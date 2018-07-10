Xiaomi Mi Mix 3'ün yeni görüntüsü açılır-kapanır ön kameraya işaret ediyor

Xiaomi Mi Mix 3 ile ilgili söylentiler hız kazanmış durumda. Neredeyse her gün cihazla ilgili en az bir sızıntı geliyor. Mi Mix 3'ün tasarım detaylarını ortaya koyan çok sayıda yeni görüntü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise buna bir yenisi eklendi.

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Yılın ilk yarısında tanıtılan Mi Mix 2s neredeyse benzer bir tasarımla gelmişti. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilen cihazda çift arka kameraya yer verildiğini gördük. En son söylentilere göre, şirket şimdi Mi Mix 3'ü duyurmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Vivo'nun yolundan ilerleyebilir

Mi Mix 3'ü çalışırken gösteren yeni fotoğraf cihazın tasarımını ortaya koymuş durumda. Sızan görüntü, Mi Mix 3'ün üst ve alt çerçevelerinin oldukça ince olduğunu gösteriyor. Bu arada ‘xiaomiui’ isimli telegram grubu tarafından paylaşılan görselin henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekir.

Şimdiye kadar Xiaomi ön kamera ve diğer sensörler için alt çerçeveyi kullanıyordu ama şimdi Vivo'nun açılır-kapanır kamera sistemine geçiş yapacak gibi görünüyor. Xiaomi'nin üç yıldır açılır kamera patenti var ve muhtemelen Mi Mix 3 yeni kamera sistemine sahip ilk Xiaomi marka telefon olacak.

http://www.slashleaks.com/l/xiaomi-mi-mix-3-white-leaked