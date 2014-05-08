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Xiaomi, anavatanında Apple'ı geçmeyi başardı

Oldukça uygun fiyata sattığı yüksek performanslı akıllı telefonlarla dikkat çeken Çin'li Xiaomi firması anavatanındaki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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73
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Xiaomi, anavatanında Apple'ı geçmeyi başardı
Oldukça uygun fiyata sattığı yüksek performanslı akıllı telefonlarla dikkat çeken Çin'li Xiaomi firması anavatanındaki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.
Şüphesiz ki dakikalar içerisinde yüz binlerce satış adetine ulaşan Mi3 ve Redmi Note modellerinin bu başarıda yüksek pay sahibi olduğu söylenebilir. Çin pazarında %11 payla üçüncü sıraya yerleşen Xiaomi'nin üstünde ise %12 payla Lenovo ve %18 payla Samsung yer alıyor.
Çok kısa sürede bu başarıyı yakalayan firmanın ülkemizin de içinde bulunduğu diğer ülke pazarlarına açılması ve bu ülkelerde de yüksek donanımı uygun fiyata satmasıyla bu hızlı yükselişini sürdürmesi bekleniyor. 

http://www.gsmarena.com/xiaomi_beats_out_apple_in_china_ranks_3rd_in_country-news-8464.php Yorum Yaz
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Dreamer Apartment 5 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelirse

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4 Yanıt Yanıtla +108
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mehmedaltair 5 yıl
Asıl türkiye'ye gelince görün siz şenliği
2 Yanıt Yanıtla +40
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MAYKO 5 yıl
olays birde şöyle bakalım.
Converse çin taiwan vs gibi ülkelerde 2-3 $ maliyet ile üretiliyor.
Abd'de 20-30 $ aralığında satılıyor
Türkiyede 120 tl altına bulmak çok zor ..

Şimdi kapitalizmin yolunu izini anlayabiliyor musunuz ?
olays birde şöyle bakalım.Converse çin taiwan vs gibi ülkelerde 2-3 $ maliyet ile üretiliyor.Abd'de 20-30 $ aralığında satılıyorTürkiyede 120 ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Suicide Machine 5 yıl
turkiyede pek satmaz gibime geliyor. millet apple ve samsungdan baska marka bilmiyor cunku. alacak olanlar dh ve dh benzeri forumlardaki bilincli tuketiciler ki bunlarinda sayisi genele oranla oldukca az.
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TEKİN 1881 5 yıl
Türkiye piyasasını silip süpürür.
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Tom Hagen 5 yıl
büyük markaların tekelini az bilinen markaların fp'leri bozacak. Türkiyeye gelsede marka savaşları başlasa
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blackks66 5 yıl
ELİMDE SATILIK 1 ADET SIFIR XIAOMI MI2S VARDIR İLGİLENENLERE DUYURULUR CİHAZ RESMİ PASAPORT KAYITLIDIR.. PM İLE ULAŞABİLİRSİNİZ
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bkaakco 5 yıl
Çin'lileri kutluyorum.
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carter 5 yıl
Umarım kısa sürede ülkemize de gelir. İnsanların cebinden böylece daha az para çıkmış olur.
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Iphone 6 gelince tekrar tıpış tıpış dönerler zaten. Bana satış oranı ile değil kar oliranı ile gelsinler. 150 dolara telefon satıp da zaaaa XD biz bilmem kaç milyon ön sipariş aldık demesinler. 1.5 mikyarlık yerde yine de Apple satıyorsa bu markanın dandikliğini gösterir. Sırf böyle marjinal takılayım, faq da sistım takılanlara özel olabilir.
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Guaire 5 yıl
Apple'ın kar oranları Apple hissedarları için iyi, Apple müşterileri için kötü ya da en azından alakasız bir konu olmalı.

Kendi cebinden fazla çıkan paraya ne güzel Apple'ın kar oranları yüksek diye sevinmek fanboylara yakışır.

Adı ne olursa olsun herhangi bir markanın bir ürününün kalitesi fiyatına göre çok iyiyse buna sevinen adamı anlamak kolaydır. Daha az harcayıp iyi bir ürün alacağı için kendi çıkarını savunuyordur adam. Diğer yandan kendisini tavuk gibi yolan firmanın kar marjını kutlayan zihniyete zaten laf anlatılmaz.
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salgado3046 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Iphone 6 gelince tekrar tıpış tıpış dönerler zaten. Bana satış oranı ile değil kar oliranı ile gelsinler. 150 dolara telefon satıp da zaaaa XD biz bilmem kaç milyon ön sipariş aldık demesinler. 1.5 mikyarlık yerde yine de Apple satıyorsa bu markanın dandikliğini gösterir. Sırf böyle marjinal takılayım, faq da sistım takılanlara özel olabilir.

Süper akıllı kardeşim banane apple kar oranından. Ben ödedim para karşılında aldığım ürüne hizmete bakarım. Onların kar oranı arttıkça ya hizmet kalitesi ve niteliği artıyordur ada giren kazık büyüyordur. Alışmışsanız .................. bir şey diyemem ancak adamlar müşteri yanlısı bir taktik izliyorlar buda satış rakamlarına yansıyor. Türkçesi sürümden kazanıyor adam .
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Jül Sezar 5 yıl
Cok telefon satinca cok para kazanilmiyor, piyasa gelir oranlarina bir bakin
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doctor5945 5 yıl
2000tl nin üzerinde fiyatlarla telefon satan android üreticilerinin korkulu rüyası olur bu cihaz ve gelirse oppo.wp8 modellerini alacak adamında aklını karıştırır sadece apple müşterilerini etkilemez iphone kullanıcılarının %95i fiyatı ne olursa olsun alıyor zaten ios kullanan başka marka olmadığı için.Yakın zamana kadar iphone'nun tepe modeli androidli ve wp8 li cihazlardan pahalıydı eleştirilirdi bu yüzden bugün en ucuz tepe modeli iphone 5s oldu android piyasası 2500tl ye dayandı xiaomi ve oppo bu gidişi yavaşlatabilir.
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1BilimAdamı 5 yıl
Biz üretemedikten sonra :(
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0z0z 5 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

Biz üretemedikten sonra :(

aaa bizim yazılımcılara üreticilere kazandıran şirketlerimiz operatörlerimiz ne yiyecek onlar da işte yukardaki kaapuz gibi anca bizleri yiyecek kardiş.
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ssonerb 5 yıl
bu sene ve sonrasında çin gibi üretici ülkelerin telefonlarının ucuza gelip oturmuş rant sistemini bozacağını düşünmek bence hayalden öteye geçmez fazla ümitlenmeyin.
bizim gibi 3.dünya ülkelerini domine edenler izin vermez merak etmeyin
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cem650 5 yıl
telefonu telefon yapan içindeki yazılımdır çok konuşmayın sizde yapın lider olun.....
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s_sadistic 5 yıl
şu adamlar ülkeye gelecek diye 2 yıldır telefon almadan bekliyorum. En kısa zamanda gelmelerini umud ediyorum.
Not: HTC Wildfire kullanıyorum. Gerisini siz düşünün
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Glorfindel1907 5 yıl
şu Mi3 ne güzel bir tasarıma sahip arkadaş gel beni al diyor resmen
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Bursaspor. 5 yıl
en kısa sürede Türkiye mede gelcek inş :)
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