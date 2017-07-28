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IMAX, sinemada 3D dönemine son veriyor

Sinemaseverlerin sesine kulak veren IMAX, sinemada 3 boyut dönemini sonlandırmayı planlıyor. IMAX CEO'su Greg Foster, artık çoğu filmin 2 boyutlu olarak vizyona gireceğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,1b
1
100
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Özellikle de geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sinemaya adeta damgasını vuran 3D teknolojisi yavaş yavaş popülerliğini kaybediyor. Sinemaseverlerin 3 boyutlu filmlerden hoşlanmadığını belirten IMAX Entertainment CEO'su Greg Foster, artık filmlerin çoğunlukla 2D olarak yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde beklediği gelirleri elde edemeyen IMAX, izleyicileri tekrar sinemaya çekmek için 3D teknolojisini terk etmeyi amaçlıyor. The Wrap'e konuşan Greg Foster, geçtiğimiz hafta vizyona giren Dunkirk'in başarısından bahsederek,"Bugün birçok pazardan tüketicilerin çok net bir şekilde 3D yerine 2D'yi tercih ettiği görüyoruz. Sadece 2 boyutlu olarak vizyona giren Dunkirk'in elde ettiği başarı da ortada. Bizler de müşterilerimizin bu tercihini göz önünde bulundurarak filmlerimizi çoğunlukla 2D olarak vizyona sokmaya başlayacağız." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu"
Foster bu değişimin ilk örneklerini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağımızı söylüyor. Örnek olarak merakla beklenen filmlerden Blade Runner 2'yi gösteren Foster, filmin diğer sinemalarda 3D olarak vizyona girecek olmasına rağmen IMAX sinemalarında yalnızca 2D seçeneğinin yer alacağını ifade ediyor.

Sinema sektörü büyüyor; 3D'ye olan talep azalıyor


ABD ve Kanada'ya ait bazı sayısal verilere göre 2016 yılında 3D filmlerin yakaladığı gişe hasılatı %8 oranında küçülmüş; sinemanın genelinde elde edilen hasılat ise artış göstermiş. Yani bir başka deyişle sinema sektörü büyümesine rağmen 3D filmlere olan talep azalmış. 2009 yılındaki Avatar filminin yakaladığı başarının ardından başlayan "sinemada 3D dönemi" en azından batı sinemalarında nihayet sona ermiş gibi görünüyor.

Tabi IMAX Entertainment CEO'su Greg Foster'ın sözleri Türkiye pazarı için de geçerli olacak mı şu an için bilemiyoruz. Umarız sinemanın devlerinden IMAX'in başlatacağı bu yeni 2D dönemi yavaş yavaş tüm dünyaya yayılır ve tekrardan eskisi gibi tüm filmleri 2 boyutlu olarak izleme şansına kavuşuruz.

http://www.thewrap.com/imax-moving-away-3d-consumers-shown-strong-preference/ Yorum Yaz
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Soul741 2 yıl en beğenilen
Allahım çok şükür sana. Zorla insanlara dayatılan, berbat bir teknolojiydi. Tez elden tamamıyla hayatımız çıkması dileğiyle.
3 Yanıt Yanıtla +101
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fukoooo 2 yıl Assassino!
Assassino!


Soul741

Allahım çok şükür sana. Zorla insanlara dayatılan, berbat bir teknolojiydi. Tez elden tamamıyla hayatımız çıkması dileğiyle.

3dye son veren imax ceosu ama adam gidip "allahim sukurler olsun sana" diyor sanki allah 3dyi kapatmaya karar veriyormus gibi
Herseye de allahi karistirmasaniz olmaz sanki.



Ha ironi yapip adami ilahlastiriyorsan orasi ayri :D

Yine bi ateist konuyu basmış . Bizleri aydınlattığın için teşekkür ederiz
Assassino!Soul741Allahım çok şükür sana. Zorla insanlara dayatılan, berbat bir teknolojiydi. Tez elden...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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Assassino! 2 yıl Soul741
Soul741
Allahım çok şükür sana. Zorla insanlara dayatılan, berbat bir teknolojiydi. Tez elden tamamıyla hayatımız çıkması dileğiyle.

3dye son veren imax ceosu ama adam gidip "allahim sukurler olsun sana" diyor sanki allah 3dyi kapatmaya karar veriyormus gibi
Herseye de allahi karistirmasaniz olmaz sanki.
Ha ironi yapip adami ilahlastiriyorsan orasi ayri :D
Soul741Allahım çok şükür sana. Zorla insanlara dayatılan, berbat bir teknolojiydi. Tez elden tamamıyla hayatımız çıkması dileğiyle.
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3 Yanıt Yanıtla +28
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sleepingawake 2 yıl
Gelecek kesinlikle 3D. 5 yıl sonra IMAX 3D yapar. Tükürdüğünü yalar.
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Sonus 2 yıl
Sinemalarda 3D olayı artık para toplama işine döndü.
Son 5-6 senedir şöyle "vayy beee!" dedirtecek bir 3D film izleyemedik.
2009 yılında izlemiş olduğum "my bloody valantine" isimli film şu ana kadar izlediğim en keyifli 3D filmdi.
2009 yılından bu yana hiç mi gelişmedi arkadaş, aksine geriledi!
imax salonlarda 3d izlerken ne baş ağrısı yaşıyorum ne de sahne karanlık oluyor ancak, imax kameralarla çekildiğini her yerde duyurdukları transformersın son filminde bile bir tane 3D sahne yaşayamadık.
3D olayını kaldıracaklarsa da vr gözlüklere ar-ge yapsınlar biraz.

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Prequel 2 yıl
Türkçe öğrenip sonra haber yapsanız nasıl olur sevgili DH editörleri?
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Hardstyler 2 yıl
Bence çok yanlış karar bazı filmler gerçekten 3D yi hak ediyor -_- 2D hiç tat vermiyor büyük filmlerde. 4dx yaygınlaşsa iyi olur anadolu yakasında kıytırık emaara koymuşlar ondada millet su efektini şikayet edip iptal ettirmişler -_-
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JaCKiE_BrOwN 2 yıl
New York Times'da konu ile ilgili bilgilendirici bir haber var
nyti.ms/...
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pape 2 yıl
Harika haber, umarim 3d yi kokten kaziyip tarihe gomerler. En kral filmleri sacma bir sekilde dayatip 3d izletiyorlar
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lido 2 yıl
Birçok farklı salonda 3d çok film izledim bana genel olarak hep karanlık geldi ve çoğunda keşke 2d izleseydim demişimdir.
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Redunay 2 yıl
Azalarak bitmesi dileğiyle.
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star25e 2 yıl
Bir filmin 3D olarak zevk vermesi için aşırı derecede 3 boyutlu sahnelerin olması gerek. Atıyorum birisi kayak yaparken veya uzay gemisi ışık hızında ilerlerken veya savaş sahnelerinde sanki oradaymış hissi vermesi gerekir. Bugün en basit bir filmde bile saçma sapan sahnelerde 3 boyut olmadığı halde gözlükle izletiyorlar. Bence de kaldırılması iyi olur. Plastik uyduruk bir gözlükle saatlerce film izlemek resmen eziyet.
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DH Misafiri 2 yıl
Saçma, ben bugüne kadar onlarca defa 3D tercih ettim hatta 3D olmayana gitmedim, napıcaz? Saçma sapan kararlar, 3D teknolojisi masraf yapıyor demiyorlar da kullanıcı sevmedi diyorlar. 2D izleyeceksem sinemada ne işim var evde rahatça izlemek varken.
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