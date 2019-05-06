Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi

Xiaomi'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan son videolardan ikisi, Redmi Note 7 modelini uzayın sınırına gönderimi içeriyor. Bu içeriklerde birden fazla Redmi Note 7 kullanıldığı göze çarpıyor.
2 hf.
8,4b
1
6
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Akıllı telefon üreticilerindeki pazarlama departmanları, bazen ürünlerinin reklamları için ilginç işler yaparlar. Bu ilginç işlerden en yenisi ise Xiaomi’nin Redmi Note 7 modelini uzayın sınırına gönderip düşerken fotoğraf çektirmesi oldu. 
Resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış bir kurulum içerisinde balona bağlanan telefon, 35km irtifaya kadar çıkıyor. Bu irtifada -58 derece sıcaklığa maruz kalan cihaz, 48MP kamerasıyla fotoğraflar çekiyor. 
Redmi Note 7 yere düştükten sonra telefonu almaya giden ekip üyelerinden birisi cihazı açmaya çalışıyor ve cihazın Xiaomi logosunu gösterdiği görülebiliyor. 
 
Kimse akıllı telefonunu bu şartlarda kullanmayacak olsa da Xiaomi’nin bu şekilde dikkat çekmesi güzel. Bu görece uygun fiyatlı model, açıklanana göre yarın 230 dolarlık fiyatıyla Avrupa’da satışa sunuluyor. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danmur 1 hf. yeni yorumcu
E şimdi dünya düz mü yuvarlak mı? Foto, video koysalardı ya. Foto çeksin diye göndermişler ama telefonun videosunu çekmişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 hf.
Yeni bir şey değil. chip.com.tr/...
Hatta daha önce Türkiye'de yapıldı ve dünyaya haber oldu.
2013 yılında Chip Türkiye tarafından Türkiye'de LUMIA 920 aynı yöntemle uzaya gönderilmişti.
Ayrıca 2012 yılında İngiltere'de de yine Lumia telefonla benzer bir deney yapıldı. windowscentral.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ONY86 1 hf.
siz asıl olayı katlanabilir telefonlar gelince görün :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 1 hf.
sonda mesaji vermisler out of world durabiliy, design, battery
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 1 hf.
yere kucuk bir parasutle iniyor burda bisi ispatlamak istememisler sadece chalange tatında dunyanin fotosunu cekelim demisler okadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 1 hf.
He ya di mi??
Her gün yaptığımız şeyler işte...!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 1 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 1 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 1 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 1 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 1 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 1 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 1 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor 1 hf. Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor 1 hf. Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 1 hf. Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor? 1 hf. Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak 1 hf. Hackerlar çevrimiçi kampüs hizmetlerini hedefleyerek öğrencilerin kart bilgilerini kopyaladı 1 hf. Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor 1 hf. Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı 1 hf. Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı 1 hf. 2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri] 1 hf. Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası 1 hf. Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor 2 hf. 2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi Sonraki 6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi" 2 hf. NVIDIA, "Turing A" ve "Turing A olmayan" GPU zarı ayrımından vazgeçiyor 2 hf. Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği 2 hf. Android için YouTube Music artık yerel şarkıları çalabiliyor 2 hf. Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı 2 hf. Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor 2 hf. Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı 2 hf. Mars’ın bütün suyunu kum fırtınaları çalmış olabilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek 2 hf. Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia 2 hf. GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 2 hf. iOS 12.3 kodunda daha fazla toplu taşıma ipucu ortaya çıktı 2 hf. Realme X'in tanıtım tarihi resmen duyuruldu 2 hf. Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor? 2 hf. ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti 2 hf. Redmi’nin amiral gemi modeli Redmi K20 Pro şeklinde isimlendirilebilir 2 hf. Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü 2 hf. Fortnite oyununda Tilted Towers yıkıldı 2 hf. Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim