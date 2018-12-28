Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı

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DH uygulamasının Android sürümünde bazen haberlere girişte ilk yüklenme süresi epey uzun kalabiliyordu. Sizlerden de gelen talepler ışığında bu alanda Android ekibimiz yoğun bir çaba sarfetti ve sistem kaynaklarını aşırı tüketmeden haberlerin hızlıca ekrana getirilmesini sağlayacak bir dizi düzenleme yaptı. Bu sayede cihazdan cihaza farklılık göstermek kaydıyla yaklaşık 7 katlık bir açılış hızı artışı yakalandığını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra galeri görünümünde iyileştirmeler gerçekleşti, DH emojileri mesajlar içinde hareketli hale geldi, gece modunda eksik kısımlar için düzenlemeler yapıldı ve Android için bildirim ikonları yenilendi. Ayrıca bazı cihazlarda haber açılışlarında yaşanan çökme sorunlarına da bu sürüm ile birlikte artık rastlanmayacak.

DH Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını da buradan indirebilirsiniz.