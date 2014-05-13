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Xiaomi en çok satan 10 akıllı telefon üreticisi arasına girdi, HTC liste dışı kaldı

Çin'deki başarısının ardından, 1. çeyrek analizlerine göre Xiaomi yaptığı satışlarla ilk 10 üretici listesine 6. sıradan giriş yaptı.
5 yıl
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81
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Xiaomi en çok satan 10 akıllı telefon üreticisi arasına girdi, HTC liste dışı kaldı
Xiaomi'nin anavatanı Çin'deki satışlarda Apple'ı geçerek üçüncü sıraya yükseldiğini önceki haberimizde sizlere duyurmuştuk.
Çin'deki bu başarısının ardından, 1. çeyrek analizlerine göre Xiaomi yaptığı satışlarla ilk 10 üretici listesine 6. sıradan giriş yaptı. Xiaomi'nin listeye girmesiyle 10. sırada bulunan HTC'nin liste dışına çıktığı sıralamada birinciliği ise %31 payla Samsung sürdürüyor. İkinci sırada %16 ile Apple'ın yer aldığı listenin bir diğer dikkat çeken noktası ise Xiaomi'nin katılmasıyla ilk 10 üreticinin yarısının Çin'li olarak yer alması.
Huawei'nin üçüncü, Lenovo'nun dördüncü, Xiaomi'nin altıncı, Coolpad'in sekizici, ZTE'nin ise dokuzuncu olarak yer aldığı analizlerde dikkat çeken bir diğer detay ise altıncı sırada bulunan Xiaomi'nin bu başarısını satışlarının %97'sini Çin'de yaparak sağlaması. Şu an için global pazarda pek sözü geçmeyen Xiaomi'ye karşın bir diğer Çin'li firma Huawei ise satışlarının %45'ini Çin dışında gerçekleştirmiş durumda.
Bu yıl içinde ülkemiz de dahil 10 tane ülke pazarına açılacağını duyuran Xiaomi'nin yeni pazarlarda yapacağı satışlarla listede daha yukarılara çıkıp çıkamayacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.techinasia.com/xiaomi-global-top-10-smartphone-shipments-q1-2014/ Yorum Yaz
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prof.exx 5 yıl en beğenilen
HTC bu kafayla giderse batar zaten.


Bir telefon düşünün ön kamerası arka kameradan iyi olan,
Bir telefon düşünün sene olmuş 2014 ama 4 mp olan,
Bir telefon düşünün rakiplerinden 1 gb düşük ram olan,
Bir telefon düşünün bunlara rağmen 2500 tl olan.




HTC bu kafayla giderse batar zaten.Bir telefon düşünün ön kamerası arka kameradan iyi olan,Bir telefon düşünün sene olmuş 2014 ama 4 mp ol...
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2 Yanıt Yanıtla +100
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QuickPlay 5 yıl
htc memnundu m8 satışlarından
darısı diğer tüm kazıkçı markaların başına
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MajestiC 5 yıl
Samsung'un satış rakamları akp'nin oy oranlarına benziyor. Kime sorsam samsung dandik diyorlar ama hep en çok satılan samsung. akp'de aynı şekil :)
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07rainman 3 yıl
htc battin batmak uzeresin.telefon piyasasinda fiyatlari yuksek tutmaktan baska bir ise yaradigin yok.200 gr.takoz telefon yap, 2000 mA batarya ile 2 tane steryo hoparlor koy,sonra 12 saat sarji giden cihaza utanmadan 2500 iste.bir ayagin cukurda hala ayni fiyatlar ,batar giderim yine de ucuza vermem diyorsun.sen bu kafayla devam et piyasada cok marka var yakinda dukkani kapattiginda olu fiyatina aliriz artik 2500 liralik takozlarini 500 liraya

xiaomi turkiyeye 4c modelini getirdigi anda telefon fiyatlarinda yuzde 30 luk dusus bekliyorum.

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fatihinoglu 5 yıl
Htc demek kalite demek samsung resmen çöp
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fatihinoglu 5 yıl
Ben m8 kullanıyorum şu an klanmadigim tel kalmadı en iyisi diyebilirim
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Technological 5 yıl
HTC nin gidişatı Nokia'ya benziyor sanki.......
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Limon- 5 yıl
HTC fiyat politikasını terk etse alınmayacak değil aslında.
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Tom Hagen 5 yıl
htc bu politikayla batmadığına dua etsin
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okan_cehapelioglu 5 yıl
xiaominin önü açık herşey kendi ellerinde
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DARTH_BLACK 5 yıl
ciddi anlamda düşünüyorum bu telefonu,ülkemize gelmesini bekliyorum.samsungun s5 rezaletinden sonra artık başka alternatiflere yönelmek daha doğru olacak.
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WarSaw 5 yıl
HTC nin işi bu kafayla zor.
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mu5tafa 5 yıl
Helal...
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sonkurtarıcı 5 yıl
Bak diyorum psikolojik sınır diyorum aman diyorum, dikkat diyorum.Pahalı olmadan xioami mi3-mi3s almak istiyorum.
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