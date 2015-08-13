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Xiaomi Redmi Note 2 resmileşti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note 2 resmileşti

Xiaomi'nin Phablet segmentindeki en beğenilen modeli durumundaki Redmi Note, yenilenen donanımı ve arayüzüyle yeniden tüketicilerin karşısına çıkıyor. Xiaomi Redmi Note 2 resmiyet kazandı.

Daha önce sızan bilgiler nedeniyle modelin az çok neye benzediğini biliyoruz. 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran barındıran modele Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. MediaTek'in şu an piyasadaki en güçlü yongaseti konumunda olan Helio X10, 2.0GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Power VR G6200 grafik birimi ile birlikte geliyor. 

Fiyat anlamında giriş seviyesini hedefleyen Redmi Note 2 bu bakımdan Helio X10 ile sınıfının en iyi performansını sunabilecek nitelikte. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3060mAh gücünde bir batarya bulunuyor. 

Modelin arka kısmında Samsung ve OmniVision imzalı 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Faz algılamalı otomatik odaklama sayesinde sensör 0.1 saniyede odaklanabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. 

Klasik Redmi çizgisini dış tasarımında da devam ettiren Redmi Note 2 modeli Android 5.0 üzerinde MIUI 7 arayüzünü çalıştırıyor. Modelin kalınlığı 8.25mm, ağırlığı ise 160gr. Redmi Note 2 Prime adındaki diğer versiyonda farklı olarak 32GB depolama kapasitesi ve 2.2GHz işlemci frekansı yer alıyor. Modeller bir süre Çin'de satışta kalacak. Fiyatı ise 125$-155$ olarak belirlenmiş.   
Xiaomi Redmi Note 2 resmileşti


http://en.miui.com/thread-143952-1-1.html Yorum Yaz
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admix 4 yıl en beğenilen
adamlar teknolojinin dibine vurmuslar 20 ghzle çalışan islemci yapmislar
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Kil-Jaeden 4 yıl
Telefon 10 günde elimde olur inceleme yaparım.
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meddah58 4 yıl
Xiaominin bir kaç modeli hariç tum telefonları birbirine benziyor...yine aynı kasa aynı renk...boyut ve işlemci farklı..
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dexterr 4 yıl
700 liradan girerlerse türkiyede yıkar ortalığı. Bu arada mi5 Bekliyrm deli gibi. Ne zaman açıklayacklar
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arel.gr 4 yıl
Card slot No olmasina ragmen
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soul calibur 4 yıl
MaDMaxiBo

böyle diye diye açıktan her şeyi yazarak sonunda UKİM e baskın yaptırdık, müfettişler başmış UKİM i. kuş bile uçmuyormuş. sıkı yönetim ilan edilmiş ukimde. 4G teknolojisi ile birlikte değişen imei ler de tespit edilibilecek ve iptal edilecek diye bir yazı görmüştüm bir ara. illa o kazık yenecek diyorlar yani.


Onun da yolu bulunur 3gb kotalı 4glerini başlarına çalsınlar.

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soul calibur 4 yıl
Bu arada en ucuz model Fdd-lte desteklemediğinden sakın onu almayın, yoksa Türkiye'de3g'ye giremezsiniz, ileride de muhtemelen 4g'ye giremezsiniz :) 799 yuan(125 dolar) olan desteklemiyor. 899 yuan (140 dolar) olan fdd-lte destekliyor. 999 yuan (156 dolar) olan ise 16 gb yerine 32 gb hafıza ve 2.0 ghz yerine 2.2 ghz bir işlemciye sahip. Bu arada Ekrem71 berbat hazırlıyorsun haberleri.
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cherkesomer 4 yıl
3dakka 37saniyede 10milyon satacak bi tel daha...
çok zor değil vestel adam akıllı yatırımınızı yapın artık vergi indirimi falan derkene 600e bunun gibi bi cihaz üretin de çinli değil ülke kazansın milyon dolarlar yurtdışına kaçıp duruyor!
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soul calibur 4 yıl
Beyler Gizchina Xiaomi'ye mail atmış. 32 gb'a kadar microsd desteği varmış!!! Pahalısını almaya gerek kalmadı.
gizchina.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Grkwnxs 4 yıl
Cidden çok iyi fiyat
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werty_tr 4 yıl
oppomart.com da 189 dolardan ön siparişe açılmış. çinde satış fiyatı 125 dolar olan telefon için sitenin fiyatı çok olmuş bence

oppomart.com/...
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DubSteq 4 yıl
Koy 699TL den piyasanın altını üstüne getirsin.
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kadirirdem 4 yıl
32 gb lık modeli tam alınacak model olmuş fiyatıda süper bazen hep çinde,korede ve abd de yaşamak istiyorum,ama olmuyor işte :(((
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20likcivi 4 yıl
Dostlar şuan bu telefonun temin etmek için hangi yolu kullanabiliriz? Basitçe yöntemi söyleseniz
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