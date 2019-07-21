Xiaomi Mi Mix 4'ü bekleyenlere üzücü haber

Xiaomi Mi Mix 4 uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Daha önce akıllı telefonun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğine yönelik söylentiler çıkmıştı ancak Xiaomi'nin kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin cihazın önümüzdeki ay gelmeyeceğini resmen doğruladı.

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Deneyimli yönetici bir Weibo kullanıcısının bu konudaki sorusuna kısa ve net bir cevap verdi "Hayır". Gelen haberlere bakılırsa yeni Mi amiral gemisi hala hazırlık aşamasında. Sahip olacağı yeni teknolojiler nedeniyle Ağustos ayında piyasaya sürülmesi de pek mümkün görünmüyor.

Eylül veya Ekim'de çıkacak

Aslına bakılırsa Çinli şirketin geçmişteki lansman etkinlikleri bu yönde bazı ipuçları veriyor. Mi Mix 2, 11 Eylül 2017'de tanıtılırken Mi Mix 3, 25 Ekim 2018 tarihinde resmiyet kazanmıştı. Bu bağlamda Xiaomi Mi Mix 4'ün de Eylül sonu veya kuvvetle muhtemel Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.