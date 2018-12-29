Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü

Uygun fiyatlı telefonlarını daha cazip hale getirmek isteyen Xiaomi, Pocophone isimli alt markasını oluşturmuştu. İlk modeli de dört ay önce Pocophone F1 adıyla görmüştük. Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM, 4000 mAh batarya ile şekillenen cihaz 300 dolar gibi iddialı bir fiyatla sunuldu. Geekbench üzerinde ortaya çıkan test ise yeni çıkacak model olan Poco F2’ye işaret ediyor.

Snapdragon 845 tekrar kullanılacak

Xiaomi POCO F2 modeline ait olan performans testi biraz kafa karıştırdı. Önceki model gibi bu yeni modelin de Snapdragon 845 kullandığı görülüyor. Buradan anlaşıldığı kadarıyla yeni model ekran, kamera ve batarya gibi donanımlarında yaşanacak güncellemeler ile sunulacak. 6 GB RAM seçeneğinin de korunduğu cihaz ilk modele göre büyük değişim yaşatmayacak gibi. Firmanın odak noktası olan fiyat/performans oranını korumak amacıyla bu seçim yapılmış olabilir. Daha küçük çentik, geliştirilmiş kamera özellikleri vb. noktasında değişimler yaşanması bekleniyor.

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İlk Pocophone modeli sadece dört ay önce çıktığı için bu kadar kısa sürede yeni bir model tanıtılması beklenmiyordu. Ancak donanım noktası benzer olduğu için ufak değişimlerle güncellenen Poco F2’yi görmemiz olası. Firma aynı fiyatı koruyarak Poco F1’in sevilmeyen noktalarını düzeltmeye odaklanmış olabilir. Daha detaylı bilgiyi ve performans testinin gerçek olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11424549