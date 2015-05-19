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Xiaomi bu kez de özelleştirilmiş yongaseti peşinde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi bu kez de özelleştirilmiş yongaseti peşinde

Henüz birkaç yıllık bir şirket olmasına rağmen şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan ve akıllı telefon pazarında ilk beşe kadar yükselmeyi başaran Xiaomi, mobil cihaz pazarı dışında pek çok sektöre yatırım yaparak elektronik dünyasında ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Firma şimdi de özelleştirilmiş ARM çekirdekleri üzerinde çalışıyor. 

ARM'ın standart çekirdek mimarisi haricinde çekirdekleri özelleştirerek kullanmak her babayiğidin harcı değil desek yanılmış olmayız. Farklı bir lisanslama sürecine tabi olan çekirdek özelleştirme konusu ayrıca konusunda uzman mühendislerin de istihdamını gerektiriyor. 

Zor bir iş olması hasebiyle şimdiye kadar Qualcomm, Apple ve Nvidia'nın kendi özelleştirilmiş çekirdeklerini kullandıklarını gördük. Samsung'un bu konuda büyük yatırımları olduğu çeşitli kaynaklarca dile getiriliyor. 

Dikey entegrasyon konusunda en büyük adımlardan birisi olarak kabul edilen özelleştirilmiş çekirdekler, işletim sistemi ve arayüzün yapısına göre optimize edilebiliyor. Bu sayede birbiri ile uyum içinde çalışan donanım ve yazılım kombinasyonları elde ediliyor. 

Xiaomi geçen yıl Çinli yongaseti tasarımcısı Leadcore'a büyük bir yatırım yapmış ve Cortex-A7 tabanlı bir yongasetini de çok düşük fiyatlara piyasaya sürdüğü Redmi 2A akıllı telefonunda kullanmıştı. Firmanın Leadcore'dan daha fazla yongaseti tedarik edeceği ve işlemci maliyetlerini bu sayede azaltacağı da konuşuluyordu. 

Leadcore başkan yardımcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre Xiaomi'nin akıllı telefon pazarında farklılaşma çabaları nedeniyle firma yönünü özelleştirilmiş yongalara çevirmiş durumda. Ayrıca Xiaomi bütün planlarını Qualcomm ve MediaTek'ten gelecek ürünler üzerine bina etmek istemiyor zira yaşanan bazı gecikmeler nedeniyle ürün lansmanları da tehlikeye giriyor. 

Bunun haricinde Leadcore bünyesinde bulunan sayısız iletişim patenti de Xiaomi için can simidi olacak. Zira firma bazı önemli teknoloji devleriyle özellikle iletişim patentlerinin ihlali konusunda geçmişte büyük problemler yaşamıştı. 

Xiaomi'nin elbette kısa sürede özelleştirilmiş yongasetleri ile pazarda boy göstermesi pek mümkün değil. Bunun için uzun yıllara yayılan Ar-Ge çalışmaları gerekiyor. Bu bakımdan önümüzdeki birkaç sene içerisinde özelleştirilmiş Leadcore yongasetlerinin piyasada olacağını tahmin etmek daha doğru olur.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-partners-up-with-Chinese-silicon-slinger-Leadcore-to-design-custom-mobile-chips_id69396 Yorum Yaz
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Like a Sir 4 yıl
Batumatu

Masquerade89Samsung bile daha özelleştirmiş çekirdekleri piyasaya süremedi Xiaomi en az 3 yıl uğraşması lazım rekabete ortak olmak için
Exynos ne? Boru mu?


exynos Arm'ın standart tasarım a53-57 çekirdeklerini kullanır . Çekirdek bazında özelleştirme yapan qualcoom "krait" adı altındaki çekirdekleri kullanır . Apple ise quallcoom ile benzer bir strateji izler bilmeden sert çıkış yapmayalım. ekleme olarak exynos 7xxx serisi ile 14nm ye düşürlen arm mimarisi özelleştirme yolunda daha çok başlangıç aşaması...
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Masquerade89 4 yıl
Samsung bile daha özelleştirmiş çekirdekleri piyasaya süremedi Xiaomi en az 3 yıl uğraşması lazım rekabete ortak olmak için
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Batumatu 4 yıl Masquerade89
Masquerade89
Samsung bile daha özelleştirmiş çekirdekleri piyasaya süremedi Xiaomi en az 3 yıl uğraşması lazım rekabete ortak olmak için

Exynos ne? Boru mu?
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