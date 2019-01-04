Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlandı

Fiyat performans oranıyla dikkat çeken Pocophone markasının yeni modeli herkes tarafından heyecanla bekleniyor. Ben Geskin isimli tasarımcı da Poco F2 için konsept bir görüntü hazırlamış.
4 ay
5,2b
1
4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlandı
Tam Boyutta Gör
Ülkemizde de uygun fiyatına rağmen performansıyla üst seviyelere oynayan Xiaomi'nin alt markası Pocophone oldukça beğeni kazandı. Pocophone F2 isimli yeni modele ait bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben Geskin isimli tasarımcı da Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlamış.

Xiaomi Mi Play modeli örnek alınmış

Xiaomi’nin 2019 yılı için belirlediği tasarım trendi Mi Play modeli ile belli oldu. Damla çentik ve daha ince alt çerçeve temel noktalar olacak. Yeni tasarım çizgileri düşünülerek Pocophone F2'ye bu konsept çizim yapılmış. Ben Geskin başarılı sızıntılarıyla tanınıyor. Dolayısıyla bu tasarımın gerçekleşme ihtimali olası. Ancak konsept tasarım olduğu belirtildiği için tabii ki bambaşka bir görüntüyle de karşılaşabiliriz.

Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu"

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan test sonuçları önceki modelde olduğu gibi Pocophone F2’de de Snapdragon 845 işlemci kullanılacağına işaret ediyordu. Değişimlerin ekran, kamera vb. noktalarda olması bekleniyor. Firma, Qualcomm’un güncel çözümü Snapdragon 855’i telefonun fiyatını aynı tutabilmek amacıyla tercih etmemiş olabilir. Hatırlatmak gerekirse, ilk Pocophone 300 dolar gibi iddialı bir fiyat ile çıkış yapmıştı.


https://www.gsmarena.com/concept_render_imagines_pocophone_f2_with_updated_xiaomi_stylings-news-34906.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emin KOÇ 4 ay
845 ile gelip hala 2-3 k aralığında Türkiye'de satılırsa mükemmel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 4 ay
Ois koysalar Mi8 satamazlar. Bu yüzden olsa gerek koymuyorlar inatla. İşlemciyi flagship seviyesinde koy, geri kalan donanımı da ortaya karışık yap ki fiyat ucuz kalsın politikası uygulanıyor. Bana kalırsa çok güzel F/P açısından iddialı cihazlar ortaya çıkıyor ama 3 kuruşa 3 köfte olduğunu unutmayalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KontrolKey 4 ay
Kamerada değişim yapıyorsunuz ama bir OIS yok. OIS olmayınca da ilk F1'den buna geçmek mantıksız olur.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkamber 4 ay
nerdeyse ayni özellikler aynı donanım 😒
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Çin'in keşif aracı, Ay'da ilk 'ayak izlerini' bıraktı: İşte fotoğraf 4 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay Toyota yeni otonom test aracını duyurdu 4 ay Asus profesyoneller için ProArt mini PC serisini tanıttı 4 ay ARM’nin yeni görüntü işlemcileri aksiyon kameraları ve dronelar için gelişmiş HDR özellikleri sunuyor 4 ay Bitcoin 10 yılı geride bıraktı 4 ay Huawei Mate 30 Pro kılıf patentleri 5 arka kameraya işaret ediyor 4 ay PlatformaVR Las Vegas’da mekân tabanlı sanal gerçeklik merkezi açtı 4 ay Online iş ilanı platformu: SecretCV.com 4 ay Galaxy Note 9 için Android 9.0 Pie güncellemesi başladı 4 ay Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi 4 ay Sürücüsüz araçlar ABD'de saldırıya uğruyor; silahla ateş eden bile var! 4 ay Netflix’e Ocak ayında eklenecek dizi ve filmler 4 ay Volvo'nun tam elektrikli aracı Polestar 2'den ilk teaser geldi 4 ay Pille çalışan tam vücut dış iskeleti, kullanıcısına 90 kg’lık yük kaldırma imkânı tanıyor 4 ay Tayvan, eski savaş uçağı motorlarını seyir füzelerinde kullanacak 4 ay Qualcomm 1.5 milyar dolar harcadı, Almanya çapında iPhone satışlarını yasaklatıyor 4 ay Fortnite yayıncısı Ninja geçen yıl 10 milyon dolar gelir elde etti 4 ay Xiaomi’nin katlanabilir telefonu sızdırıldı iddiası 4 ay Samsung'un katlanabilir telefonu üç kamera ile gelecek 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlandı Sonraki Google tarafından geliştirilen Fuchsia OS, Android uygulamalarını çalıştırabilecek 4 ay Apple hisseleri çakıldı: Yüzde 9 oranında düşüş var 4 ay Samsung Galaxy M30 özellikleri netleşiyor 4 ay Project Cars geliştiricisinden yeni bir konsol hazırlığı 4 ay Galaxy Digital hisselerinin neredeyse %80'i Mike Novogratz'ın elinde 4 ay Xiaomi açıkladı: Redmi bağımsız bir marka oluyor, ilk telefon 10 Ocak'ta tanıtılacak 4 ay Thunderbird, 2019'da yeni bir arayüzle güncellenecek 4 ay Microsoft'un yeni geliştirdiği teknolojiyle, sesli asistan fısıltıyı anlayabilecek 4 ay Köseoğlu, Avrupa bankalarının yapay zeka politikalarını belirleyecek 4 ay Olympus, spor odaklı kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay ASELSAN Lisesi kurulacak! 4 ay Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir 4 ay Void Pro'dan iyi, Void Pro'dan ucuz! "Corsair HS70 incelemesi" 4 ay 2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller 4 ay Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu 4 ay Online veteriner randevu sistemi: Vet Randevu 4 ay LG, yapay zeka destekli yeni TV'lerini tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü 4 ay Hyundai CES 2019'da robot gibi yürüyen araç konseptini tanıtacak 4 ay LG modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim