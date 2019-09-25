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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Alpha'nın bilançosu: 1.000 mühendis, 2 yıl, 70 milyon dolar

    Sıra dışı tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mi Mix Alpha'yı geliştirmek için 1.000 mühendis çalıştı. Çinli şirket akıllı telefon için 2 yıl ve 70 milyon dolar para harcadı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi dün düzenlediği basın etkinliğinde sıra dışı tasarımı ile dikkat çeken Mi Mix Alpha adlı telefonunu tanıttı. Sadece ön yüzü değil aynı zamanda arka tarafı da ekranla kaplı olan cihazın ekran-gövde oranı yüzde 180.6 olarak açıklandı.
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    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lee Jun, Mi Mix Alpha'nın geliştirilmesine iki yıl önce başladıklarını söyledi. Tasarımı ile çığır açan bu konsept telefon için 1.000 mühendisin çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Çinli şirket cihaz için hatırı sayılır bir kaynak ayırdı.

    Fiyat etiketi uçuk

    Xiaomi, Mi Mix Alpha'yı ortaya çıkarmak için 500 milyon yuan (70 milyon dolar) para harcadı. Lei Jun buna ek olarak gelecekte şirketin araştırma ve geliştirmeye 1.5 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını söyledi. Aralık ayında Çin'de satışa sunulacak olan Mi Mix Alpha'nın fiyat etiketi 2.800 dolar.

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    Patren 5 dk.
    At yalanı, seveyim inanını.
    Yanıtla +1
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    Jon_Kar 13 dk.
    Kimse almaz bunu
    Sağlam kazık atmislar kendilerine
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