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Xiaomi hava temizleyici serisine devam ediyor

Çin'in en büyük problemlerinden olan hava kirliliğine karşı Xiaomi, ev ve işyerlerine yönelik etkili hava temizleme gücüne sahip Mi Air Purifier 2 modelini duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi hava temizleyici serisine devam ediyor


Teknolojik gelişmeler Çin'in görünen yüzü olsa da görünmeyen yüzünde büyük dramlar yaşanabiliyor. Kötü çalışma ve yaşam koşulları yanında hava kirliliği de Çin'i olumsuz etkileyen şartlardan. Kirlilik o seviyeye geldi ki insanlara kirliliğin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaları isteniyor ve solunum güçlüğü çeken insanlar için kırsal alana periyodik ziyaretler düzenleniyor. 

Kirliliğin yüksek seviyelerde seyretmesi Çin'de yaşayan insanlar için hava temizleyicileri çok önemli bir noktaya getirdi. Bu alandaki yoğunluğu iyi gören Xiaomi de, Mi Air Purifier ile pazara giriş yapmıştı. Şimdi daha gelişmiş Mi Air Purifier 2 piyasaya çıktı.

Mi Air Purifier 2 modeli ilk nesilden daha küçük olmasına rağmen yenilikçi teknolojiler sayesinde daha fazla hava temizliyor. İlk nesilde çift motorlu ve 4 havalandırma kanallı bir sistem kullanılıyordu. Yeni nesilde ise tek motor ve iki fandan oluşan bir sistem tercih edilmiş. 

Yeni sistemi ile 39.6 metrekare etki alanı olan temizleyici saatte 388 metreküplük alanı temizleyebiliyor. HEPA ve aktif karbon filtreleri ile PM 2.5 partiküllerinin temizlenmesinde yüzde 99.7 oranına ulaşabiliyor. 

PM 2.5 çapı 2.5 mikrometreden daha küçük toz anlamına geliyor. Bu tozlar solunumla akciğerin derinliklerine kadar iner ve orada da kana geçerler. Solunması halinde zehirlenmeden kansere kadar giden birçok sağlık sorunlarını neden olurlar. Bu nedenle de PM 2.5 tozlar çok daha zararlı hava kirletici olarak kabul ediliyor. 

Mi Air Purifier 2 ayrıca ilk nesile göre yüzde 11 daha sessiz ve yüzde 58 daha az enerji harcıyor. Standart modda cihaz 30 desibel gürültü seviyesine ulaşıyor. Ayrıca cihaz 520 x 240 mm ile daha az yer kaplıyor. Cihazın fiyatı yaklaşık olarak 110$. Filtreler ise verimliliğine göre 23-26.5$ arasında değişen fiyatlara sahip.  

http://www.gizchina.com/2015/11/24/xiaomi-mi-air-purifier-2-price-features/ Yorum Yaz
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01myavuz 4 yıl
Takdir ettim, kendi ülkesinin üst seviye sorunlarını çözmeye çalışıyor.
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carman 4 yıl
adamlar çok fazla sektöre girmeye açlışıyor ancak girdikleri sektördede dandik ürünlere kesinlikle yer vermiyorlar genelde ürünler alınası ve kaliteli 110 dolar yurtdışı alışveriş fiyatını geçiyor diye biliyorum TR ye gelirse almayı düşünebilirim burada çok daha az işleve sahip daha pahalı cihazlar satılıyor demekki istenildiğinde güzel aletler yapılıyor
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maximus8282 4 yıl
Türkiye'ye resmi olarak gelse ve filtreleri ucuz olsa bizde alalım sağlık önemli sonuçta. Birde filtreler en az 6 ile 12 ay arasında gitmeli.
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