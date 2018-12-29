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Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü

Xiaomi’nin alt markası Pocophone’un yeni modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. İlginç bir şekilde önceki model gibi Snapdragon 845 kullanan Poco F2’nin diğer donanımlarını güncellemesi bekleniyor.
4 ay
14,1b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü
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Uygun fiyatlı telefonlarını daha cazip hale getirmek isteyen Xiaomi, Pocophone isimli alt markasını oluşturmuştu. İlk modeli de dört ay önce Pocophone F1 adıyla görmüştük. Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM, 4000 mAh batarya ile şekillenen cihaz 300 dolar gibi iddialı bir fiyatla sunuldu. Geekbench üzerinde ortaya çıkan test ise yeni çıkacak model olan Poco F2’ye işaret ediyor.

Snapdragon 845 tekrar kullanılacak

Xiaomi POCO F2 modeline ait olan performans testi biraz kafa karıştırdı. Önceki model gibi bu yeni modelin de Snapdragon 845 kullandığı görülüyor. Buradan anlaşıldığı kadarıyla yeni model ekran, kamera ve batarya gibi donanımlarında yaşanacak güncellemeler ile sunulacak. 6 GB RAM seçeneğinin de korunduğu cihaz ilk modele göre büyük değişim yaşatmayacak gibi. Firmanın odak noktası olan fiyat/performans oranını korumak amacıyla bu seçim yapılmış olabilir. Daha küçük çentik, geliştirilmiş kamera özellikleri vb. noktasında değişimler yaşanması bekleniyor.

Xiaomi Pocophone F2 modeli Geekbench üzerinde görüldü
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İlk Pocophone modeli sadece dört ay önce çıktığı için bu kadar kısa sürede yeni bir model tanıtılması beklenmiyordu. Ancak donanım noktası benzer olduğu için ufak değişimlerle güncellenen Poco F2’yi görmemiz olası. Firma aynı fiyatı koruyarak Poco F1’in sevilmeyen noktalarını düzeltmeye odaklanmış olabilir. Daha detaylı bilgiyi ve performans testinin gerçek olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.


https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11424549 Yorum Yaz
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brk6152 4 ay
Modelin adı f1s olabilirdi
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Xiaomiseverim 4 ay
Xiaomi bu işlemcileri kullanacağından çok çok mu fazla alıyor acaba ucuza gelsin diye eskiden de her telefona snapdragon 625 koyuyolardı
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ThePscho 4 ay Xiaomiseverim
Hala her telefona 625 koyuyorlar hocam.
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intel7mix 4 ay
Amiral gemisi cihazlar amoled ekranlı olmalı orta segment gibi IPS ekran nedir.
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SPaCeLoRD 4 ay intel7mix
f1 amiral diye tabir edilen bir model değil ki, mi8 isteyip alamayanları sevindirmek için ordan burdan kırpılmış bir versiyonu :)
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smart1978 4 ay
Anlasilan F3 olani tam bir sene sonrasina cikarirlar! Yani Snapdragon 855 li olmaliydi birsonrakisi ama niye ayni islemcide israr ediyorlar tuhaf...
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CoreXXX 4 ay
845 herkese fazlası ile yetecek bir işlemci zaten. ama yinede ben f1 modelini bizzat denedim. dış malzeme kalitesi kötü.içini görmedim ama ucuz tutmak adına empirme gibi bileşenlerde ucuz tutulmuş olabilir. tabi bu kadar uygun fiyata normal karşılıyorum. ben şahsen biraz daha fazla para verir daha kaliteli malzemeye sahip mi8 yada meizu 16 alırım. ancak alanıda eleştirmiyorum herkesin zevki ve bütçesi farklı
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Akbaba89 4 ay
Amoled ekran ile gelirse efsane olur
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10ff 4 ay Akbaba89
Mümkünse oled kullanılmasın. Kirilsa dunyanin parasi. Ekean yanığı rezilligini zaten yazmaya bile gerek yok. Samsung gibi telefon alacağıma tft yi tercih ederim neredeyse.
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Whippoorwill 4 ay
İşlemci zaten iyi. Oradan yapılacak tasarruf ekran, kamera gibi bileşenlere ayrılmalı. Bence güzel iş çıkacaktır.
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