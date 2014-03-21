Xiaomi Redmi Note uluslararası pazara Mayıs ayında çıkıyor





Dünya çapında tanınan birbirinden iddialı akıllı telefonlara sahip olmasına karşın sadece Çin sınırları içerisinde faaliyet gösteren Xiaomi, Hugo Barra transferi ile birlikte yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başladı.





Firmanın son fiyat-performans modeli olan 5.5 inçlik Xiaomi Redmi Note, Mayıs ayı itibariyle global olarak satışa sunulacak.





5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Redmi Note, 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden gücünü alıyor. Mali-450 grafik birimi ile cihaz orta sınıfın en performanslı oyuncularından biri olmaya aday.





Üründe Jelly Bean işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzü, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Ürünün 1GB RAM ve 1.4GHz saat hızına ayarlanmış işlemci taşıyan versiyonu 129$ iken, 1.7GHz saat hızına ayarlanmış işlemci ve 2GB RAM taşıyan versiyonu ise 159$ fiyatına sahip olacak.





Xiaomi Redmi Note ilk olarak Tayvan, Singapur ve Hong Kong'da Mayıs ayında satışa sunulacak. Sonrasında ise ABD ve Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başlayacak. Ancak global satış fiyatının aynı kalıp kalmayacağı konusunda bir bilgi yok.

http://www.phonearena.com/news/Hugo-Barra-Xiaomi-Redmi-Note-will-be-available-internationally-starting-May_id54153