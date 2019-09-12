Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı

Haber Editörü
Çinli teknoloji devi Xiaomi, Twitter hesabı aracılığı ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisi akllı telefon satışlarının dünya genelinde 100 milyonu aştığını açıkladı.Ayrıca Bkz. "AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda"
Serinin 2019 başında piyasaya sürülen en son modeli olan Redmi Note 7, çıkış tarihinden itibaren 7 ay içerisinde 20 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Akıllı telefonun bu başarısı Redmi markasının patronu Liu Weibing tarafından kısa bir süre önce deklare edilmişti.
Redmi Note 8'e ilgi büyükÇinli şirket Ağustos ayının sonlarında tanıtılan Redmi Note 8 serisi için ilk günde 1.51 milyondan fazla ön sipariş verildiğini açıkladı. Redmi Note 8 Pro şu an Çin'de satışa sunulmuş durumda. Redmi Note 8 ise 17 Eylül'de raflara çıkacak. Redmi Note 8'in en geç Ekim ayında uluslararası pazara gelmesi bekleniyor.
https://twitter.com/Xiaomi/status/1171770372007563266 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi ise gözüm Note 8 Pro'da. Kamerası başarılı görünüyor. Note 7'den daha ucuza çıkması muhtemel.
Xiaomi gerek yazılım gerekse donanım olarak kendisini çok geliştirdi. Yakında Huawei gibi bu markaya da çökecekler diye korkuyorum.