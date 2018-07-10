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Xiaomi Mi Mix 3'ün yeni görüntüsü açılır-kapanır ön kameraya işaret ediyor

Xiaomi Mi Mix 3 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazı çalışırken gösteren yeni bir fotoğraf akıllı telefonun açılır-kapanır selfie kamerasına sahip olabileceğini ortaya koydu.
10 ay
13,6b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix 3 ile ilgili söylentiler hız kazanmış durumda. Neredeyse her gün cihazla ilgili en az bir sızıntı geliyor. Mi Mix 3'ün tasarım detaylarını ortaya koyan çok sayıda yeni görüntü ortaya çıkmıştı. Şimdi ise buna bir yenisi eklendi.
Ayrıca Bkz. "Samsung bugün Hindistan'da dünyanın en büyük akıllı telefon fabrikasını açtı"
Yılın ilk yarısında tanıtılan Mi Mix 2s neredeyse benzer bir tasarımla gelmişti. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilen cihazda çift arka kameraya yer verildiğini gördük. En son söylentilere göre, şirket şimdi Mi Mix 3'ü duyurmaya hazırlanıyor.

Xiaomi, Vivo'nun yolundan ilerleyebilir

Mi Mix 3'ü çalışırken gösteren yeni fotoğraf cihazın tasarımını ortaya koymuş durumda. Sızan görüntü, Mi Mix 3'ün üst ve alt çerçevelerinin oldukça ince olduğunu gösteriyor. Bu arada ‘xiaomiui’ isimli telegram grubu tarafından paylaşılan görselin henüz doğrulanmadığını belirtmek gerekir.
Şimdiye kadar Xiaomi ön kamera ve diğer sensörler için alt çerçeveyi kullanıyordu ama şimdi Vivo'nun açılır-kapanır kamera sistemine geçiş yapacak gibi görünüyor.  Xiaomi'nin üç yıldır açılır kamera patenti var ve muhtemelen Mi Mix 3 yeni kamera sistemine sahip ilk Xiaomi marka telefon olacak.

http://www.slashleaks.com/l/xiaomi-mi-mix-3-white-leaked Yorum Yaz
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yolyordam35 10 ay en beğenilen
mi mix 2s kvk garantili 3.499tlye satiliyor. xiaomi bile ulasilmaz hale geldi. allah sonumuzu hayir etsin.
1 Yanıt Yanıtla +36
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Slaved by makarna 10 ay
bkadem

Amoled'in ortalama bir sene sonra sararmaya başladığını düşünürsek uzun kullanımda IPS daha mantıklı. Ben Mi8 almayıp IPS olabilir diye Mi Mix3'ü almayı hedefliyorum.

Şahsen amoled tercih ederim. Siyahı tam anlamıyla siyah vermesi ve enerji verimliliği konusunda daha avantajlı. Daha canlı renkleri unutmamak gerek :) Mi5, Redmi Pro'nun ekranı sırasıyla lcd ve led(LG üretimi? ) olmasına rağmen sararma ve burn in oluyordu. Bence ekranı lg'den almasınlar yeter
bkademAmoled'in ortalama bir sene sonra sararmaya başladığını düşünürsek uzun kullanımda IPS daha mantıklı. Ben Mi8 almayıp IPS olab...
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bkadem 10 ay Slaved by makarna
Amoled'in ortalama bir sene sonra sararmaya başladığını düşünürsek uzun kullanımda IPS daha mantıklı. Ben Mi8 almayıp IPS olabilir diye Mi Mix3'ü almayı hedefliyorum.
Amoled'in ortalama bir sene sonra sararmaya başladığını düşünürsek uzun kullanımda IPS daha mantıklı. Ben Mi8 almayıp IPS olabilir diye Mi Mix3'ü almayı hedefl...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
coolcool 10 ay
Can bunlar can. iPhone hikaye kaldi
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DH Misafiri 10 ay
Avrupa fiyatı 990 euro olan samsung telefonu türkiyede 4500 lira seviyesinde garantili olarak satarlarken 510 dolar yurt dışı fiyatı olan xioami telefonu 3500 liraya garantili satarlarsa gider samsung alırım yada çıkar yurtdişindan garantisiz alırım
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WarSaw 10 ay
ben olsam o telefonu komple ekran, arama geldiğinde tepeden yukarı doğru açılan ahize kısmı ve ahizeyle beraber yanında kamera ve kameranın merceği dikey eksende 180c terse ve öne dönebilecek şekilde ön yüzü komple ekran tasarımlı arkası sade ve kamera lensinin oluşturduğu bombelik olmadan düz arka tasarım, kamera lensinide tek 1 tane ve gerçekten çok kalitelisini kullanarak gerektiğinde selfie gerektiğinde arka kamera olabilecek şekilde tek taşla multi combo kuş şeklinde alayını tokatlayan telefon tasarlardım. bunu buraya tarihe kayıt olsun diye yazıyorum bakalım kaç sene sonra bu dediğime gelecekler görmüş oluruz.
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WoXeD 10 ay
ekranda sararma istemiyorsanız, statik görüntülerde yüksek parlaklıktan kaçın. bir arkadaşımın note5 i nin alt kısmı komple klavye olarak kalmıştı sarı sarı :D samsungun beyaz klavyesi pişmanlıktır.
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dostum kertenkele 10 ay
Kamerayı ekranın altına koysalar ya kamera açıldığı zaman ekrandaki o kısım şeffaf olur. Ama henüz teknoloji o kadar ilerlemedi değilmi. Oda olur
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Xtrud 10 ay
Çerçeve fetişistliği yüzünden motorlu kamera falan saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar ön kamera sensörünü küçültiyorlar leş gibi çekiyor... Suya dayanıklılık gidiyor, çift hooarlör koyamıyor çoğu...
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fakasupi 10 ay
Güzel telefon Allah sahibine bağışlasın
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yolyordam35 10 ay en beğenilen
mi mix 2s kvk garantili 3.499tlye satiliyor. xiaomi bile ulasilmaz hale geldi. allah sonumuzu hayir etsin.
1 Yanıt Yanıtla +36
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K_Spartakus 10 ay yolyordam35
KVK neyi ucuza sattı ki

Hadi turkcell ha KVK, ikisi de kazık fiyat uzmanı.
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Slaved by makarna 10 ay
İlk önce gitsin Amoled ekran koysun. Mi8 SE'ye amoled ekran koyup Mix serisine koymamak nasıl bir mantıktır?
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bkadem 10 ay Slaved by makarna
Amoled'in ortalama bir sene sonra sararmaya başladığını düşünürsek uzun kullanımda IPS daha mantıklı. Ben Mi8 almayıp IPS olabilir diye Mi Mix3'ü almayı hedefliyorum.
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