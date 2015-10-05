Xiaomi Redmi Note 2 satış beklentisi 10 milyon civarında

Genelde fiyat-performans odaklı akıllı telefonları satış rekorları kıran ve bu sayede pazarda basamakları hızla tırmanan Xiaomi, yeni bir satış başarısı beklentisi içerisine daha girdi. Bu model Redmi Note 2.





Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında lanse edilen Redmi Note 2 modeli 14 Eylül itibariyle 2.15 milyon satış rakamına ulaştı. Sadece bir ayda elde edilen bu rakam firmayı da umutlandırdı. Lei Jun gelecek yıl ortalarına doğru 10 milyon satış rakamını aşmış olmayı umut ediyor.





Xiaomi, akıllı telefonlarında belirli bir süre için çevrimiçi olarak satış kanalı açıp tüketici ilgisini çekme stratejisini iyi bir şekilde uyguluyor. Asya ülkelerinde bu tarz Redmi Note 2 satışlarıyla toplam rakamı daha da artıracaktır.





Xiaomi Redmi Note 2 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik Helio X10 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3060mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor ve başlangıç fiyatı da 126$ seviyesinde.

http://www.androidheadlines.com/2015/10/xiaomi-ceo-redmi-note-2-sales-top-10-million-units.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter