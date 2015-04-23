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Xiaomi Mi4i resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi4i resmiyet kazandı

Yeni amiral gemi modeli Mi5 henüz ortalarda görünmeyen Xiaomi, fiyatıyla giriş seviyesi ancak özellikleriyle üst seviyeye yakın yeni akıllı telefonu Mi4i modelini Hindistan'da lanse etti. 

Bizzat Xiaomi başkan yardımcısı Hugo Barra tarafından tanıtılan Xiaomi Mi4i 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Cortex-A53 tabanlı 4+4 formunda 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti ve Adreno 405 grafik biriminden gücünü alan model bu bağlamda fiyatına göre iyi bir performans sergileyecek. Snapdragon 615 tamamen Qualcomm Hindistan ekibi tarafından tasarlanmış.

2GB RAM ve 16GB dahili depolama ile sistemin desteklendiği modelde 13MP çözünürlüğündeki arka kamerada iddiaya göre sektörün en iyi HDR modu kullanılıyor. Kamerada ayrıca otomatik gamma düzeltme, renk düzeltme ve düşük ışıkta kumlanmayı giderme özellikleri de bulunuyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Modelde 3120mAh gücünde bir batarya kullanılmış. 

Plastik kasa alaşımı kullanan Xiaomi Mi4i modelinde dış tasarım Mi4 modelini andırırken, canlı renk seçenekleri kullanılmış. Model Xiaomi Mi4'e göre yüzde 12 daha ince, yüzde 13 daha hafif. 

Modelin en önemli tarafı elbette fiyatı olacak. Xiaomi Mi4i için belirlenen fiyat etiketi 200$ civarında. Model ilk olarak önümüzdeki günlerde Hindistan'da satışa sunulacak. Sonrasında ise diğer Asya ülkelerine gidecek.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-4i-goes-official-affordable-and-colorful_id68587 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guaire 4 yıl en beğenilen
Xiaomi eski Xiaomi olsa bunun fiyatı 160$ olurdu. Fiyatları kademe kademe yukarı çekiyorlar.
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Aty. 4 yıl
Fiyatına göre kabul edilebilir eksiklikleri var bence.
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Fenomenon 4 yıl
Tam f/p olmuş ama 16gb hafıza çok yetersiz. Ayrıca malzeme kalitesi dandik duruyor.
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neo01470 4 yıl
200 $ dolar çok iyi
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pranis 4 yıl
işlemcisi bir Mtk6592 değil. snapt 800 olsa 200 dolar olur. ama ucuz yapalım diyolarsa neden Mtk6592 değil ? biraz gereksiz olmuş
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ender ahmet 4 yıl
16 gb arttırılamayan hafıza ile çıkmış.yani çöp.yıl olmuş 2015 kullaınıcıyı 10gb a mahkum ediyorlar .

gsmarena.com/...
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FRUEHAUF 4 yıl pranis
pranis
işlemcisi bir Mtk6592 değil. snapt 800 olsa 200 dolar olur. ama ucuz yapalım diyolarsa neden Mtk6592 değil ? biraz gereksiz olmuş

Dostum sen sakamisin. Sd615 nere 6592 nere.
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doctor_bey 4 yıl
Çok iyi be, helal olsun xiaomi, ne diyim başka?
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Legend10 4 yıl
ilk okurken dikkatimden kaçmış, ön kamera koymamışlar. benim için sorun değil ancak selfie çılgınlığı yaşayan bir dünya'ya ön kamerası olmayan "yeni" bir telefon sunmak ilginç olmuş.
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interwap 4 yıl
32 GB flash olsa idi
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BekirHan 4 yıl
Plastiğin alaşımı olmaz. Plastik kompound (karışım) edilir.
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Guest-1E8C38219 4 yıl
Türkiye'ye gelse baya satar.
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matmuhendisi 4 yıl
Güzel olmuş ama fiyatlar eskisi kadar rekabetçi değil o bir gerçek
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DaRKFoRCeS 4 yıl
xiaomi Compact olmuş bu. Sony hariç diğer firmalar örnek alsın tabi konu fiyat ise hepsi örnek alsın.
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