Xiaomi Redmi 2 ve Redmi 2A modelleri 13 milyon sattı

Bugüne kadar piyasaya sürdüğü fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar ile ilgi toplayan ve pazarda ilk beş firma arasına girmeyi başaran Xiaomi, bu stratejiyi devam ettirdikçe kazanacak gibi görünüyor. Zira firmanın son rakamları bu yönde.





Gelen bilgilere göre firmanın Redmi 2 ve Redmi 2A modelleri ilk 5 ayda toplamda 13 milyon satış yaptı. Seriyi bir araya getirirsek Xiaomi'nin 10 milyon rakamını geçen altıncı modeli olma özelliğine de sahip.





Daha önce Xiaomi Mi 2, Xiaomi Mi 3, Xiaomi Mi 4, Xiaomi Redmi 1S ve Xiaomi Redmi Note modelleri 10 milyon barajını geçmişti. Böylece Apple ve Samsung'dan sonra pek çok modeli 10 milyon barajını geçen üçüncü firma Xiaomi oldu.





Redmi 2A modeli geçen hafta 80$ civarına kadar gerilemişti. Bu gelişme sonrasında bir gün içerisinde 300 bin adet Redmi 2A satışı gerçekleşti. Bu büyük ilgi sayesinde iki model 13 milyon barajını aşmayı başardı.





Çin pazarının liderliğini Apple'ın elinden almaya çalışan Xiaomi'nin sadece iki modelle yılı 30 milyon civarında satışla tamamlaması bekleniyor. Diğer modeller de eklenince firmanın bu yıl ki 60-70 milyon satış hedefine kolayca ulaşabileceği düşünülüyor.





Redmi 2 ve Redmi 2A modellerinde 4.7 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2200mAh gücünde batarya ortak. Redmi 2 modelinde 64-bitlik Snapdragon 410 yongaseti, Redmi 2A modelinde ise 4 adet Cortex-A7 çekirdekli Leadcore yongaseti yer alıyor. Redmi 2 modelinin fiyatı 110$ civarında.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2-and-Redmi-2A-sales-hit-13-million-units-combined_id70263