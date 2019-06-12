Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni akıllı hoparlör duyurdu. Xiao AI adlı sanal asistan ile gelen hoparlörlerin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,2b
2
3
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi dün Çin'de yeni ürünlerini tanıttığı büyük bir lansman etkinliği düzenledi. Etkinliğin ana duyurusu şirketin yeni nesil fitness bilekliği Mi Band 4 oldu. Ayrıca Xiao AI adlı sanal asistan ile gelen iki yeni akıllı hoparlör de tanıtıldı.
Ayrıca Bkz. "HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+"
Xiao AI Speaker Universal Remote Edition ve Xiao AI Speaker Play olarak piyasaya boy gösterecek hoparlörlerin her ikisi de dikdörtgen prizma tasarımına sahip. Bununla birlikte genel olarak aynı özellikleri sunduklarını da belirtelim.

Ev aletlerini kontrol edebiliyorlar

Xioami'nin, 5.000'den fazla ürün çeşidine bağlanabildiğini söylediği bu hoparlörler, akıllı ev aletleri için bir kontrol merkezi görevi yapabiliyor. Ampuller, TV'ler, buzdolapları, termostat ve mikrodalga fırınlar gibi yaygın olarak kullanılan neredeyse tüm ev aletlerini kontrol etme özellikleri var. Ayrıca sesli komutlarla kullanılabildiklerini belirtelim.
Xiao AI Speaker Universal Remote Edition diğer cihazlara WiFi, Bluetooth ve Kızılötesi üzerinden bağlanabiliyor. Play modelinin ise sadece WiFi bağlantısı kullanabildiği belirtildi. Hoparlörler sırasıyla 29 dolar ve 24 dolar fiyatla satılacak.

https://www.gizmochina.com/2019/06/11/xiaomi-announces-two-new-xiao-ai-smart-speakers-starts-at-%C2%A5169-24/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alfredo 1 hf.
Ben kulaklığını almıştım, Piston 3 sanırım, ses kalitesi çok kötüydü, Sanırım ilk kullandığın ürünle ilgili, bana da çok dandik gelen bir markadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Kullanıcı_Adı_ 1 hf.
Ulan yarın bir gün zengin olursam evimdeki her şeyi xiaomi marka alacağım. Adamların çok güzel ürünleri var ve hepsi birbiriyle bağlantılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Galaxy 1 hf. yeni yorumcu
Xiaomi yaparsa alınır. Bir çok ürününü kullanıyorum özellikle otomatik perde açıp kapatma cihazı bir harika. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Gerçek Linux çekirdeği Windows alt sistemine entegre ediliyor 1 hf. Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor 1 hf. Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı 1 hf. AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı 1 hf. Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini 1 hf. Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda 1 hf. Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı 1 hf. Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı 1 hf. Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı 1 hf. Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi 1 hf. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu 1 hf. Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor 1 hf. Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor 1 hf. iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir 1 hf. Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu 1 hf. AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2 1 hf. Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı 1 hf. Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar 1 hf. Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor 1 hf. PES’in yeni oyunu, yeni isimle geliyor: İşte karşınızda eFootball PES 2020 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı Sonraki Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi 1 hf. Gigabyte yeni 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor 1 hf. Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı 1 hf. Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı 1 hf. WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı 1 hf. AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu 1 hf. Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı 1 hf. Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı 1 hf. Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu 1 hf. Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor 1 hf. John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor 1 hf. DJI yeni eğitim robotunu duyurdu 1 hf. Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı 1 hf. AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X 1 hf. Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Opera’dan oyuncular için tarayıcı 1 hf. Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı 1 hf. HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim