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Xiaomi artık kar eden bir firma

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi artık kar eden bir firma

Mi3 adlı amiral gemi modelini lanse eden ve şöhreti Çin sınırlarını aşan Xiaomi, Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da transfer ederek popülaritesini artırdı. Bugüne kadar gelirleri maliyetlerini ucu ucuna karşılayan Xiaomi, artık kar etmeye başlayan bir firma haline geliyor.

Yılın ilk yarısında 7 milyon akıllı telefon satan Xiaomi, ikinci yarısı için ise vitesi daha da artırmış durumda. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından bizzat paylaşılan bilgiye göre bu yıl firma 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı bekliyor ve yıl sonunda tarihindeki en çok geliri elde edecek.

Gelirlerdeki tarihi artış firmanın karını da doğrudan etkiliyor. Gelir-gider eşitliğini son üç yıldır hiç bozmayan Xiaomi, bu yıl itibariyle ilk kez kar etmiş durumda. Lin Bin bu başarıyı genel merkezde bir etkinlikle kutladı. 

Firmanın gelecekteki hedefi kar marjını daha da artırmak ve pazar payını büyütmek. Firma büyük şirketlere markasız akıllı telefon üretimi gibi planlar içerisinde değil ve kendi üretimi cihazların satışını yapmaya devam edecek.  

http://www.gizmochina.com/2013/09/09/xiaomi-first-profit-shops-20-million-smartphone-this-year/ Yorum Yaz
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A.S.I. 6 yıl en beğenilen
Bir de Türkiye'ye gelse esas kârı öyle yapar
1 Yanıt Yanıtla +22
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shadowmexo 6 yıl godless turtle
godless turtle

Xiaomi uzun süredir piyasada ama adamların satış beklentisi 20 milyon gibi mütevazi bir rakam, Vestel daha piyasa bile girmemişken iddia ettiği 25-30 milyonluk satış rakamını neye güvenerek söyleyebiliyor acaba? Ama umarım iddialarının sağlam bir dayanağı vardır ve paralarımız yabancı şirketlere gitmez.

vestel 30 milyon adet cep telefonu satsın ben soyadımı VESTEL yaparım. Türkiyede bu iş hep aynı bak Turkcell, Casper hep yerli telefon yaptık diyorlar ama pahalılar ve kaliteli değiller. General Mobile 600 tl ye efsaneler yaratıyor. Xiaomi gibi bir firmanın birkaç senesi daha var dünya pazarına açılması için bence. Türkiyede satış istiyorlarsa General Mobile gibi, Huawei Ascend P6 gibi satış mantıkları üstenilmeli. Yetti artık Türk milletimizi yerli firmaların dolandırdığı!!
godless turtleXiaomi uzun süredir piyasada ama adamların satış beklentisi 20 milyon gibi mütevazi bir rakam, Vestel daha piyasa bile gir...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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matmuhendisi 6 yıl
mükemmel cihazları var gerçekten ... türkcell 700 mühendis göndersin buraya anlaşma yapsınlar türkiyeyle
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r4deon 6 yıl
ibrhmky
Adamlar sınırdan bir çıksa bin tane patent davasıyla karşı karşıya kalacaklar. Siz hala niye çıkmıyor diyorsunuz.Sizin gördüğünüzü adamlar da görüyor herhalde.

kesinlikle katılıyorum bir tahmin yuruteyim davacı firmanın baş harfi "A" :)
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brk-bjk 6 yıl
Haydi bakalım,darısı VESTEL'in başına
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Foo Fighters 6 yıl
Adamlar sınırdan bir çıksa bin tane patent davasıyla karşı karşıya kalacaklar. Siz hala niye çıkmıyor diyorsunuz.
Sizin gördüğünüzü adamlar da görüyor herhalde.
1 Yanıt Yanıtla +2
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doctorfizik 6 yıl Foo Fighters
ibrhmky

Adamlar sınırdan bir çıksa bin tane patent davasıyla karşı karşıya kalacaklar. Siz hala niye çıkmıyor diyorsunuz.

Sizin gördüğünüzü adamlar da görüyor herhalde.

+1000! ayreten yok ce standartlarıdır, servis bilmemnesidir bin türlü extra iş... adamlar dünyanın 1/5'ine -Çin'e- bunları yapmadan hitap ediyor zaten, daha ne kassın avrupa,amerika vb standartları için.. gm çok akıllı bir iş yapıp discovery'yi yaptırdı adamlara... aynısını xaomi için de türkcell veya avea yapsa ya... t10 gibi bir telefonun bile 1 milyon satıldığıülkemizde bir mi2 veya mi3 kaç satar Allah bilir...
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GokhanMaths 6 yıl
Adamlar Türkiye de bu kadar fanı olduğunu bilse bi an durmayacaklar zaten
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mert1907 6 yıl
Bizimkilerin akli paso hinlige calisiyor ama karsilikda bulmasa adamlar yapmazlar yani millette de bi cahillik var almayin Turkcell den cihaz olsun bitsin.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
çinlileri zincirlesen bile bir şekilde işin içinden çıkıyorlar. tebrik ederim onları.
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jporta 6 yıl
bunun nedeni cindeki is gucunun ve malzemelerin cok ucuz olmasi. turkiyede adam telefon fabrikasi acsa isciye cinli elemanlarin 10 kati maas odeyecek. islemcisi olsun anakarti olsun vb bunlari hep yabanci sirketler cinde uretiyor o yuzden oradaki telefon ureticileri daha kolay ulasip satin alabiliyorlar. bu parcalari yurtdisindan getirip turkiyede birlestirmek cinde uretmekten en az 2-3 misli pahali olur. atiyorum general mobile telefonu cinde 150 dolara mal ediliyorsa turkiyede ayni telefonu yapmaya kalksan maliyeti 300 dolar falan tutar. eger devlet turkiyede uretilen telefondan yabancilara gore cok daha cuzzi vergi alirsa ancak ucuza satabilirler
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wolf silver 6 yıl
Ulan niye bize böyle yerli firmalar denk gelmez... Xiaomı ye bakın birde türkcelle bakın. Bizimkiler bize kazık atma peşinde..
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EuroAsia 6 yıl
Miui romunu biraz daha iyi yapsalar kullanicam valla :)
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Leskodjer 6 yıl EuroAsia
EuroAsia
Miui romunu biraz daha iyi yapsalar kullanicam valla :)

Ben o telefonu sirf miui icin alirim daha neyi iyi olsun?
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Cyaßß 6 yıl
herkesin dediği gibi bir satış politikası gütmeden bu işler zor en ince, su geçirmez, en güçlü gibi gibi. atsan atılmaz satsan satılmaz bir politika ile piyasadan çekilirler ne yazıkki insan düşünüyor 700 tane mühendis hiç mi biri biz bunu yapıyoruzda farklı özelliği ne gerçi aynı özelliğide yokta
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