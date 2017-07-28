Xiaomi Mi Mix klonu KIICAA Mix, 90$ fiyatla geliyor

Çerçevesiz akıllı telefon devri yeni başladı. Xiaomi ve Samsung gibi şirketlerin öncülük ettiği bu trend, az bilinen bazı akıllı telefon markaları tarafından özenle kopyalanmaya devam ediyor. Çerçevesiz ekrana sahip ilk akıllı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi Mix'in klonuyla tanışın: KIICAA Mix.

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KIICAA Mix, Samsung Galaxy S8'i "KIICAA S8" telefonuyla baştan aşağı kopyalayarak dikkatleri üzerine çeken Leagoo adlı Çinli akıllı telefon şirketinin bir ürünü. Şirket be kez, Çinli meslektaşı Xiaomi'nin yolundan giderek Mi Mix'in tüm ihtişamını kopyalamaya çalışmış.

Leagoo resmi Facebook sayfasında KIICAA Mix'in birkaç görüntüsünü yayınladı. Şirket paylaştığı gönderide, 5.5 inç ekran ve çift kamera teknolojisiyle donatılacak cihazın Ağustos ayında geleceğini söylüyor. Cihazla ilgili başka hiçbir teknik özellikten bahsedilmemiş. Görüntülere bakılırsa KIICAA Mix, parmak izi sensörünün gömülü olduğu fiziksel bir Home butonu var.

Üç varyant olarak çıkacak cihazın fiyatı: 89.99$

Ünlü sızıntı kaynaklarından biri olan Evan Blass'a göre Leagoo, KIICAA Mix'i üç farklı versiyonda piyasaya sürebilir. Blass, 16GB dahili belleğe ve dört çekirdekli işlemciye sahip 2GB RAM'li varyantın 89.99$ fiyatla satışa sunulacağını, 3GB RAM, 32GB dahili depolama ve sekiz çekirdekli işlemciyle donatılmış modelin ise tüketicilere 139.99$'a mal olacağı söylüyor.

Ayrıca cihazın sekiz çekirdekli işlemci, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip premium bir varyantı da olabilir. Bu modelin ise 179.99$ fiyatla piyasaya sürüleceğini belirtelim.

https://www.facebook.com/leagoocom/posts/1924214074466624