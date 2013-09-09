Xiaomi artık kar eden bir firma





Mi3 adlı amiral gemi modelini lanse eden ve şöhreti Çin sınırlarını aşan Xiaomi, Google başkan yardımcısı Hugo Barra'yı da transfer ederek popülaritesini artırdı. Bugüne kadar gelirleri maliyetlerini ucu ucuna karşılayan Xiaomi, artık kar etmeye başlayan bir firma haline geliyor.





Yılın ilk yarısında 7 milyon akıllı telefon satan Xiaomi, ikinci yarısı için ise vitesi daha da artırmış durumda. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından bizzat paylaşılan bilgiye göre bu yıl firma 20 milyon akıllı telefon satışı yapmayı bekliyor ve yıl sonunda tarihindeki en çok geliri elde edecek.





Gelirlerdeki tarihi artış firmanın karını da doğrudan etkiliyor. Gelir-gider eşitliğini son üç yıldır hiç bozmayan Xiaomi, bu yıl itibariyle ilk kez kar etmiş durumda. Lin Bin bu başarıyı genel merkezde bir etkinlikle kutladı.





Firmanın gelecekteki hedefi kar marjını daha da artırmak ve pazar payını büyütmek. Firma büyük şirketlere markasız akıllı telefon üretimi gibi planlar içerisinde değil ve kendi üretimi cihazların satışını yapmaya devam edecek.

http://www.gizmochina.com/2013/09/09/xiaomi-first-profit-shops-20-million-smartphone-this-year/