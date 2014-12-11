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Xiaomi akıllı telefon satışları patent ihlali nedeniyle Hindistan'da yasaklandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi akıllı telefon satışları patent ihlali nedeniyle Hindistan'da yasaklandı

Bir süre önce teknoloji devlerinin patentlerini çiğneyen Çin'in önemli mobil üreticilerine karşı hukuk mücadelesine başlayacağını duyurmuştuk. Bunlardan birisi olan Xiaomi'nin satışlarına Hindistan'da yasak geldi.

Ericsson tarafından mobil telefon teknolojilerine ilişkin bazı patentlerin ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada Hindistan mahkemeleri bir ara karar verdi ve ikinci duruşmaya kadar Xiaomi akıllı telefonlarının satışını yasakladı. 

Xioami'nin Hindistan'daki distribütörü Flipkart idi ve firma an itibariyle satışları durdurmuş durumda. Eğer Xiaomi mahkemeye iyi bir delil sunamazsa veya taraflar aralarında anlaşamazsa bu yasak devam edecek. Mahkeme ayrıca Xiaomi'nin ne kadar akıllı telefon sattığını da bildirmesini istedi. Tahminler firmanın yaklaşık 800 000 civarında satış yaptığı yönünde. 

Hindistan'da adeta peynir ekmek gibi satışlar yapan ve bu yıl bitiminde pazarda önemli satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen Xiaomi ise hemen harekete geçti ve Ericsson ile görüşmelere başladı. Muhtemelen firma kullandığı patentler için bedel ödemeyi kabul edecek bu sıkıntıyı da böylece atlatacak. Ancak diğer teknoloji devleri de benzer ithamlarla karşısına çıkarsa Xiaomi'nin işi gerçekten zor olabilir.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/xiaomi-court-injunction-patents-india/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serafon 4 yıl
Daha önceki bir tartışmada demiştim işte o olaylar gerçekleşiyor. Açılan yoldan ilerlemek kolay ama sona geldiğinde yollar çetin ve engebeli ondan sonra o kadar hızlı ilerleyemezsin en önde olsan bile ki önünde devler var. Her türlü çelmeyi de takacaklar sana. Bazıları da 5 yıl içinde lider olur falan diyordu xiaomi!!!
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system_25 4 yıl
O kadar nüfusta telefon satış yasağı adama koyar biraz müdür
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sercandk 4 yıl
En çok telefon satanlar sıralamasında yukarı çıkma işi yapan oldu desene
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ekrem71 4 yıl
Ericsson'un mobil cihaz bölümünü Sony satın aldı. Ericsson halen telekom ekipmanları satmaya devam ediyor.
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argk02 4 yıl
Ericsson mu? Sony ericssonu alıp tek isim altında sony olarak üretilmiyor mu? Hatta ericssonun son adının geçtiği telefon sony Xperia arc serileri.
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Guaire 4 yıl
Hindistan için Türkiye'yi taca atmışlardı. İyi olmuş.
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SpesifikBrush 4 yıl
Hah! Sırf Hindistan'da çok sattılar diye diğer ülkeleri ertelediler, Hindistan'a ağırlık vermeye başladılar. Al işte adalet. Oh olsun ne diyim.
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Elsa 4 yıl
Flipkart türkiye ye gelsin direk gerek yok
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DaRKFoRCeS 4 yıl
avrupa ya açılırsa dava açılır diye düşünürken hindistanda dava açıldı. çinliler bir şekilde yolunu bulur.
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Guest-FA9189F46 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
avrupa ya açılırsa dava açılır diye düşünürken hindistanda dava açıldı. çinliler bir şekilde yolunu bulur.

Yıllık kazandıkları paranın yarısını verirse desiğin olur
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eeosman 4 yıl
flipkart hiç endişelenmesin, cihazları Türkiye'de satsın bence. Burda Xiaomi'ye dava bile açılsa sonuçlanasıya yıllar geçer ve tüm cihazlar bitmiş olur.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Bu çinliler büyüyemeyecekler çünkü kökleri çok eskiye dayanan firmaların patentleri var örneğin nokia microsof birleşmesi nokianın 1000 lerce patenti vardı şimdi microsoftun oldu apple google samsung lg ericson hiçbiriri izin vermez çinlilerin piyasayı almasına
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serkan78689 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Bu çinliler büyüyemeyecekler çünkü kökleri çok eskiye dayanan firmaların patentleri var örneğin nokia microsof birleşmesi nokianın 1000 lerce patenti vardı şimdi microsoftun oldu apple google samsung lg ericson hiçbiriri izin vermez çinlilerin piyasayı almasına

Çok haklisin
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