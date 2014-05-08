Xiaomi, anavatanında Apple'ı geçmeyi başardı

Oldukça uygun fiyata sattığı yüksek performanslı akıllı telefonlarla dikkat çeken Çin'li Xiaomi firması anavatanındaki akıllı telefon satışlarında Apple'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

Şüphesiz ki dakikalar içerisinde yüz binlerce satış adetine ulaşan Mi3 ve Redmi Note modellerinin bu başarıda yüksek pay sahibi olduğu söylenebilir. Çin pazarında %11 payla üçüncü sıraya yerleşen Xiaomi'nin üstünde ise %12 payla Lenovo ve %18 payla Samsung yer alıyor.

Çok kısa sürede bu başarıyı yakalayan firmanın ülkemizin de içinde bulunduğu diğer ülke pazarlarına açılması ve bu ülkelerde de yüksek donanımı uygun fiyata satmasıyla bu hızlı yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/xiaomi_beats_out_apple_in_china_ranks_3rd_in_country-news-8464.php