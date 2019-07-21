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Xiaomi Mi Mix 4'ü bekleyenlere üzücü haber

Xiaomi'nin başkanı Lin Bin merakla beklenen Mi Mix 4'ün Ağustos ayında piyasaya sürülmeyeceğini açıkladı. Amiral gemisi telefon en erken Eylül sonu veya Ekim ayında çıkacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix 4 uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Daha önce akıllı telefonun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğine yönelik söylentiler çıkmıştı ancak Xiaomi'nin kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin cihazın önümüzdeki ay gelmeyeceğini resmen doğruladı.
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Deneyimli yönetici bir Weibo kullanıcısının bu konudaki sorusuna kısa ve net bir cevap verdi "Hayır". Gelen haberlere bakılırsa yeni Mi amiral gemisi hala hazırlık aşamasında. Sahip olacağı yeni teknolojiler nedeniyle Ağustos ayında piyasaya sürülmesi de pek mümkün görünmüyor.

Eylül veya Ekim'de çıkacak

Aslına bakılırsa Çinli şirketin geçmişteki lansman etkinlikleri bu yönde bazı ipuçları veriyor. Mi Mix 2, 11 Eylül 2017'de tanıtılırken Mi Mix 3, 25 Ekim 2018 tarihinde resmiyet kazanmıştı. Bu bağlamda Xiaomi Mi Mix 4'ün de Eylül sonu veya kuvvetle muhtemel Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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zdniz 3 dk.
Teknolojiyi beklediklerinden digil koyucakları işlemcinin ucuzlaması bekliyorlar koyucakları işlemci 855 olucak zaten 3 ay civarı bir sürede 865 gelicek kimse bundan bahsetmiyor :D
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dodofran 18 dk.
mix serisi hakikaten bütün iphone serilerinden daha yenilikçidir. adamlar son teknoloji diye kol gibi çentik koyup dalga geçer gibi bin dolara satarken mix serisi bir şekilde tam ekran deniyordu mix 3'le ise zirveye çıktı ve bence de misyonunu tamamladı ama böyle premium bi serinin bitmesini istemem. kaydıraklı değil de açılır kapanır veya döner kameralı olarak daha ince ve hafif şekilde yeni inovasyonlara yelken açmalılar.
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kuruwa 1 sa.
çift gösterimle ancak yanı hala avatar birinci.
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MHEC 30 dk. kuruwa
Konu kaydırmışsınız hocam
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black_fps 2 sa.
bence mi mix görevini başarıyla yerine getirdi
tam ekran akımını başlattı ve şu anda yeni çıkan bütün cihazlar tam ekran deneyimi veriyor
Bu serinin sonlanması gerekiyor bence
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