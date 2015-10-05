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Xiaomi Redmi Note 2 satış beklentisi 10 milyon civarında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note 2 satış beklentisi 10 milyon civarında

Genelde fiyat-performans odaklı akıllı telefonları satış rekorları kıran ve bu sayede pazarda basamakları hızla tırmanan Xiaomi, yeni bir satış başarısı beklentisi içerisine daha girdi. Bu model Redmi Note 2.

Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos ayında lanse edilen Redmi Note 2 modeli 14 Eylül itibariyle 2.15 milyon satış rakamına ulaştı. Sadece bir ayda elde edilen bu rakam firmayı da umutlandırdı. Lei Jun gelecek yıl ortalarına doğru 10 milyon satış rakamını aşmış olmayı umut ediyor. 

Xiaomi, akıllı telefonlarında belirli bir süre için çevrimiçi olarak satış kanalı açıp tüketici ilgisini çekme stratejisini iyi bir şekilde uyguluyor. Asya ülkelerinde bu tarz Redmi Note 2 satışlarıyla toplam rakamı daha da artıracaktır. 

Xiaomi Redmi Note 2 modelinde 5.5 inçlik Full HD IPS ekran, 8 çekirdekli 64-bitlik Helio X10 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB kapasite, 13MP çözünürlüğünde faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3060mAh gücünde batarya, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor ve başlangıç fiyatı da 126$ seviyesinde.  

http://www.androidheadlines.com/2015/10/xiaomi-ceo-redmi-note-2-sales-top-10-million-units.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
özellikleri ve fiyatı çok iyi cihaz keşke xiaomin getirdiği fiyattan satın alıp kullanabilsek
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kadirirdem 4 yıl
10 milyon buyuk beklenti eger olursa helal olsun yanı
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Xiaomii 4 yıl
Abi iyi tamamda,Redmi Note 2 yle aynı özelliklere sahip.Yani,ben Note serisi telefonları amiral gemi zannederdim.
Faz algılamalı kamera cok hojj :)
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interwap 4 yıl
Xiaomi ve Meizu düşük kaliteli Çin mallarından bile ucuza satış yapıyor. Bunu yaparken de kalitesini ortaya kokuyor.
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likonalite 4 yıl
Htc one m8 kullanıyorum. 2 ve 4 sıradaki telin duvar kağıtlarına iyice bakın.
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simbolmina 4 yıl likonalite
likonalite
Htc one m8 kullanıyorum. 2 ve 4 sıradaki telin duvar kağıtlarına iyice bakın.

Devamı reklamlardan sonra mı gelecek?
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kraix 4 yıl
Ne güzel bir telefon 1000 TL altı alınabilecek en hoş telefonlardan birisi de işte bizim ülkede yok.
Gerçi bizimkiler beğenmez böyle şeyleri asgari ücretle çalışanlarda bile iP 6 var böylede bir milletiz ne yazık ki
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usorguncu 4 yıl kraix
kraix
Ne güzel bir telefon 1000 TL altı alınabilecek en hoş telefonlardan birisi de işte bizim ülkede yok.
Gerçi bizimkiler beğenmez böyle şeyleri asgari ücretle çalışanlarda bile iP 6 var böylede bir milletiz ne yazık ki

Aynen öyle kardeşim
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