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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı aracılığı ile bir açıklama yaparak Redmi Note serisi akıllı telefonlarının dünya genelinde 100 milyondan fazla sattığını duyurdu.
2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Twitter hesabı aracılığı ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını duyurdu. Şirket, Redmi Note serisi akllı telefon satışlarının dünya genelinde 100 milyonu aştığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda"
Serinin 2019 başında piyasaya sürülen en son modeli olan Redmi Note 7, çıkış tarihinden itibaren 7 ay içerisinde 20 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Akıllı telefonun bu başarısı Redmi markasının patronu Liu Weibing tarafından kısa bir süre önce deklare edilmişti.

Redmi Note 8'e ilgi büyük

Çinli şirket Ağustos ayının sonlarında tanıtılan Redmi Note 8 serisi için ilk günde 1.51 milyondan fazla ön sipariş verildiğini açıkladı. Redmi Note 8 Pro şu an Çin'de satışa sunulmuş durumda. Redmi Note 8 ise 17 Eylül'de raflara çıkacak. Redmi Note 8'in en geç Ekim ayında uluslararası pazara gelmesi bekleniyor.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1171770372007563266 Yorum Yaz
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osmanuss 25 dk. yeni yorumcu
adamların nüfusu yeter
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Hünkar1453 25 dk.
note 8 çıkınca note 7 ne kdar bi indirim olur tahminen?
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swat882 27 dk.
mi note 7 den farkları nelerdir.
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LGatakan 54 dk.
Iphone 8 Plus'dan Mi Max 3'e geçmiş biri olarak sadece kamera konusunda hafif bir hayal kırıklığı yaşadım. (Fiyatına göre normal bu durum) Gcam yükleyemedim çünkü root gerekiyor. Onun dışında telefonumdan acayip memnunum. Allah kimseyi Apple ve iphone ile test etmesin...
Şimdi ise gözüm Note 8 Pro'da. Kamerası başarılı görünüyor. Note 7'den daha ucuza çıkması muhtemel.
Xiaomi gerek yazılım gerekse donanım olarak kendisini çok geliştirdi. Yakında Huawei gibi bu markaya da çökecekler diye korkuyorum.
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Artpopist 1 sa.
Buna da Google lisansı kesmesin
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damn2u 1 sa.
Bileşen kalitesini biraz arttırması lazım, misal ekran paneli, hoparlör ve ahize gibi. Herkes biraz daha kaliteli olduğu için 10-20 euro fazla fiyat artışını dert etmez. Özellikle IPS ekranlarında ghost screen konusunda resmen LG ile yarışıyor Xiaomi. Ne kadar çok telefonu kullanıp markayı seversem seveyim gerçekler bunlar maalesef.
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Hünkar1453 1 sa.
yurt dışında 150-180 birime satılan telefon bu ülkede 2.000 birimden başlayan fiyat çekiliyor. Az bile yapıyorlar en az 4.000 birimden fiyat çeksinler yeni modellere sultanım çok yaşa
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