Xiaomi gelecek yıla iki yeni yongaseti ile girecek

Dikey entegrasyon adına önemli çalışmaları bulunan ve geçtiğimiz aylarda Çinli tasarımcı Leadcore'a yatırım yapan Xiaomi, gelen bilgilere göre yeni modellerinde kullanmak üzere iki yeni yongaseti hazırlatıyor.





Yongasetleri Leadcore tecrübesi ile tasarlanacak. Ancak Xiaomi maliyet optimizasyonu yapılması konusunda Leadcore'a yardımcı olacak. Yongasetleri daha düşük maliyet ile Xiaomi'nin elini güçlendirecek. Şu an için herhangi bir özelleştirme sözkonusu değil. Leadcore standart ARM mimarisi ile yoluna devam edecek.





Cortex-A53 çekirdeklerini temel alacağı tahmin edilen yongasetlerinden giriş seviyesi segmentine yönelik olanı Redmi ailesinin içerisinde yer alacak. Böylece Redmi ailesinin fiyat çizgisi biraz daha aşağı çekilebilecek.





Diğer yongaseti ise 8 çekirdekli olacak ve orta seviyeye hitap edecek. Üst seviyede ise Xiaomi, Qualcomm yongasetlerine bağlı kalmaya devam edecek. Bu iki yongasetinin herhangi bir şekilde üçüncü taraf firmalara tedariği düşünülmüyor. İsim konusunda ise muhtemelen Leadcore ile devam edilecek. Gelecek yılın ilk aylarında bu iki yongasetinin boy göstereceği tahmin ediliyor.

http://www.gizmochina.com/2015/08/26/xiaomis-independent-processor-to-come-in-two-versions/