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Xiaomi Redmi Note uluslararası pazara Mayıs ayında çıkıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Redmi Note uluslararası pazara Mayıs ayında çıkıyor

Dünya çapında tanınan birbirinden iddialı akıllı telefonlara sahip olmasına karşın sadece Çin sınırları içerisinde faaliyet gösteren Xiaomi, Hugo Barra transferi ile birlikte yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başladı.

Firmanın son fiyat-performans modeli olan 5.5 inçlik Xiaomi Redmi Note, Mayıs ayı itibariyle global olarak satışa sunulacak.

5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Redmi Note, 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden gücünü alıyor. Mali-450 grafik birimi ile cihaz orta sınıfın en performanslı oyuncularından biri olmaya aday.

Üründe Jelly Bean işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzü, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Ürünün 1GB RAM ve 1.4GHz saat hızına ayarlanmış işlemci taşıyan versiyonu 129$ iken, 1.7GHz saat hızına ayarlanmış işlemci ve 2GB RAM taşıyan versiyonu ise 159$ fiyatına sahip olacak. 

Xiaomi Redmi Note ilk olarak Tayvan, Singapur ve Hong Kong'da Mayıs ayında satışa sunulacak. Sonrasında ise ABD ve Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başlayacak. Ancak global satış fiyatının aynı kalıp kalmayacağı konusunda bir bilgi yok. 

http://www.phonearena.com/news/Hugo-Barra-Xiaomi-Redmi-Note-will-be-available-internationally-starting-May_id54153 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Blood Money 5 yıl en beğenilen
Telefon harika İnşallah Türkiye'ye gelir.
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Guaire 5 yıl
Sinekten yağ çıkarmışsınız. Fiyatı çok uygun bir telefonun Türkiye'ye gelmesinin istenmesinden her yeni telefonun alındığı gibi bir sonucu nereden çıkardınız? Bu telefonun gelmesini isteyenlerin her 6 ayda bir veya 12 ayda bir telefon değiştirdiğini neye dayanarak ortaya attınız bilemiyorum. Çevrenizde yaptığınız bir gözlem ise herkesi bağlamaz bu.

Xiaomi Türkiye'ye gelirse bu telefonu internet üzerinden 499TL'den satar. Bu özelliklere çok iyi bir fiyat 160$. Bu telefon da arzulanır. Bu kadar basit.

Her telefon konusuna girip "her çıkan telefonu Türkiye'ye bekliyonuz ne meraklısınız her yeni çıkan telefonu almaya," şeklinde bir yorum yapılabilir bu düşünceyle. Yeni bir cep telefonu haberinin altına ne yorum yapılmasını bekliyorsunuz? İlla ki telefon araştırmasında olan birileri olacak. Yeni telefon almayacak olanlar da teknoloji merakı yüzünden almayacak olsa bile yeni haberleri takip edip yorum yapabilir.
Sinekten yağ çıkarmışsınız. Fiyatı çok uygun bir telefonun Türkiye'ye gelmesinin istenmesinden her yeni telefonun alındığı gibi bir sonucu nereden çıkardınız? ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Guaire 5 yıl raidon
Sinekten yağ çıkarmışsınız. Fiyatı çok uygun bir telefonun Türkiye'ye gelmesinin istenmesinden her yeni telefonun alındığı gibi bir sonucu nereden çıkardınız? Bu telefonun gelmesini isteyenlerin her 6 ayda bir veya 12 ayda bir telefon değiştirdiğini neye dayanarak ortaya attınız bilemiyorum. Çevrenizde yaptığınız bir gözlem ise herkesi bağlamaz bu.

Xiaomi Türkiye'ye gelirse bu telefonu internet üzerinden 499TL'den satar. Bu özelliklere çok iyi bir fiyat 160$. Bu telefon da arzulanır. Bu kadar basit.

Her telefon konusuna girip "her çıkan telefonu Türkiye'ye bekliyonuz ne meraklısınız her yeni çıkan telefonu almaya," şeklinde bir yorum yapılabilir bu düşünceyle. Yeni bir cep telefonu haberinin altına ne yorum yapılmasını bekliyorsunuz? İlla ki telefon araştırmasında olan birileri olacak. Yeni telefon almayacak olanlar da teknoloji merakı yüzünden almayacak olsa bile yeni haberleri takip edip yorum yapabilir.
Sinekten yağ çıkarmışsınız. Fiyatı çok uygun bir telefonun Türkiye'ye gelmesinin istenmesinden her yeni telefonun alındığı gibi bir sonucu nereden çıkardınız? ...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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mehmedaltair 5 yıl
Gelsin gelsin diye ağlayacağımıza şu çipset ramleri alıp burada birleştirsek daha güzel olur yakında Afrikalı kabileler bile telefon üretecek anasını satayım
2 Yanıt Yanıtla +7
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mr.babacan 5 yıl
Umarım gelir ama beklemek ne kadar mantıklı bilemem.
Bakınız, Huawei 3x 3c modelleri : forum.donanimhaber.com/...
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Guaire 5 yıl
10 milyon ön siparişe yaklaşmış.
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felixamor 5 yıl mr.babacan
Özellikler hemen hemen aynı olsa bile (Dahili hafıza ve batarya kapasitesi Redmi Note'da daha iyi) Huawei Honor 3X'in yurtdışı çıkış fiyatı 281$, Redmi Note ise 159$.. Yani arada uçurum bir fiyat farkı söz konusu ayrıca Xiaomi'nin Miui diye çok çok büyük bir artısı var.
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huseyincarnege 5 yıl
merek etmeyin genaralmobile çılaliyip 1300tl satar türkiyeye :)
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ardarda45 5 yıl
itinayla bekliyoruz...
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Kreativ 5 yıl
Her telefonu beklemiyorum. Ama optimum fayda alınacak güzel bir telefonu her daim bekliyorum :)
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Captain_Ivy 5 yıl
ulan ülke çin mallarıyla dolu bi bu mu gelmiyor şimdi
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Infinitum 5 yıl
Xiaomi türkiyeye gelse diğer markaların yüzüne bakmam. MIUI androidde devrimdir bence hele bu fiyat performans ürünler ile mükemmel durumda.
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-BraveHeart- 5 yıl
Tr ye 600-700 e gelse yok satar
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kule_genclik 5 yıl
159 dolar cok iyi fiyat ya
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tam oppo almaya niyetlenmişken biran önce gelsin
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mehmedaltair 5 yıl
Gelsin gelsin diye ağlayacağımıza şu çipset ramleri alıp burada birleştirsek daha güzel olur yakında Afrikalı kabileler bile telefon üretecek anasını satayım
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Guaire 5 yıl mehmedaltair
Vestel cep telefonu işine girecekti. 4 ay önce çıkacaktı.

Adamlar konfeksiyon atölyesi gibi yerlerde cep telefonu montajı yapıyor, bizim Vestel hala telefonu çıkaramadı.
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matmuhendisi 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Gelsin gelsin diye ağlayacağımıza şu çipset ramleri alıp burada birleştirsek daha güzel olur yakında Afrikalı kabileler bile telefon üretecek anasını satayım

O kadar güzel dediniz ki .. dusuncemin yorumu olmuş ...
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Public_Enemy 5 yıl
gerek dizayn , gerek donanım, gerek işletim sistemi (Miui) ile telefon budur!
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