcılar için büyük soru işaretleri oluşturacaktır. Ön sipariş aşamasından sonra fiyat değişir mi şimdilik bilinmiyor.
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haa "...normal diyorsun da sen alırmısın?..." derseniz kesinlikle almam ama yakında neler neler olacak herkes şaşkınlıkla takip edecek buraları, diyor. kemerlerinizi bağlayın koltuklarınızda sıkı durun diye şimdiden ekliyorum.
şuanda s4 mini kullanıyorum, s3 mini'den terfi ettim. inanın kamera dışında bir eksiğim gediğim yok, her işimi görüyor, hani şu telefonlarda yapacağım herşeyi bu telefonda da yaptığıma inanıyorum.
Böyle bir sensör var mı ki? 586 olmasın o.
OHA m.k.
Xiaomi artık ülkemizde bitmiştir.
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