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Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin orta sınıf donanımı Mi 9 tasarımıyla birleştirdiği Mi 9 SE modelinin Türkiye fiyatı belli oldu. Ön siparişe açılan cihaz 20 Mayıs’ta stoklarda olacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
10,3b
1
42
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Mi 9 modeli uzun süredir ülkemizde satılmakta. Mi 9 ile aynı anda tanıtılan Mi 9 SE ise henüz ülkemize giriş yapmadı. Evofone tarafından geçtiğimiz haftalarda cihazın Türkiye’ye geleceği açıklanmıştıÖn siparişe açılmasıyla hem fiyatı hem de geliş tarihi öğrenilmiş oldu.

Fiyat oldukça yüksek

Mi 9 SE bazı e-ticaret sitelerinde yerini almaya başladı. Fiyat etiketi 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği için 3999 TL şeklinde. Her ne kadar 500 TL hediye çeki sunulsa da bu fiyatın hayli yüksek olduğunu söylemeliyiz. Telefonun 20 Mayıs tarihinde stoklara gireceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat"

Mi 9 SE’nin 5.97 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekran ile geliyor. Haliyle boyutları abisine göre daha küçük. Gücünü Snapdragon 712 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB’a kadar depolama eşlik ediyor. Kamera tarafına baktığımızda 48 MP Sony IMX586 ana sensöre, 13 MP geniş açı ve 8 MP telefoto sensörün eşlik ettiğini görüyoruz. Ön taraftaki su damlası çentik içerisinde ise 20 MP kamera mevcut. Tüm bu paket 3070 mAh kapasiteli bataryadan gücünü alıyor.

Mi 9 SE Türkiye fiyatı belli oldu
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Cihazın tasarımı ve diğer pek çok özelliği Mi 9 modeline oldukça benzer. Örneğin ekrandan parmak izi sensörü gibi donanımlar bile yerini koruyor. Kamera ve işlemci tarafında kırpılmalar var. Ancak ülkemiz fiyatı üst model olan Mi 9’a oldukça yakın. Bu da kullanıcılar için büyük soru işaretleri oluşturacaktır. Ön sipariş aşamasından sonra fiyat değişir mi şimdilik bilinmiyor.


https://www.facebook.com/380432752368993/photos/a.386297071782561/630935687318697/?type=3&theater Yorum Yaz
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mhrUca 3 hf. en beğenilen
4bintl o telefon veren harbi maldir
1 Yanıt Yanıtla +62
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PeYLeR. 3 hf.
4450 tl s10e satılıyor hemde 128 gb. Xiaomi harbiden mala bağladı
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Bloodin 3 hf.
2300'e bilen alır ;)
2 Yanıt Yanıtla +39
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seglopsi 3 hf.
arkadaşlar dalga geçiyorsunuz ama imei kaydı 1000 tl oldu sanıyorum. bunun ek olarak kdv si, ötv si, kdv'nin ötv si, trt payı vs vs eklenince 3500 tl lik fiyat sanıyorum normal.
haa "...normal diyorsun da sen alırmısın?..." derseniz kesinlikle almam ama yakında neler neler olacak herkes şaşkınlıkla takip edecek buraları, diyor. kemerlerinizi bağlayın koltuklarınızda sıkı durun diye şimdiden ekliyorum.
şuanda s4 mini kullanıyorum, s3 mini'den terfi ettim. inanın kamera dışında bir eksiğim gediğim yok, her işimi görüyor, hani şu telefonlarda yapacağım herşeyi bu telefonda da yaptığıma inanıyorum.
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NOSTOY 3 hf.
Türkiye'de bu fiyatları belirleyen vatandaşı çok merak ediyorum
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sreylare 3 hf.
"Kamera tarafına baktığımızda 48 MP Sony IMX856 ana kameraya.."
Böyle bir sensör var mı ki? 586 olmasın o.
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AlliedSL 3 hf.
Bizde ucuzcu değiliz artık demek istiyolar
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SeKSandDoRT 3 hf.

OHA m.k.
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Eric Cartman. 3 hf.
Evofon mudur ne karın ağrısıysa, milleti kendi gibi mal zannediyor herhalde.
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solayak27 3 hf.
Yani varya simdi bisey dicem olmicak 4 bin he
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saint42 3 hf.
Sd 710 işlemcili bir telefon 4000 tl işte popüler olan bir Markanın geldiği son nokta.
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Nevfel 3 hf.
S10e al geç o fiyata çıktıktan sonra. Performans olarak bu telefonu ikiye katlar.
Xiaomi artık ülkemizde bitmiştir.
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sefaMseven 3 hf.
Ne olduğu belli olmayan bir garanti için 1800? fazla vermek çok mantıksız . azıcık araştırma ile 2200? ye bulmak mümkün
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At sahibi 3 hf. sefaMseven
Gelde anlat işte . Versinler 5000-6000 bin millette para bol demekki
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