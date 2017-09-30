Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir

Fiyat/performans telefonu deyince çoğumuzun aklına Xiaomi'nin akıllı telefonları gelir. Çinli firma Mi5 modeli ardından da Mi6 modelleriyle piyasadaki tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi de söylentiler Mi serisinin bir sonraki modeli olacak olan Mi7'nin Snapdragon 845 platformuyla birlikte geleceğini ve Xiaomi'nin, telefonu yonga setiyle ilgili herhangi bir üretim aksaması olmadan piyasaya sürebilmek için Qualcomm'un yeni nesil yonga setini optimize etme konusunda şirketle birlikte çalıştığı yönünde.

Hatırlayacağınız üzere Snapdragon 835'in ilk çıktığı zamanlarda birtakım tedarik sorunları yaşanmıştı. Hatta bazı firmalar amiral gemisi modellerinde Snapdragon 835 yonga setine yer verememişti. Xiaomi de böyle bir sorunla karşılaşmamak için Snapdragon 845'in Mi7 için optimize edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Sızıntıların devamına bakacak olursak Xiaomi Mi7 çerçevesiz bir OLED ekranla gelebilir. Şirket, yeni amiral gemisi olacak modeli Mi7'yi CES 2018 ya da MWC 2018 fuarında tanıtabilir. Cihazın diğer teknik detaylarına dair ise henüz bir bilgi yok.

http://wccftech.com/snapdragon-845-optimized-xiaomi-mi7/