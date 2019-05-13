Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak

Xiaomi, Hindistan'da başlattığı Mi Express Kiosks projesiyle birlikte telefon ve aksesuarlarını otomatlardan satmaya başladı. Şimdilik iki tane açılan otomatların sayısı zamanla çoğalacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi tarafından açıklanan plana göre firma, Hindistan’da Mi Express Kiosks adlı otomatları kullanıma sunacak. Bu otomatlar Xiaomi ürünlerini kullanıcılara direkt olarak sunularak aracıları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Bu otomatlar büyük şehirlerde ortak alanlara yerleştirilecek ve çok sayıda insan trafiği olan konumlar tercih edilecek. Bu konumlar arasında parklar, metro istasyonları, havaalanları ve alışveriş merkezleri yer alıyor.
Otomatlarda kredi kartı, ön ödemeli kartlar ve nakit kabul edilecek. Önümüzdeki aylarda bu otomatları yerleştirecek olan Xiaomi, daha sonra farklı şehirlere yayılacak.
Xiaomi’nin aracıları ortadan çıkarıp ürünlerini daha ucuza satmak için attığı son adım olan otomatlar, son derece ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazlar sayesinde mağaza ya da güvenlik görevlilerine ihtiyaç ortadan kalkacak. Zaman içinde daha da yaygınlaşacak bu otomatların Hindistan dışında da açılması oldukça olası.
Şimdilik Hindistan’da iki konumda bulunan otomatlar hakkında daha fazla bilgiye ve konumlarına yakın gelecekte Mi.com üzerinden ulaşılabilecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 3 hf. en beğenilen
Akıllı telefonlar Hindistan'da bile lükse girmiyor ve temel ihtiyaç olarak görülüyor demek ki. Asgari ücretle telefon almanın zor olduğu, Türkiye dışında başka ülke var mı acaba?
Akıllı telefonlar Hindistan'da bile lükse girmiyor ve temel ihtiyaç olarak görülüyor demek ki. Asgari ücretle telefon almanın zor olduğu, Türkiye dışında başka...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 hf.
Vay be çok güzel olmuş. İşte böyle böyle akıllı telefonun lüks değil ihtiyaç olduğunu gösteririz. Bu yüzden Apple reklamlarını ve operasyonlarının yasaklanması lazım. Apple telefonları lüks olarak tanıtıyor ona göre lansman yapıyor bunu gören yönetici yaptığı işe dayanak gösteriyor. Xiaominin yaptığı ise otomattan kek almak gibi temel ihtiyaç bu dayanağını oluşturuyor.
Xiaomi

Edit: Mesajıma cevap atanlara ve atacaklara cevabım.
m.donanimhaber.com/...
Apple lüks tüketimi özendirmiyor diyenlere tek cevabım budur.
Aranızda varsa hükümet sevdalısı kulağına ucursun bunu da Kredi kartlarına da ÖTV getirmek için dayanak olur.
Vay be çok güzel olmuş. İşte böyle böyle akıllı telefonun lüks değil ihtiyaç olduğunu gösteririz. Bu yüzden Apple reklamlarını ve operasyonlarının yasaklanması ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 3 hf.
dükkan kirası yok, personel gideri yok. gayet akıllıca. acaba telefon fiyatıda daha mı uygun bu otomatlarda?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 3 hf.
Birer telefon alır mıyız?
Ben bi Mi9se alıyorum, sana ne alayım?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 hf.
Biz de en güvenilir, en kalabalık yere koy yine kar maskesi vs takarlar alıp götürürler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Night_Blade 3 hf.
Acaba aşağıya düşünce telefon kırılır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alighieri 3 hf.
Hiç nakliye edilmiyor. Fabrikadan alıyoruz zaten hep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 hf.
Xiaomi Çin değil Hindistan pazarı sayesinde olduğu konuma geldiği için sanki Hindistan markası gibi bir şey oldular. Neredeyse çoğu yatırımlarını da Hindistan'a yapmaları şaşırtmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 3 hf.
İyi cesaret... Hindistan gibi bir ülkede o otomatlar iki günlük olmaz mı?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 3 hf.
Vay be çok güzel olmuş. İşte böyle böyle akıllı telefonun lüks değil ihtiyaç olduğunu gösteririz. Bu yüzden Apple reklamlarını ve operasyonlarının yasaklanması lazım. Apple telefonları lüks olarak tanıtıyor ona göre lansman yapıyor bunu gören yönetici yaptığı işe dayanak gösteriyor. Xiaominin yaptığı ise otomattan kek almak gibi temel ihtiyaç bu dayanağını oluşturuyor.
Xiaomi

Edit: Mesajıma cevap atanlara ve atacaklara cevabım.
m.donanimhaber.com/...
Apple lüks tüketimi özendirmiyor diyenlere tek cevabım budur.
Aranızda varsa hükümet sevdalısı kulağına ucursun bunu da Kredi kartlarına da ÖTV getirmek için dayanak olur.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 hf. dr20mouse
Yasaklanmalıymışmış tam bir ergen yorumu 😂
Sapla samanı karıştırmayın. Giriş-orta seviye telefonların olması amiral gemisi telefonların olmayacağı gerçeğini değiştirmez. OnePlus bile 700 dolara telefon satıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 hf. en beğenilen
Akıllı telefonlar Hindistan'da bile lükse girmiyor ve temel ihtiyaç olarak görülüyor demek ki. Asgari ücretle telefon almanın zor olduğu, Türkiye dışında başka ülke var mı acaba?
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 hf. Virtual Reality
Tam aksine Hindistan dünyanın en kalabalık 2. ülkesi ama en fakir halka sahip gelişmekte olan ülke. Bu yüzden firmalar Hindistan'a özel en düşük sürümler ve en uygun fiyatlar uygular. Xiaomi Hindistan dışında başka ülkeye özel telefon üretmez bile. Hint versiyonları ver bir çok markanın. Halkın satın alma gücünün aşırı düşük olmasından kaynaklı. Biz de çok kötü durumdayız ama Hindistan'dan iyiyiz. Hindistan ile kıyaslama bizi. Almanya ile de kıyaslama. Brezilya, Rusya, Malezya gibi ülkeler bizim dengimiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3619 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, mi express kiosk ve
4 etiket daha otomat Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor 3 hf. Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. Realme X resmi görselleri ortaya çıktı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak Sonraki Disney’in Hintli iştiraki Hotstar içerik platformu izlenme rekoru kırdı 3 hf. 2019 iPhone modellerinin arka tasarımını ortaya koyan kalıp fotoğrafları yayınlandı 3 hf. Giriş seviyesi Ryzen oyun oynatır mı? "HP 15 DB0023NT dizüstü incelemesi" 3 hf. Opel Grandland X'in 300 beygirlik hibrit versiyonu tanıtıldı 3 hf. Apple'a App Store'daki hakim durumunu kötüye kullandın davalarına kapı aralandı 3 hf. Google'ın Dijital Denge özelliği Pixel telefonları yavaşlatıyor olabilir 3 hf. Xiaomi E-Kitap okuyucu yolda 3 hf. Oppo Reno satışa sunuldu! Oppo Reno Türkiye fiyatı ve özellikleri 3 hf. Waze artık Pandora entegrasyonuna sahip 3 hf. Pokémon Dedektif Pikachu, şimdiye kadarki en başarılı oyun uyarlaması film olabilir 3 hf. Bu saat farklı | Çift ekranlı Ticwatch Pro 3 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabini ilk kez görüntülendi 3 hf. Google yeni telefonu Pixel 3a reklamında, iPhone X'le dalga geçti 3 hf. Elon Musk, SpaceX’in internet dağıtıcı 60 uydusundan fotoğraflar paylaştı 3 hf. Apple CEO'su Tim Cook: Kod yazmanın daha küçük yaşlarda öğretilmesi gerekiyor 3 hf. Fortnite yeni bir ölü nokta daha kazandı 3 hf. iPhone XR 2 modeline iki yeni renk seçeneği geliyor 3 hf. Honor 20 serisi ilk kez hologram tasarım teknolojisini kullanacak 3 hf. Apple'ın kredi kartı Apple Card ortaya çıktı 3 hf. Hollanda polisi tarafından hükümlülere takılan takip cihazları, hatalı yazılım sebebiyle arıza verdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim