Xiaomi Mi Mix rekorlarla başladı

Her telefon satışı olay olan ve saniyeler içerisinde stokları tüketen Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix modelinde de rekorlar kırıyor. Model, firma tarihinde en çok satan akıllı telefon ünvanını ele geçirdi.

10 Saniyede Tükendi

Bugün itibariyle satışa sunulan Xiaomi Mi Mix, 10 saniye içerisinde tüm stokları tüketti. Daha önce rekor 50 saniye ile Xiaomi Mi Note 2 modeline aitti. Elbette firma stoklarda ne kadar telefon olduğunu söylemiyor ancak özel bir versiyon olduğu için Xiaomi Mi Mix çok büyük rakamlara ulaşamamıştır. Dedikodular aylık en fazla 10 000 adet üretileceği yönünde.

Yine de modele çok büyük bir ilginin olduğu aşikar. Xiaomi Mi Max, üç kenarı çok ince ve sadece alt kenarında çerçevesi olan bir yapıda. Daha önce Sharp’ın bazı akıllı telefonlarında gördüğümüz bu konsept sayesinde kullanıcıya çerçevesiz bir ekran hissiyatı sunuluyor.

Yer darlığından dolayı alt kısımdaki bileşenlerde de optimizasyonlar yapılmış. Örneğin standart yakınlık sensörü yerinde ultrason tabanlı bir yakınlık sensörü kullanılıyor. Ahize yerine ise ses iletimi yapan piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Bu tarz bir telefon Çinli üreticilerden ilk kez geliyor. Bu bakımdan ilgi de yüksek.

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Modelde Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB/256GB kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, parmak izi okuyucu, 4400mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi gibi özellikler yer alıyor. Modelin iki farklı versiyonu mevcut. 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ fiyat etiketine sahip.