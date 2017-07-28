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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Mix klonu KIICAA Mix, 90$ fiyatla geliyor

Samsung Galaxy S8'i kopyalayarak dikkatleri üzerine çeken Leagoo, bu kez Çinli Xiaomi'nin rüya telefonu Mi Mix'in klonunu yaptı. Cihazın başlangıç fiyatı ise sadece 89.99$ olacak.
1 yıl
7,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çerçevesiz akıllı telefon devri yeni başladı. Xiaomi ve Samsung gibi şirketlerin öncülük ettiği bu trend, az bilinen bazı akıllı telefon markaları tarafından özenle kopyalanmaya devam ediyor. Çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi Mix'in klonuyla tanışın: KIICAA Mix.
Ayrıca Bkz. "IMAX, sinemada 3D dönemine son veriyor"
KIICAA Mix, Samsung Galaxy S8'i "KIICAA S8" telefonuyla baştan aşağı kopyalayarak dikkatleri üzerine çeken Leagoo adlı Çinli akıllı telefon şirketinin bir ürünü. Şirket be kez, Çinli meslektaşı Xiaomi'nin yolundan giderek Mi Mix'in tüm ihtişamını kopyalamaya çalışmış.
Leagoo resmi Facebook sayfasında KIICAA Mix'in birkaç görüntüsünü yayınladı. Şirket paylaştığı gönderide, 5.5 inç ekran ve çift kamera teknolojisiyle donatılacak cihazın Ağustos ayında geleceğini söylüyor. Cihazla ilgili başka hiçbir teknik özellikten bahsedilmemiş. Görüntülere bakılırsa KIICAA Mix, parmak izi sensörünün gömülü olduğu fiziksel bir Home butonu var.

Üç varyant olarak çıkacak cihazın fiyatı: 89.99$

Ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass'a göre Leagoo, KIICAA Mix'i üç farklı versiyonda piyasaya sürebilir. Blass, 16GB dahili belleğe ve dört çekirdekli işlemciye sahip 2GB RAM'li varyantın 89.99$ fiyatla satışa sunulacağını, 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve sekiz çekirdekli işlemciyle donatılmış modelin ise tüketicilere 139.99$'a mal olacağı söylüyor.
Ayrıca cihazın sekiz çekirdekli işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip premium bir varyantı da olabilir. Bu modelin ise 179.99$ fiyatla piyasaya sürüleceğini belirtelim.

https://www.facebook.com/leagoocom/posts/1924214074466624 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Adamlar artık can sıkıntısından birbirlerini kopyalıyor
1 Yanıt Yanıtla +23
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Tall Man 1 yıl
Çocuğunuz olmaz .
1 Yanıt Yanıtla +13
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ramudi 1 yıl
Çocuğunuz olur korkmayın o kadar. hep bu tarz telefonlar kullandım. Bir çocuğum vardı şimdi ikiz geliyor
Yanıtla +9
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1 Avatar
hopeless1 1 yıl
Sipariş verip getirten var mı? Kullanıcı yorumlarını merak ettim.
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aycibin 1 yıl
dışardan iyi görünüyor ama tek kriter o değil.üstüne para verseler alınmaz
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sakulta8585 1 yıl
Ön siparis felan verilmiyor mu? Alayim bi tane.
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RichesMen 1 yıl
güzel telefon yavaş yavaş filmin sonuna geliyoruz :)
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Kerim5100 1 yıl
Haydaaaaaaaa
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eeGoo 1 yıl
Önce büyük fiyat farkları ile milleti ithalatçı cihazlara zorlayıp ısındırdılar.Şimdi de ithalatçılar normal distirbitör garanti fiyatına satılıyor yüksek fiyattan.Artık bir heyecanı kalmadı bu olayların da.Türkiye fiyatları malum.Her yer karaborsacı işportacı doldu :D
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10ff 1 yıl
Bize minimum 1600 den gelecegi icin beni ilgilendirmiyor. (Tabi gelirse)
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ramudi 1 yıl
Çocuğunuz olur korkmayın o kadar. hep bu tarz telefonlar kullandım. Bir çocuğum vardı şimdi ikiz geliyor
Yanıtla +9
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Tall Man 1 yıl
Çocuğunuz olmaz .
Yanıtla +13
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Adamlar artık can sıkıntısından birbirlerini kopyalıyor
1 Yanıt Yanıtla +23
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enja 1 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Adamlar artık can sıkıntısından birbirlerini kopyalıyor

birbirini kopyalamaları iyi rekabet ortamı oluyor işte daha ne olsun bundan iyisi varmı pampa iphone 8 aldım bende kopyasını aldım pampa tüm özelikleride ayni yaptılarmı gitti güzelim marka evlat acısı gibi koyar adama
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