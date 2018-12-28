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Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı

DonanımHaber’in Google Play Store ve AppStore mağazalarında yer alan uygulaması DH, son güncelleme ile sizlerden gelen talepler doğrultusunda önemli yeniliklere kavuştu ve 7 kat hızlandı.
4 ay
9,3b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı
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DH uygulamasının Android sürümünde bazen haberlere girişte ilk yüklenme süresi epey uzun kalabiliyordu. Sizlerden de gelen talepler ışığında bu alanda Android ekibimiz yoğun bir çaba sarfetti ve sistem kaynaklarını aşırı tüketmeden haberlerin hızlıca ekrana getirilmesini sağlayacak bir dizi düzenleme yaptı. Bu sayede cihazdan cihaza farklılık göstermek kaydıyla yaklaşık 7 katlık bir açılış hızı artışı yakalandığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra galeri görünümünde iyileştirmeler gerçekleşti, DH emojileri mesajlar içinde hareketli hale geldi, gece modunda eksik kısımlar için düzenlemeler yapıldı ve Android için bildirim ikonları yenilendi. Ayrıca bazı cihazlarda haber açılışlarında yaşanan çökme sorunlarına da bu sürüm ile birlikte artık rastlanmayacak.

DH Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını da buradan indirebilirsiniz.


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Bay Robot 4 ay en beğenilen
Siz önce standart site hatalarını düzeltin de uygulamayı halledersiniz.
Yanıtla +48
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Hobar 4 ay
Bana hala kullanışsız geliyor. Mobil sürüm daha iyi.
1 Yanıt Yanıtla +32
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ssbrutality 4 ay
Ne Zaman ÜCretli Olacak? Teknoseyir gibi ya tutarsa mı?
Yanıtla +14
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Jeopol 4 ay
Çoklu sekme yoksa bir hiçdir.
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10ff 4 ay
Komuya bile mini sürümde 48 saniyede girebildim.
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intel7mix 4 ay
Reklamsız diyip bir kaç ay sonra reklam geleceğini düşünüyorum. Sonsuza kadar reklamsız kalcağını sanmam.
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jubeii 4 ay
az evvel denedim hala berbat. bilmesem beta sürümü olduğuna yemin ederdim.
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Physicist_Emre 4 ay
ios uygulamanız beş para etmez. ne konu sonuna gidiyorsun ne de istediğin mesajı bulabiliyorsun. şu sonsuz döngüden vazgeçin artık. ayrıca fotoğraf görüntüleme de berbat.
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Deswaaa 4 ay
Mobil uygulamanız da çok sorun var şuan keşke güncellemeseydim eski hali sorunsuz du litfen düzeltin iphone çok sorun yaşıyorum okadar yavaşladıki kullanamaıyorum :(
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Tengrist 4 ay
Ben mobil tarayıcı üzerinden sitelere ulaşmayı daha çok seviyorum uygulamalar bence telefonlara yükten başka birşey değiller mecbur kalmadığım sürece uygulama yüklemiyorum telefonuma
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kucukyenici 4 ay
Kronik bir sorun gibi istenen seviyeye gelemiyor nedense. Son yorumlara gitmek, düzenleme yapmak, silmek bile zor. Sık sık hata veriyor. Birgün düzelir ümidiyle...
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HakanG22 4 ay
Forum terk edilmiş çöp yığını gibi sürekli çöküyor
1 Yanıt Yanıtla +7
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ssbrutality 4 ay HakanG22
forum zaten çöküyordu şimdi anasayfada çöküyor dahası çok yavaş açılıyor sayfalar
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Bluedn 4 ay
Forum aşırı sorunlu yavaş sürekli hata veriyor resimler gifler doğru düzgün çalışmıyor
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