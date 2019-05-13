Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak

Xiaomi tarafından açıklanan plana göre firma, Hindistan’da Mi Express Kiosks adlı otomatları kullanıma sunacak. Bu otomatlar Xiaomi ürünlerini kullanıcılara direkt olarak sunularak aracıları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu otomatlar büyük şehirlerde ortak alanlara yerleştirilecek ve çok sayıda insan trafiği olan konumlar tercih edilecek. Bu konumlar arasında parklar, metro istasyonları, havaalanları ve alışveriş merkezleri yer alıyor.

Otomatlarda kredi kartı, ön ödemeli kartlar ve nakit kabul edilecek. Önümüzdeki aylarda bu otomatları yerleştirecek olan Xiaomi, daha sonra farklı şehirlere yayılacak.

Xiaomi’nin aracıları ortadan çıkarıp ürünlerini daha ucuza satmak için attığı son adım olan otomatlar, son derece ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazlar sayesinde mağaza ya da güvenlik görevlilerine ihtiyaç ortadan kalkacak. Zaman içinde daha da yaygınlaşacak bu otomatların Hindistan dışında da açılması oldukça olası.

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Şimdilik Hindistan’dabulunan otomatlar hakkında daha fazla bilgiye ve konumlarına yakın gelecekteüzerinden ulaşılabilecek.