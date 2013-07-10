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Xiaomi Mi3 prototipi 3GB RAM seviyesini ortaya çıkardı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi3 prototipi 3GB RAM seviyesini ortaya çıkardı

Mi serisi akıllı telefonları ile mobil dünyada kendisine popülarite kazandıran Çinli üretici Xiaomi, seriyi her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Snapdragon 600 yongasetli Mi-2S modelinden sonra firma yeni amiral gemi modeli Mi3'ü hazırlıyor.

Xiaomi Mi3 ile ilgili internete düşen cihaz prototipi, yeni bilgileri gün ışığına çıkarıyor. Xiaomi, Mi3 modeli ile Snapdragon 800 trendine katılacak firmalar arasında. Yeni amiral gemi modeli önceki versiyonun 4.3 inçlik ekran boyutunu 5.5 inç seviyesine çıkarırken, Full HD çözünürlük sunacak. 

Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise 3GB seviyesinde RAM miktarına yer verecek olması. Modelin 3G veya LTE şeklinde bir versiyon farklılığı bulunmadığı için standart olarak 3GB RAM taşıyacak.

Arka kısmında 13MP çözünürlükte kamera, ön kısmında ise 5MP çözünürlükte kamera yer alan model tüm bu donanımın enerji ihtiyacını 3500mAh gücündeki bataryası ile karşılıyor. Model Android işletim sistemini temel alsa da Çin'in popüler MIUI arayüzünü kullanıyor.

Xiaomi Mi3 donanım özellikleri açısından Galaxy S4 LTE-A, Sony Xperia Z Ultra, LG G2 gibi modellerle rekabet etse de Ağustos ayında sadece Çin pazarında satışa sunulacak. 

http://www.gizchina.com/2013/07/09/xiaomi-mi3-prototype-leaked-3gb-ram-and-5-5-inch-1080-display/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
peske 6 yıl en beğenilen
Bu telefonlar çin pazarında kalıyor ya içim gidiyor.Burda o donanımdan daha kötüsünü neredeyse 2 katına satıyorlar
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onuraydinalp 6 yıl
ram in telefonu var.
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teddybear01 6 yıl
Benim bilgisayarda 2GB ram var ve çoğu işe yetiyor.
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erdemefe 6 yıl
Nightmare70
Android o kadar kötü ki 3gb ram koyuyorlar :D iphoneum bozuldu şuan arc s kullanıyorum kardeşimde iphone 4 var,iphone 4 canavar gibi çalışırken arc s bana kafayı yedirmek üzere :)

Kafayi yedirtse de hala saglam.
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aycibin 6 yıl
adam hiçbiryere satmıyorken bizi neden ilgilendiriyor anlamadım.haaa çok güzelmiş dedik bitti eee
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Nightmare70 6 yıl
Android o kadar kötü ki 3gb ram koyuyorlar :D iphone'um bozuldu şuan arc s kullanıyorum kardeşimde iphone 4 var,iphone 4 canavar gibi çalışırken arc s bana kafayı yedirmek üzere :)
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Blue Dragon Ready 6 yıl
3 GB ram fazla düşüncesindeyim. Gerçi zararı olmazda :)
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HeavyClocker 6 yıl
Telefon budur.fazla üretseler de 3 dakikada bitmese stoklar
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WmGMD 6 yıl
Valla tebrik etmek lazım adamlar bir anda rekabet edecek seviyeye geldiler birde avrupa pazarına açılsalar.
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emmrree1990 6 yıl
sangreal_1905
çağumi emay üç:) ne nasıl okunuyor bu

Şiaovvmi miSen diye okunuyor çince okursan. :D
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alibakirhan 6 yıl
2 sene sonrada 8gb ramli telefon çıkarsa hiç şaşmam ama napacaz okadar ramle telefonda bf3 mü oynayacaz ufacık ekranda benim telefonun rami 512 mb next browserde 7 sekme aynı anda çalıştırdım banamısın demedi
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ozzy55ozzy 6 yıl
ya adamlar bilerek koymuyor normalde olmayan birşey değil ki pazarlama stratejisi şimdi koysa buna 8gb ram android 6 belki de 7 ye kadar güncelleme desteği sunması beklenir.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
fazla ram göz çıkarmaz
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