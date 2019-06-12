Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı

Xiaomi dün Çin'de yeni ürünlerini tanıttığı büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Etkinliğin ana duyurusu şirketin yeni nesil fitness bilekliği Mi Band 4 oldu. Ayrıca Xiao AI adlı sanal asistan ile gelen iki yeni akıllı hoparlör de tanıtıldı.

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Xiao AI Speaker Universal Remote Edition ve Xiao AI Speaker Play olarak piyasaya boy gösterecek hoparlörlerin her ikisi de dikdörtgen prizma tasarımına sahip. Bununla birlikte genel olarak aynı özellikleri sunduklarını da belirtelim.

Ev aletlerini kontrol edebiliyorlar

Xioami'nin, 5.000'den fazla ürün çeşidine bağlanabildiğini söylediği bu hoparlörler, akıllı ev aletleri için bir kontrol merkezi görevi yapabiliyor. Ampuller, TV'ler, buzdolapları, termostat ve mikrodalga fırınlar gibi yaygın olarak kullanılan neredeyse tüm ev aletlerini kontrol etme özellikleri var. Ayrıca sesli komutlarla kullanılabildiklerini belirtelim.

Xiao AI Speaker Universal Remote Edition diğer cihazlara WiFi, Bluetooth ve Kızılötesi üzerinden bağlanabiliyor. Play modelinin ise sadece WiFi bağlantısı kullanabildiği belirtildi. Hoparlörler sırasıyla 29 dolar ve 24 dolar fiyatla satılacak.

https://www.gizmochina.com/2019/06/11/xiaomi-announces-two-new-xiao-ai-smart-speakers-starts-at-%C2%A5169-24/