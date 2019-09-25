Xiaomi Mi Mix Alpha'nın bilançosu: 1.000 mühendis, 2 yıl, 70 milyon dolar

Xiaomi dün düzenlediği basın etkinliğinde sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Mi Mix Alpha adlı telefonunu tanıttı. Sadece ön yüzü değil aynı zamanda arka tarafı da ekranla kaplı olan cihazın ekran-gövde oranı yüzde 180.6 olarak açıklandı.

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lee Jun, Mi Mix Alpha'nın geliştirilmesine iki yıl önce başladıklarını söyledi. Tasarımı ile çığır açan bu konsept telefon için 1.000 mühendisin çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Çinli şirket cihaz için hatırı sayılır bir kaynak ayırdı.

Fiyat etiketi uçuk

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Xiaomi, Mi Mix Alpha'yı ortaya çıkarmak için 500 milyon yuan () para harcadı. Lei Jun buna ek olarak gelecekte şirketin1.5 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını söyledi. Aralık ayında Çin'de satışa sunulacak olan Mi Mix Alpha'nın fiyat etiketi