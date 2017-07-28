IMAX, sinemada 3D dönemine son veriyor

Özellikle de geçtiğimiz 10 yıl içerisinde sinemaya adeta damgasını vuran 3D teknolojisi yavaş yavaş popülerliğini kaybediyor. Sinemaseverlerin 3 boyutlu filmlerden hoşlanmadığını belirten IMAX Entertainment CEO'su Greg Foster, artık filmlerin çoğunlukla 2D olarak yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.
Yılın ikinci çeyreğinde beklediği gelirleri elde edemeyen IMAX, izleyicileri tekrar sinemaya çekmek için 3D teknolojisini terk etmeyi amaçlıyor. The Wrap'e konuşan Greg Foster, geçtiğimiz hafta vizyona giren Dunkirk'in başarısından bahsederek,"Bugün birçok pazardan tüketicilerin çok net bir şekilde 3D yerine 2D'yi tercih ettiği görüyoruz. Sadece 2 boyutlu olarak vizyona giren Dunkirk'in elde ettiği başarı da ortada. Bizler de müşterilerimizin bu tercihini göz önünde bulundurarak filmlerimizi çoğunlukla 2D olarak vizyona sokmaya başlayacağız." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu"
Foster bu değişimin ilk örneklerini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağımızı söylüyor. Örnek olarak merakla beklenen filmlerden Blade Runner 2'yi gösteren Foster, filmin diğer sinemalarda 3D olarak vizyona girecek olmasına rağmen IMAX sinemalarında yalnızca 2D seçeneğinin yer alacağını ifade ediyor.
ABD ve Kanada'ya ait bazı sayısal verilere göre 2016 yılında 3D filmlerin yakaladığı gişe hasılatı %8 oranında küçülmüş; sinemanın genelinde elde edilen hasılat ise artış göstermiş. Yani bir başka deyişle sinema sektörü büyümesine rağmen 3D filmlere olan talep azalmış. 2009 yılındaki Avatar filminin yakaladığı başarının ardından başlayan "sinemada 3D dönemi" en azından batı sinemalarında nihayet sona ermiş gibi görünüyor.
Tabi IMAX Entertainment CEO'su Greg Foster'ın sözleri Türkiye pazarı için de geçerli olacak mı şu an için bilemiyoruz. Umarız sinemanın devlerinden IMAX'in başlatacağı bu yeni 2D dönemi yavaş yavaş tüm dünyaya yayılır ve tekrardan eskisi gibi tüm filmleri 2 boyutlu olarak izleme şansına kavuşuruz.
http://www.thewrap.com/imax-moving-away-3d-consumers-shown-strong-preference/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yılın ikinci çeyreğinde beklediği gelirleri elde edemeyen IMAX, izleyicileri tekrar sinemaya çekmek için 3D teknolojisini terk etmeyi amaçlıyor. The Wrap'e konuşan Greg Foster, geçtiğimiz hafta vizyona giren Dunkirk'in başarısından bahsederek,"Bugün birçok pazardan tüketicilerin çok net bir şekilde 3D yerine 2D'yi tercih ettiği görüyoruz. Sadece 2 boyutlu olarak vizyona giren Dunkirk'in elde ettiği başarı da ortada. Bizler de müşterilerimizin bu tercihini göz önünde bulundurarak filmlerimizi çoğunlukla 2D olarak vizyona sokmaya başlayacağız." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oldu"
Foster bu değişimin ilk örneklerini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağımızı söylüyor. Örnek olarak merakla beklenen filmlerden Blade Runner 2'yi gösteren Foster, filmin diğer sinemalarda 3D olarak vizyona girecek olmasına rağmen IMAX sinemalarında yalnızca 2D seçeneğinin yer alacağını ifade ediyor.
Sinema sektörü büyüyor; 3D'ye olan talep azalıyor
ABD ve Kanada'ya ait bazı sayısal verilere göre 2016 yılında 3D filmlerin yakaladığı gişe hasılatı %8 oranında küçülmüş; sinemanın genelinde elde edilen hasılat ise artış göstermiş. Yani bir başka deyişle sinema sektörü büyümesine rağmen 3D filmlere olan talep azalmış. 2009 yılındaki Avatar filminin yakaladığı başarının ardından başlayan "sinemada 3D dönemi" en azından batı sinemalarında nihayet sona ermiş gibi görünüyor.
Tabi IMAX Entertainment CEO'su Greg Foster'ın sözleri Türkiye pazarı için de geçerli olacak mı şu an için bilemiyoruz. Umarız sinemanın devlerinden IMAX'in başlatacağı bu yeni 2D dönemi yavaş yavaş tüm dünyaya yayılır ve tekrardan eskisi gibi tüm filmleri 2 boyutlu olarak izleme şansına kavuşuruz.
http://www.thewrap.com/imax-moving-away-3d-consumers-shown-strong-preference/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yine bi ateist konuyu basmış . Bizleri aydınlattığın için teşekkür ederiz
3dye son veren imax ceosu ama adam gidip "allahim sukurler olsun sana" diyor sanki allah 3dyi kapatmaya karar veriyormus gibi Herseye de allahi karistirmasaniz olmaz sanki.
Ha ironi yapip adami ilahlastiriyorsan orasi ayri :D