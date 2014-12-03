Xiaomi fitness cihazları geliştiren Misfit firmasına yatırım yaptı





Akıllı telefon pazarında önemli satış başarılara imza atan ve ilk beş sıraya yerleşmeyi başaran Çinli Xiaomi, dikey entegrasyon adına önemli yatırımlar da yapmayı ihmal etmiyor. Firma, Leadcore yongaseti tasarımcısından sonra fitness cihazları geliştiren ABD'li Misfit şirketine de yatırım yaptı.





Xioami'nin Mi Band adlı fitness takip bilekliğinin 1 milyon satış rakamını geçtiği bir dönemde yaptığı bu yatırım oldukça anlamlı. Zira Misfit ülkemizde de satılan pek çok takip cihazına sahip ve bu cihazlar önemli teknolojiler bardındırıyor. Xiaomi bu teknolojilere ortak olarak gelecekte satışa sunmayı planladığı giyilebilir cihazlarına yeni özellikleri çok daha uygun maliyetlerle kazandırmış olacak. Bu da giyilebilir cihaz pazarında önemli seviyelere gelmesini sağlayacaktır.





Misfit tarafında ise Çin pazarında etkisini artırmak ve daha hızlı satışlar yapmak adına Xiaomi'nin pazarlama tecrübelerinden faydalanma büyük önem taşıyor. Yani her iki firma için bir kazan-kazan durumu mevcut olacak.





Misfit topluluk bağış platformları ile sesini duyurmuş bir firma ve başarıları sayesinde önemli miktarda yatırım elde etti. Xiaomi'nin de dahil olduğu yatırımcı grubu firmaya toplamda 40 milyon dolar finans desteği sağladı.

http://www.ibtimes.com/misfit-wearables-raises-40m-latest-funding-round-xiaomi-existing-investors-report-1732436?ft=c69n9