Xiaomi Mi3 prototipi 3GB RAM seviyesini ortaya çıkardı





Mi serisi akıllı telefonları ile mobil dünyada kendisine popülarite kazandıran Çinli üretici Xiaomi, seriyi her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Snapdragon 600 yongasetli Mi-2S modelinden sonra firma yeni amiral gemi modeli Mi3'ü hazırlıyor.





Xiaomi Mi3 ile ilgili internete düşen cihaz prototipi, yeni bilgileri gün ışığına çıkarıyor. Xiaomi, Mi3 modeli ile Snapdragon 800 trendine katılacak firmalar arasında. Yeni amiral gemi modeli önceki versiyonun 4.3 inçlik ekran boyutunu 5.5 inç seviyesine çıkarırken, Full HD çözünürlük sunacak.





Modelin dikkat çeken diğer bir özelliği ise 3GB seviyesinde RAM miktarına yer verecek olması. Modelin 3G veya LTE şeklinde bir versiyon farklılığı bulunmadığı için standart olarak 3GB RAM taşıyacak.





Arka kısmında 13MP çözünürlükte kamera, ön kısmında ise 5MP çözünürlükte kamera yer alan model tüm bu donanımın enerji ihtiyacını 3500mAh gücündeki bataryası ile karşılıyor. Model Android işletim sistemini temel alsa da Çin'in popüler MIUI arayüzünü kullanıyor.





Xiaomi Mi3 donanım özellikleri açısından Galaxy S4 LTE-A, Sony Xperia Z Ultra, LG G2 gibi modellerle rekabet etse de Ağustos ayında sadece Çin pazarında satışa sunulacak.

http://www.gizchina.com/2013/07/09/xiaomi-mi3-prototype-leaked-3gb-ram-and-5-5-inch-1080-display/