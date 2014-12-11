Xiaomi akıllı telefon satışları patent ihlali nedeniyle Hindistan'da yasaklandı





Bir süre önce teknoloji devlerinin patentlerini çiğneyen Çin'in önemli mobil üreticilerine karşı hukuk mücadelesine başlayacağını duyurmuştuk. Bunlardan birisi olan Xiaomi'nin satışlarına Hindistan'da yasak geldi.





Ericsson tarafından mobil telefon teknolojilerine ilişkin bazı patentlerin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada Hindistan mahkemeleri bir ara karar verdi ve ikinci duruşmaya kadar Xiaomi akıllı telefonlarının satışını yasakladı.





Xioami'nin Hindistan'daki distribütörü Flipkart idi ve firma an itibariyle satışları durdurmuş durumda. Eğer Xiaomi mahkemeye iyi bir delil sunamazsa veya taraflar aralarında anlaşamazsa bu yasak devam edecek. Mahkeme ayrıca Xiaomi'nin ne kadar akıllı telefon sattığını da bildirmesini istedi. Tahminler firmanın yaklaşık 800 000 civarında satış yaptığı yönünde.





Hindistan'da adeta peynir ekmek gibi satışlar yapan ve bu yıl bitiminde pazarda önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Xiaomi ise hemen harekete geçti ve Ericsson ile görüşmelere başladı. Muhtemelen firma kullandığı patentler için bedel ödemeyi kabul edecek bu sıkıntıyı da böylece atlatacak. Ancak diğer teknoloji devleri de benzer ithamlarla karşısına çıkarsa Xiaomi'nin işi gerçekten zor olabilir.

http://www.digitaltrends.com/mobile/xiaomi-court-injunction-patents-india/