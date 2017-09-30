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Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir

Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi Mi7'de Snapdragon 845 yonga setini kullanabilir. Sızıntılar, Xiaomi'nin yonga setiyle ilgili bir sıkıntı yaşamamak için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,2b
1
19
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Fiyat/performans telefonu deyince çoğumuzun aklına Xiaomi'nin akıllı telefonları gelir. Çinli firma Mi5 modeli ardından da Mi6 modelleriyle piyasadaki tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi de söylentiler Mi serisinin bir sonraki modeli olacak olan Mi7'nin Snapdragon 845 platformuyla birlikte geleceğini ve Xiaomi'nin, telefonu yonga setiyle ilgili herhangi bir üretim aksaması olmadan piyasaya sürebilmek için Qualcomm'un yeni nesil yonga setini optimize etme konusunda şirketle birlikte çalıştığı yönünde.
Hatırlayacağınız üzere Snapdragon 835'in ilk çıktığı zamanlarda birtakım tedarik sorunları yaşanmıştı. Hatta bazı firmalar amiral gemisi modellerinde Snapdragon 835 yonga setine yer verememişti. Xiaomi de böyle bir sorunla karşılaşmamak için Snapdragon 845'in Mi7 için optimize edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. 
Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir
 
Sızıntıların devamına bakacak olursak Xiaomi Mi7 çerçevesiz bir OLED ekranla gelebilir. Şirket, yeni amiral gemisi olacak modeli Mi7'yi CES 2018 ya da MWC 2018 fuarında tanıtabilir. Cihazın diğer teknik detaylarına dair ise henüz bir bilgi yok. 

http://wccftech.com/snapdragon-845-optimized-xiaomi-mi7/ Yorum Yaz
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Donanımhaber içerik kalitesi o kadar düştüki. Böyle saçma başlık böyle saçma haber ve benzeri haberler olamaz. Android dünyasının neredeyse tamamı 845 ile gelecek. S9-lg g7 düye gider. Belli olan şeyler için böyle iddialı başlıklar,boş beleş haberler.
Buda benden olsun yayınlayın haberimi.
İphone 9 serisi a12 ile gelebilir. Kaynak sağlam.
Donanımhaber içerik kalitesi o kadar düştüki. Böyle saçma başlık böyle saçma haber ve benzeri haberler olamaz. Android dünyasının neredeyse tamamı 845 ile gelec...
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2 Yanıt Yanıtla +85
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Ussuz 2 yıl
Haber fena. Aldığım duyumlara göre yarın günlerden pazar mış
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Amd64x2 2 yıl KalemKolik
KalemKolik
Donanımhaber içerik kalitesi o kadar düştüki. Böyle saçma başlık böyle saçma haber ve benzeri haberler olamaz. Android dünyasının neredeyse tamamı 845 ile gelecek. S9-lg g7 düye gider. Belli olan şeyler için böyle iddialı başlıklar,boş beleş haberler.
Buda benden olsun yayınlayın haberimi.
İphone 9 serisi a12 ile gelebilir. Kaynak sağlam.

Hocam ağzına sağlık hislerime tercüman oldunuz, bende uyardım ama sallayan yok.
1- Dediğiniz gibi zaten işlemci neredeyse belli ne gereği var bu haberin
2- İhtimal tahmin temenni cümleleri, hele de haber başlığında kullanıldığında çok ciddiyetsiz/irite edici durmuyor mu?
KalemKolikDonanımhaber içerik kalitesi o kadar düştüki. Böyle saçma başlık böyle saçma haber ve benzeri haberler olamaz. Android dünyasının ne...
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TeknoKebab 2 yıl
Merhaba
Sizce Xiaomi mi 6 yı mı alsam yoksa mi 7 nin çıkmasını bekleyip mi 7 mi alsam? Teşekkürler.
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adnan.and 2 yıl
şu modeli alıp denemek istirim. :P
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dmclskn 2 yıl
Aboooo ne tahmin inanılacak gibi değil.
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gurkanse 2 yıl
KOTA DOLDURMAK İÇİN YAPILAN HABER HABERİ
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ufo 2 yıl
Cok guzel haber ya.
Ahmetler bize bugun ayakkabiyla gelebilir tadinda bir "haber"
Ahmetler gelmeyebilir de ama. Gelse de gelmese de ilk onerme doğru. Gelecek demiyor gelebilir diyor. Sonsuz önerme çıkarabilirsiniz. Felsefe terk
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izmirliyim_89 2 yıl
2018 çerçevesiz ekranlar yılı..
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Guhong01 2 yıl
arkadaşlar sağolsunlar benim hissimi gayet iyi açıklamışlar. böyle saçma haberleri bırakın artık. S835 le mi gelecekti ey Anıl Burak Karadede. 5 TL uğruna kendine yakıştırıyor musun şu haberi?
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Like a Sir 2 yıl
haberin orjinali ,
wccftech.com/...
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muroooo19 2 yıl
bazen bizim firmalara kızıyoruz. Montaj yapıyor, çakma yapıyor,parçalarını üretemiyor vs vs. iphone samsung çakması diye dalga geçilen yerin dibine sokulan marka ne duruma geldi. kendi üretim yapmaya çalışan firmalarımızı gömmemek gerektiğinin en iyi kanıtı.
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maxmania 2 yıl muroooo19
bizimkiler kendini geliştirse dediğinde haklı olabilirdin. ama son çıkan telefonu 2 nesil önce çıkarttığı telefondan donanım olarak geri ve daha pahalı olunca, üstelik rekabet edemiyoruz bizi koruyun diye tüketiciyi köşeye sıkıştırmak için devlete başvuruyorsa (devletten destek aldıkları halde) ben gömerim kimse kusuruma bakmasın.
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SixSixSix 2 yıl
2018 için soru işareti olan iki şey var var bana göre. Bunlar; Sony'nin yeni tasarımlı amiral gemisi serisinin ismi (XZ2 olacağını sanmıyorum) ve Apple'ın yeni iPhone'a ne isim vereceği. Geriye kalan her şey neredeyse tamamen biliniyor zaten: S9, S9+, U12, G7, V40, Note9, Pixel 3, Mi 7, Mi Mix 3, Mate 11, OnePlus 6...
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qualcomm, xiaomi ve
10 etiket daha fiyat performans telefonu qualcomm snapdragon 845 xiaomi mi 7 ces 2018 mwc 2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
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