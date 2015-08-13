Xiaomi Redmi Note 2 resmileşti

Xiaomi'nin Phablet segmentindeki en beğenilen modeli durumundaki Redmi Note, yenilenen donanımı ve arayüzüyle yeniden tüketicilerin karşısına çıkıyor. Xiaomi Redmi Note 2 resmiyet kazandı.





Daha önce sızan bilgiler nedeniyle modelin az çok neye benzediğini biliyoruz. 5.5 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran barındıran modele Helio X10 yongaseti gücünü veriyor. MediaTek'in şu an piyasadaki en güçlü yongaseti konumunda olan Helio X10, 2.0GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Power VR G6200 grafik birimi ile birlikte geliyor.





Fiyat anlamında giriş seviyesini hedefleyen Redmi Note 2 bu bakımdan Helio X10 ile sınıfının en iyi performansını sunabilecek nitelikte. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 3060mAh gücünde bir batarya bulunuyor.





Modelin arka kısmında Samsung ve OmniVision imzalı 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Faz algılamalı otomatik odaklama sayesinde sensör 0.1 saniyede odaklanabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.





Klasik Redmi çizgisini dış tasarımında da devam ettiren Redmi Note 2 modeli Android 5.0 üzerinde MIUI 7 arayüzünü çalıştırıyor. Modelin kalınlığı 8.25mm, ağırlığı ise 160gr. Redmi Note 2 Prime adındaki diğer versiyonda farklı olarak 32GB depolama kapasitesi ve 2.2GHz işlemci frekansı yer alıyor. Modeller bir süre Çin'de satışta kalacak. Fiyatı ise 125$-155$ olarak belirlenmiş.

http://en.miui.com/thread-143952-1-1.html