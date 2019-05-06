Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi

Akıllı telefon üreticilerindeki pazarlama departmanları, bazen ürünlerinin reklamları için ilginç işler yaparlar. Bu ilginç işlerden en yenisi ise Xiaomi’nin Redmi Note 7 modelini uzayın sınırına gönderip düşerken fotoğraf çektirmesi oldu.

Resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda üç boyutlu yazıcıdan çıkarılmış bir kurulum içerisinde balona bağlanan telefon, 35km irtifaya kadar çıkıyor. Bu irtifada -58 derece sıcaklığa maruz kalan cihaz, 48MP kamerasıyla fotoğraflar çekiyor.

Redmi Note 7 yere düştükten sonra telefonu almaya giden ekip üyelerinden birisi cihazı açmaya çalışıyor ve cihazın Xiaomi logosunu gösterdiği görülebiliyor.

Kimse akıllı telefonunu bu şartlarda kullanmayacak olsa da Xiaomi’nin bu şekilde dikkat çekmesi güzel. Bu görece uygun fiyatlı model, açıklanana göre yarın 230 dolarlık fiyatıyla Avrupa’da satışa sunuluyor.