Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Twitter hesabı aracılığı ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisi akllı telefon satışlarının dünya genelinde 100 milyonu aştığını açıkladı.

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Serinin 2019 başında piyasaya sürülen en son modeli olan Redmi Note 7, çıkış tarihinden itibaren 7 ay içerisinde 20 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Akıllı telefonun bu başarısı Redmi markasının patronu Liu Weibing tarafından kısa bir süre önce deklare edilmişti.

Redmi Note 8'e ilgi büyük

https://twitter.com/Xiaomi/status/1171770372007563266

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Çinli şirket Ağustos ayının sonlarında tanıtılanserisi için ilk gündefazla ön sipariş verildiğini açıkladı. Redmi Note 8 Pro şu an Çin'de satışa sunulmuş durumda. Redmi Note 8 ise'de raflara çıkacak. Redmi Note 8'in en geçayında uluslararası pazara gelmesi bekleniyor.