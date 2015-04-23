Xiaomi Mi4i resmiyet kazandı

Yeni amiral gemi modeli Mi5 henüz ortalarda görünmeyen Xiaomi, fiyatıyla giriş seviyesi ancak özellikleriyle üst seviyeye yakın yeni akıllı telefonu Mi4i modelini Hindistan'da lanse etti.





Bizzat Xiaomi başkan yardımcısı Hugo Barra tarafından tanıtılan Xiaomi Mi4i 5 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Cortex-A53 tabanlı 4+4 formunda 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongaseti ve Adreno 405 grafik biriminden gücünü alan model bu bağlamda fiyatına göre iyi bir performans sergileyecek. Snapdragon 615 tamamen Qualcomm Hindistan ekibi tarafından tasarlanmış.





2GB RAM ve 16GB dahili depolama ile sistemin desteklendiği modelde 13MP çözünürlüğündeki arka kamerada iddiaya göre sektörün en iyi HDR modu kullanılıyor. Kamerada ayrıca otomatik gamma düzeltme, renk düzeltme ve düşük ışıkta kumlanmayı giderme özellikleri de bulunuyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Modelde 3120mAh gücünde bir batarya kullanılmış.





Plastik kasa alaşımı kullanan Xiaomi Mi4i modelinde dış tasarım Mi4 modelini andırırken, canlı renk seçenekleri kullanılmış. Model Xiaomi Mi4'e göre yüzde 12 daha ince, yüzde 13 daha hafif.





Modelin en önemli tarafı elbette fiyatı olacak. Xiaomi Mi4i için belirlenen fiyat etiketi 200$ civarında. Model ilk olarak önümüzdeki günlerde Hindistan'da satışa sunulacak. Sonrasında ise diğer Asya ülkelerine gidecek.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-4i-goes-official-affordable-and-colorful_id68587