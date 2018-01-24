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Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı

Bu yılın Android One programında yer alması beklenen Xiaomi Mi 6X sızmaya başladı. Yeni model daha güçlü bir işlemci ve daha iyi bir kamera kombinasyonu olabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı

Geçen yılın beğenilen akıllı telefonları arasında yer alan ve sonrasında Android One programına da dahil olan Xiaomi Mi 5X güncelleniyor. Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırılmış durumda

Xiaomi Mi 6X özellikleri

Geçen yıla benzer bir tasarımı devam ettireceği tahmin edilen yeni modelde en önemli fark çift kamera kombinasyonunun dikey olarak konumlanması. Ayrıca LED flaş iki sensörün arasına yerleştirilmiş. Muhtemelen daha iyi bir kamera kombinasyonu bizi bekliyor.

5.5 inçlik Full HD ekranı devam ettirecek olan Mi 6X modelinin en önemli kısmı Surge S2 adlı yeni yonga seti olacak. Xiaomi Mi 5X modelinde 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti yer alıyordu.

Ayrıca Bkz. "Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor"

Surge S2 hem Snapdragon 625 hem de Surge S1 yonga setlerine göre daha iyi. Xiaomi’nin bu yıl için hazırladığı Surge S2 yonga seti 16nm süreciyle üretiliyor. Performans için 4 adet Cortex-A73 çekirdeğine, enerji verimliliği için de 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer verilmiş. 8 çekirdekli Mali-G71 ise grafik tarafını üstlenmiş.

LPDDR4 RAM ve UFS 2.1 depolama standartlarına destek sunan Surge S2 yonga seti bu açıdan Kirin 960 ile benzer bir çizgi izliyor. Xiaomi Mi 6X bu açıdan avantajlı bir akıllı telefon olacak.

Xiaomi Mi 6X aynı zamanda Android One programındaki ikinci Xiaomi telefonu olacak. Modelin Xiaomi Mi A2 adıyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Muhtemel çıkış tarihi ise yaz aylarının sonları olacak. 


https://www.gizmochina.com/2018/01/21/photo-xiaomi-mi-6x-rear-panel-leaks/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 yıl en beğenilen
Apple'ın mobil dünyayı olumsuz etkilediğinin en güzel kanıtlarından biri. Trafik lambaları.
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esmerbuyucu 1 yıl
AR videolar için dikey yerleşimin daha doğru olduğunun farkına varmışlar. Daha doğrusu Apple sayesinde farkına varmışlar, ne de olsa Apple'ın kuyruğu oldukları için. Telefonu dikey tutunca kamera da dikey, yatay tutunca da yatay duruyor. Ayrıca trafik lambası gibi durmasının abes bir yanı da yok. Yeşil yanınca arabalar geçiyor, flaş patlayınca da fotoğraf çekiliyor...
İğrenç bir kamera dizilimi görmek istiyorsanız Note 8 buna büyük bir örnek olabilir.
AR videolar için dikey yerleşimin daha doğru olduğunun farkına varmışlar. Daha doğrusu Apple sayesinde farkına varmışlar, ne de olsa Apple'ın kuyruğu oldukları ...
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umtkrhn 1 yıl
xiaomi'nin android one programını anlamış değilim, firma 5 yıl önceki telefonuna dahi hala yazılım desteği verirken, 2 yıl yazılım garantiside neymiş? bunu samsung yapsa anlarım da,zaten telefonlarına her daim güncelleme veren firma android one'a neden geçer, daha çok telefon satmak için diyeceksiniz? sanırım google ile ortak çalışıp masrafsız yeni marketlere girmek için.başkada neden göremiyorum
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Xloud 1 yıl
Sharp S2'yi kopyalamış Apple'ın yaptığı gibi. Biride AR videolar için daha iyi diye sallamış şaka gibi...
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esmerbuyucu 1 yıl Xloud
Orijinalden alıntı: Xloud

Sharp S2'yi kopyalamış Apple'ın yaptığı gibi. Biride AR videolar için daha iyi diye sallamış şaka gibi...

Nereye sallamışım acaba... iPhone haberlerini takip etmeyip boşa sallayan sensin. Telefon çıkmadan önce aylarca haberi yapıldı. Al arama motorunda ilk önüme çıkan şeyi atayım, belki okuma zahmetinde bulunursun.
drivebyrepairs.com.au/...

Kamerayı dikey yerleştirmelerinin amacını sadece "AR videolar için" diye bir cümle kurmamışım. AR için dikey yerleşim daha mantıklı bir seçim demişim, tabii anlayana. Dikey olmasının Apple tarafından avantajı telefonun iç aksamında hacimsel olarak yer açıp çift batarya kullanmasıdır. Diğerleri gibi boş beleşlik yüzünden dikey yapmıyor. "iPhone X olduğu anlaşılsın diye dikey yapmışlar." diyen kitleden bir farkın yok. Bence de şaka gibi.

Sharp falan Xiaomi'nin umurunda bile değil. Hayatını Apple'ın ucuz taklidi olarak geçiriyor. Xiaomi Mi 6'da 3.5 mm jackı kaldırdılar. Neden? Çünkü Apple abisi öyle yaptı. Hayal dünyasında yaşama. Kendi ülkesinde bile "Çin'in Apple'ı" olarak biliniyor. Taklitler aslını yaşatır.
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Bloodin 1 yıl
Xiaomi'yi severim ve bir Xiaomi kullanıcısıyım ama daha doğru düzgün bir PC eşleştirme programı geliştirememiş olan (MIUI 9'u geliştiren firmanın nasıl bir PC eşleştirme programı geliştiremediğini halen merak ediyorum) firmanın Surge S2 yonga setine sahip olan Mi6X'e çok destek üretebileceğini zannetmiyorum. MTK işlemcili tüm telefonlarını yüzüstü bıraktı sonuçta...
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DH Misafiri 1 yıl
Kamera sayisini arttirmak cok enteresan bir marketing teknigi. Iki kamerali dslr alet cikmamis su zamana kadar ama telefoncular cok zeki ya, daha iyi biliyolar ya, lens leri gelistirceklerine sayilarini arttiriyorlar. ya daha ucuz bi cozum ya da bizi hakikaten iyi kekliyolar.
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Whippoorwill 1 yıl

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balcis 1 yıl
bu kadar başarılı bir firma iyi kötü demeden neden eline geçen her fırsatta apple'ı taklit ediyor anlamak mümkün değil.
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zwanzig 1 yıl
Mi 6X veya Mi 7 bu trafik lambası tasarımıyla gelirse vallahi almam. İş inada bindi artık. İphone kötü de yapsa iyi de yapsa kopyalıyor diğer firmalar (samsung, xaomi vs.) bu durumdan nefret ediyorum.
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MHEC 1 yıl
iphone'a aşırı benzemiş.
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esmerbuyucu 1 yıl
AR videolar için dikey yerleşimin daha doğru olduğunun farkına varmışlar. Daha doğrusu Apple sayesinde farkına varmışlar, ne de olsa Apple'ın kuyruğu oldukları için. Telefonu dikey tutunca kamera da dikey, yatay tutunca da yatay duruyor. Ayrıca trafik lambası gibi durmasının abes bir yanı da yok. Yeşil yanınca arabalar geçiyor, flaş patlayınca da fotoğraf çekiliyor...
İğrenç bir kamera dizilimi görmek istiyorsanız Note 8 buna büyük bir örnek olabilir.
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qooqie 1 yıl
Bana nedense meizunun tasarımları daha güzel
geliyor
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