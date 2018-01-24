Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı

Geçen yılın beğenilen akıllı telefonları arasında yer alan ve sonrasında Android One programına da dahil olan Xiaomi Mi 5X güncelleniyor. Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırılmış durumda

Xiaomi Mi 6X özellikleri

Geçen yıla benzer bir tasarımı devam ettireceği tahmin edilen yeni modelde en önemli fark çift kamera kombinasyonunun dikey olarak konumlanması. Ayrıca LED flaş iki sensörün arasına yerleştirilmiş. Muhtemelen daha iyi bir kamera kombinasyonu bizi bekliyor.

5.5 inçlik Full HD ekranı devam ettirecek olan Mi 6X modelinin en önemli kısmı Surge S2 adlı yeni yonga seti olacak. Xiaomi Mi 5X modelinde 8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti yer alıyordu.

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Surge S2 hem Snapdragon 625 hem de Surge S1 yonga setlerine göre daha iyi. Xiaomi’nin bu yıl için hazırladığı Surge S2 yonga seti 16nm süreciyle üretiliyor. Performans için 4 adet Cortex-A73 çekirdeğine, enerji verimliliği için de 4 adet Cortex-A53 çekirdeğine yer verilmiş. 8 çekirdekli Mali-G71 ise grafik tarafını üstlenmiş.

LPDDR4 RAM ve UFS 2.1 depolama standartlarına destek sunan Surge S2 yonga seti bu açıdan Kirin 960 ile benzer bir çizgi izliyor. Xiaomi Mi 6X bu açıdan avantajlı bir akıllı telefon olacak.

Xiaomi Mi 6X aynı zamanda Android One programındaki ikinci Xiaomi telefonu olacak. Modelin Xiaomi Mi A2 adıyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Muhtemel çıkış tarihi ise yaz aylarının sonları olacak.