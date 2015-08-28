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Xiaomi gelecek yıla iki yeni yongaseti ile girecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi gelecek yıla iki yeni yongaseti ile girecek

Dikey entegrasyon adına önemli çalışmaları bulunan ve geçtiğimiz aylarda Çinli tasarımcı Leadcore'a yatırım yapan Xiaomi, gelen bilgilere göre yeni modellerinde kullanmak üzere iki yeni yongaseti hazırlatıyor. 

Yongasetleri Leadcore tecrübesi ile tasarlanacak. Ancak Xiaomi maliyet optimizasyonu yapılması konusunda Leadcore'a yardımcı olacak. Yongasetleri daha düşük maliyet ile Xiaomi'nin elini güçlendirecek. Şu an için herhangi bir özelleştirme sözkonusu değil. Leadcore standart ARM mimarisi ile yoluna devam edecek. 

Cortex-A53 çekirdeklerini temel alacağı tahmin edilen yongasetlerinden giriş seviyesi segmentine yönelik olanı Redmi ailesinin içerisinde yer alacak. Böylece Redmi ailesinin fiyat çizgisi biraz daha aşağı çekilebilecek. 

Diğer yongaseti ise 8 çekirdekli olacak ve orta seviyeye hitap edecek. Üst seviyede ise Xiaomi, Qualcomm yongasetlerine bağlı kalmaya devam edecek. Bu iki yongasetinin herhangi bir şekilde üçüncü taraf firmalara tedariği düşünülmüyor. İsim konusunda ise muhtemelen Leadcore ile devam edilecek. Gelecek yılın ilk aylarında bu iki yongasetinin boy göstereceği tahmin ediliyor.  

http://www.gizmochina.com/2015/08/26/xiaomis-independent-processor-to-come-in-two-versions/ Yorum Yaz
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SkewCurrent 4 yıl
Bence RedMi ailesini böyle bir riske atmamalılar. RedMi çok güzel bir rüzgar yakaladı, insanlar hem ucuz hem de sorunsuza yakın cihaz kullanmaya alıştı. Çünkü yeni tasarım işlemci beraberinde tonlarca sıkıntı getirir. En başta sürücü uyumsuzluğu, uygulama uyumsuzluğu, güç optimizasyonu sorunu gibi sorunlar getirir. MediaTek ile zor da olsa belirli bir kademe alındı.

Daha uygun fiyatlı alt seviye farklı bir kulvarda deneyebilirler.
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kadirirdem 4 yıl
arm dan standart tasarımda yapcaklarmış ama yinede helal olsun onu bile yapamayan dev üreticiler var....
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orhanirmak 4 yıl
Custom rom geliştirmekten kısa süre içinde kendi işlemcisini geliştirmeye kadar gelen firma...Helal olsun.
vestele selam.
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