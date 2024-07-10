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    Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

    Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 geçtiğimiz dakikalarda ön siparişe açıldı. İşte Galaxy Z 6'nın Türkiye fiyatı...
    Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Türkiye fiyatı açıklandı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtımını yaptığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 6'nın Türkiye fiyatı belli oldu ve kısa süre önce ön siparişe açıldı. Galaxy Z Flip 6 için ön sipariş dönemi 19 Temmuz'da sona erecek ve bu tarihten itibaren mağazalardaki yerlerini alacak. Peki Galaxy Z Flip 6 ne kadara mal olacak? İşte Türkiye satış fiyatı...

    Galaxy Z Flip 6 fiyatı 💰

    • Galaxy Z Flip 6 12GB+256 GB: 58.999 TL
    • Galaxy Z Flip 6 12GB+512 GB: 62.999 TL
    Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Türkiye fiyatı açıklandı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Flip 6 Türkiye fiyatı resmi olarak 58,999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, yukarda da görebileceğiniz gibi telefonun 12GB RAM ve 256GB depolama sürümü için geçerli. Daha üst 12GB ve 512GB sürümün Türkiye fiyatı ise 62.999 TL olacak. Ayrıca ön sipariş veren kullanıcılar 1 yıllık Samsung Care+ ekran koruma sigortasına ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Aynı zamanda Samsung, yüzüklü kılıf hediyesi de sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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