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Xiaomi Mi Mix rekorlarla başladı

Xiaomi’nin 2 yıl boyunca üzerinde çalıştığı çerçevesiz telefon konsepti Mi Mix nihayet satışa sunuldu. Büyük ilgi gören modelin stokları sadece 10 saniyede tükendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Her telefon satışı olay olan ve saniyeler içerisinde stokları tüketen Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix modelinde de rekorlar kırıyor. Model, firma tarihinde en çok satan akıllı telefon ünvanını ele geçirdi.

10 Saniyede Tükendi

Bugün itibariyle satışa sunulan Xiaomi Mi Mix, 10 saniye içerisinde tüm stokları tüketti. Daha önce rekor 50 saniye ile Xiaomi Mi Note 2 modeline aitti. Elbette firma stoklarda ne kadar telefon olduğunu söylemiyor ancak özel bir versiyon olduğu için Xiaomi Mi Mix çok büyük rakamlara ulaşamamıştır. Dedikodular aylık en fazla 10 000 adet üretileceği yönünde.

Yine de modele çok büyük bir ilginin olduğu aşikar. Xiaomi Mi Max, üç kenarı çok ince ve sadece alt kenarında çerçevesi olan bir yapıda. Daha önce Sharp’ın bazı akıllı telefonlarında gördüğümüz bu konsept sayesinde kullanıcıya çerçevesiz bir ekran hissiyatı sunuluyor.

Yer darlığından dolayı alt kısımdaki bileşenlerde de optimizasyonlar yapılmış. Örneğin standart yakınlık sensörü yerinde ultrason tabanlı bir yakınlık sensörü kullanılıyor. Ahize yerine ise ses iletimi yapan piezoelektrik seramik akustik teknolojisi kullanılıyor. Bu tarz bir telefon Çinli üreticilerden ilk kez geliyor. Bu bakımdan ilgi de yüksek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor"

Modelde Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB/256GB kapasite, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, parmak izi okuyucu, 4400mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi gibi özellikler yer alıyor. Modelin iki farklı versiyonu mevcut. 4GB LPDDR4 RAM/128GB kapasiteli versiyon 516$, 6GB LPDDR4 RAM/256GB kapasiteli 18 karat altın işleme versiyon ise 590$ fiyat etiketine sahip.

 

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-MIX-sets-company-record-by-selling-out-its-first-flash-sale-in-just-10-seconds_id87419 Yorum Yaz
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koppa 3 yıl en beğenilen
Gözler innovasyon görsün.
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kucukyenici 3 yıl sau054
sau054
Ustteki azda olsa bi çerçeve olsa daha güzel dururdu sanki

Millet çerçevesiz olsun diyordu, yaptılar. Şimdi biraz çerçeve olsa diyorsunuz, bak fırça geliyor.
sau054Ustteki azda olsa bi çerçeve olsa daha güzel dururdu sankiMillet çerçevesiz olsun diyordu, yaptılar. Şimdi biraz çerçev...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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Ussuz 3 yıl
piezoelektrik seramik akustik teknolojisi nasıl birşey onuda bir açıklasanız fena olmazdı
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1 Avatar
rcelik21 3 yıl
Capitalism killer
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kerrar12 3 yıl
Çinin dev markaları piyasayı böyle ıralamaya devam ederse, elma yakın zamanda yere düşer.
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Soickan 3 yıl
Bu rekor nasıl kırılmış?

Birisi gelip "Hepsini alıyorum" dediği cümleylemi kırılmış anlamadım?

İnternetten satın alınsa kart bilgilerini girmek bu kadar kısa sürmüyor... Hadi onu geçtim hangi internet sitesinde satış sunulduki, millet sitenin içeriğini 10 sn de inceleyip anında satın al butonuna tıklayıp kart bilgilerini girdikten sonra rekor kırıldı merak ediyorum...
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esmerbuyucu 3 yıl Soickan
10 saniye az bir zaman değil. Say anlarsın. Herkesin interneti yavaş değil. İncelemeden direk almıştır.
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DH Misafiri 3 yıl
Çerçeve fetisleri orgazm olmuşlardır görür görmez bunlara verecen sadece ekranı sabah akşam baskınlar
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Robot Doktoru 3 yıl
Aylık 10 k sıkıntısı olmasa devrim olacaktı.çözemezlerse olmayabilir. Kısa sürede Çözmeleri lazım.
Aslında 821 olduğu için rahat bir 9 ay daha zamanı var
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netstat 3 yıl
apple mühendisleri hayretle bakıyodur bu cihaza nasıl yapmışlar diye
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esmerbuyucu 3 yıl netstat
Apple milyonlara oynayan bir şirket böyle konsept telefonlarla işi olmaz. Yaptı mı son müşteriye oynar. Xiaomi gibi 10 binlere değil 10 milyonlara oynuyor ne de olsa.
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Angel of the Lord 3 yıl
Benim anlamadığım her yeni Xiaomi, Samsung ve Apple telefonu bir rekor kırıyor. Rekor diyince insan geçilmesi/kırılması zor şeyler bekliyor ama öyle olmuyor. Tabi rekor konusunda aynı şeyler olmuyor tabi. Biri çok satma rekoru biri çabuk ama az satma rekorunu kırıyor. Yine de insanın garibine gidiyor tabi.
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superegoid 3 yıl
Yapın işte şunu ya..döndürüp döndürüp aynı sıkıcı telefonları içindeki bi zımbırtıyı değiştirip, kenarına bi krom çıta ekleyip yeni diye çıkarmayın ulan artık. .bravo xiaomi
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White Water 3 yıl
Çin ileride dünyanın süper gücü olacak demedi demeyin
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PHI 3 yıl
5 yıl öncesinin "taklitçi, çakma telefon üreten" Çin'li firmalar ne duruma geldi diğer firmalar görsün de ibret alsın...
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Guest-41635B9FE 3 yıl PHI
PHI
5 yıl öncesinin "taklitçi, çakma telefon üreten" Çin'li firmalar ne duruma geldi diğer firmalar görsün de ibret alsın...

Çin'in evrimi tıpkı Japonlar gibi.
Ne olursa olsun , bilimle uğraşan kazanır.
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