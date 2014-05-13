Xiaomi en çok satan 10 akıllı telefon üreticisi arasına girdi, HTC liste dışı kaldı

Xiaomi'nin anavatanı Çin'deki satışlarda Apple'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldiğini önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk.

Çin'deki bu başarısının ardından, 1. çeyrek analizlerine göre Xiaomi yaptığı satışlarla ilk 10 üretici listesine 6. sıradan giriş yaptı. Xiaomi'nin listeye girmesiyle 10. sırada bulunan HTC'nin liste dışına çıktığı sıralamada birinciliği ise %31 payla Samsung sürdürüyor. İkinci sırada %16 ile Apple'ın yer aldığı listenin bir diğer dikkat çeken noktası ise Xiaomi'nin katılmasıyla ilk 10 üreticinin yarısının Çin'li olarak yer alması.

Huawei'nin üçüncü, Lenovo'nun dördüncü, Xiaomi'nin altıncı, Coolpad'in sekizici, ZTE'nin ise dokuzuncu olarak yer aldığı analizlerde dikkat çeken bir diğer detay ise altıncı sırada bulunan Xiaomi'nin bu başarısını satışlarının %97'sini Çin'de yaparak sağlaması. Şu an için global pazarda pek sözü geçmeyen Xiaomi'ye karşın bir diğer Çin'li firma Huawei ise satışlarının %45'ini Çin dışında gerçekleştirmiş durumda.

Bu yıl içinde ülkemiz de dahil 10 tane ülke pazarına açılacağını duyuran Xiaomi'nin yeni pazarlarda yapacağı satışlarla listede daha yukarılara çıkıp çıkamayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.techinasia.com/xiaomi-global-top-10-smartphone-shipments-q1-2014/