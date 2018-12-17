Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor

Genelde akıllı telefonları ile tanısak da Çinli üretici Xiaomi’nin pek çok sektörde kendisine pay aradığını biliyoruz. Bu sektörlerden birisi de kompakt fotoğraf yazıcıları. Firma farklı çözümlerle tüketici karşısına çıkıyor.

Xiaomi Mijia Photo Printer özellik

Yılın başlarında zengin gerçeklik odaklı XPRINT fotoğraf yazıcısını piyasaya süren Xiaomi şimdi de Mijia markası altında yeni bir yazıcı hazırlıyor. Xiaomi Mijia Photo Printer adındaki yazıcı modeli sade tasarımı ile öne çıkıyor.

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Xiaomi Mijia Photo Printer sadelik ve kolay kullanıma odaklanmış. Açma-kapama için bir tuş barındıran model ayrıca WiFi bağlantısı, güç ve eşleşme için bildirim ışıklarına da sahip. Sağ kısımda kartuş haznesi yer alırken kart girişi arka kısımda.

6 inçe kadar fotoğraf basabilen yazıcıda kimlik kartı, Polaroid, kartpostal için baskı modları olacağı da ifade ediliyor. Uyumlu uygulama üzerinden kullanıcılar fotoğraflarını yazıcından bastırabilecekler.

Xiaomi Mijia Photo Printer için şimdilik bir fiyat yok ancak ilk model 60$ civarındaydı. Bu bakımdan kaynaklar 70$ civarında bir seviye bekliyor. Yazıcının satışına 19 Aralık tarihinde başlanacak.