Xiaomi Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlandı

Ülkemizde de uygun fiyatına rağmen performansıyla üst seviyelere oynayan Xiaomi'nin alt markası Pocophone oldukça beğeni kazandı. Pocophone F2 isimli yeni modele ait bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Ben Geskin isimli tasarımcı da Pocophone F2 için konsept bir tasarım hazırlamış.

Xiaomi Mi Play modeli örnek alınmış

Xiaomi’nin 2019 yılı için belirlediği tasarım trendi Mi Play modeli ile belli oldu. Damla çentik ve daha ince alt çerçeve temel noktalar olacak. Yeni tasarım çizgileri düşünülerek Pocophone F2'ye bu konsept çizim yapılmış. Ben Geskin başarılı sızıntılarıyla tanınıyor. Dolayısıyla bu tasarımın gerçekleşme ihtimali olası. Ancak konsept tasarım olduğu belirtildiği için tabii ki bambaşka bir görüntüyle de karşılaşabiliriz.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan test sonuçları önceki modelde olduğu gibi Pocophone F2’de de Snapdragon 845 işlemci kullanılacağına işaret ediyordu. Değişimlerin ekran, kamera vb. noktalarda olması bekleniyor. Firma, Qualcomm’un güncel çözümü Snapdragon 855’i telefonun fiyatını aynı tutabilmek amacıyla tercih etmemiş olabilir. Hatırlatmak gerekirse, ilk Pocophone 300 dolar gibi iddialı bir fiyat ile çıkış yapmıştı.

https://www.gsmarena.com/concept_render_imagines_pocophone_f2_with_updated_xiaomi_stylings-news-34906.php