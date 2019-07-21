Vivo iQOO Neo'nun 4 GB RAM'li versiyonu ortaya çıktı

Vivo bu ayın başlarında Snapdragon 845 yonga seti ile güçlendirilmiş iQOO Neo adlı bir oyuncu telefonu tanıtmıştı. Cihazın başlangıç modeli 6 GB RAM ile piyasaya sürüldü. Şimdi ise V1914T model numarasına sahip telefon yeniden TENAA'da listelendi.

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Çinli sertifikasyon kurumunun kayıtları, cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile donatılmış yeni bir versiyonunun yolda olduğunu gösteriyor.

Vivo iQOO Neo özellikleri

Akıllı telefon damla çentikli 6.39 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü mevcut. Arka tarafında 12 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi var. Önde ise 12 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor.

Vivo iQOO Neo gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Ayrıca 22.5 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli pile sahip. Son olarak kutudan Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

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