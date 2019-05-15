Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu

Mi 9 SE ise henüz ülkemize giriş yapmadı. Evofone tarafından geçtiğimiz haftalarda cihazın Türkiye’ye geleceği Ön siparişe açılmasıyla hem fiyatı hem de geliş tarihi öğrenilmiş oldu. Xiaomi Mi 9 modeli uzun süredir ülkemizde satılmakta. Mi 9 ile aynı anda tanıtılanise henüz ülkemize giriş yapmadı. Evofone tarafından geçtiğimiz haftalarda cihazın Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı açılmasıyla hem fiyatı hem de geliş tarihi öğrenilmiş oldu.

Fiyat oldukça yüksek

Mi 9 SE bazı e-ticaret sitelerinde yerini almaya başladı. Fiyat etiketi 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği için 3999 TL şeklinde. Her ne kadar 500 TL hediye çeki sunulsa da bu fiyatın hayli yüksek olduğunu söylemeliyiz. Telefonun 20 Mayıs tarihinde stoklara gireceği belirtiliyor.

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Mi 9 SE’nin 5.97 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile geliyor. Haliyle boyutları abisine göre daha küçük. Gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafına baktığımızda 48 MP Sony IMX586 ana sensöre, 13 MP geniş açı ve 8 MP telefoto sensörün eşlik ettiğini görüyoruz. Ön taraftaki su damlası çentik içerisinde ise 20 MP kamera mevcut. Tüm bu paket 3070 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alıyor.

Cihazın tasarımı ve diğer pek çok özelliği Mi 9 modeline oldukça benzer. Örneğin ekrandan parmak izi sensörü gibi donanımlar bile yerini koruyor. Kamera ve işlemci tarafında kırpılmalar var. Ancak ülkemiz fiyatı üst model olan Mi 9’a oldukça yakın. Bu da kullanıcılar için büyük soru işaretleri oluşturacaktır. Ön sipariş aşamasından sonra fiyat değişir mi şimdilik bilinmiyor.

https://www.facebook.com/380432752368993/photos/a.386297071782561/630935687318697/?type=3&theater