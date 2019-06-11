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HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+

Tayvanlı teknoloji devi HTC bugün iki yeni orta sınıf telefon çıkardı. HTC U19e ve Desire 19+ modelleri ile ilgili tüm detaylar ve cihazların fiyat etiketleri haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta HTC'nin 11 Haziran'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini ortaya koyan bir poster yayınlanmıştı. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi bugünkü etkinlikte HTC U19e ve Desire 19+ olmak üzere iki yeni orta sınıf akıllı telefon duyurdu.

HTC U19e özellikleri ve fiyatı

HTC U19e, Corning Gorilla Glass korumalı ve HDR10+ sertifikasına sahip 6 inç Full HD+ (2160 x 1080 piksel) AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var. Akıllı telefonun tek bir versiyonu var.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 10 Pro ile ilgili üzücü haber"
Cihazın arka panelinde 12 megapiksel ve 20 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi bulunuyor. Yapay zeka ile sahne algılama, otomatik HDR, Pro manuel mod, 4K video kaydı ve aynı anda fotoğraf ve video çekebilme gibi özellikleri var.
Akıllı telefonun ön tarafında ise Güzellik modu, 1080p video kaydı ve otomatik HDR özellikleri ile donatılmış 24 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma amacıyla da kullanılabiliyor.
HTC U19e ihtiyaç duyduğu enerjiyi Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteğine sahip 3.930 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Android 9 Pie tabanlı HTC Sense arayüzü ile kutudan çıkan telefonun diğer özelliklerini ise USB Type-C bağlantı noktası, fiziksel parmak izi tarayıcısı ve HTC BoomSound Hi-Fi Ultrasound olarak sıralayabiliriz.
12 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak telefon 474 dolar gibi bir fiyat etiketi ile alıcılarını bekleyecek. Tercih edilebilecek renk seçenekleri ise mor ve yeşil.

HTC Desire 19+ özellikleri ve fiyatı

Mütevazı özellikler sunan HTC Desire 19+, Tayvanlı şirketin üç kameralı ilk telefonu oldu. Arka kamera sistemi 13 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşuyor. Ayrıca cihazda selfie çekimi ve görüntülü aramalar için 16 megapiksellik ön kamera yer alıyor.
Akıllı telefonda damla çentikli 6.2 inç HD+ ekran var. MediaTek Helio P35 yonga seti ile güçlendirilen cihaz 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB yapılandırma seçenekleri ile geliyor. Ayrıca microSD kart desteği ile hafızasının genişletilebildiğini belirtelim.
HTC Desire 19+, 3.850 mAh kapasiteli bir pil içeriyor fakat ne yazık ki hızlı şarj desteği yok. Parmak izi tarayıcısına sahip telefon kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.
Telefonun 4 GB / 64 GB versiyonu 318 dolar karşılığında satılacak. 6 GB / 128 GB seçeneğini almak isteyenlerin ise 350 dolar ödemesi gerekecek. Cihazın renk seçenekleri arasında mavi ve beyaz bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/htc_launches_u19e_and_u19_in_its_home_market_of_taiwan-news-37513.php Yorum Yaz
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xAsTx 1 hf. en beğenilen
Rakipleri Samsung Galaxy A8s, Nokia 8.1, Mi 8se, Lenovo Z5s gibi telefonlarin hepsinden cok daha yuksek fiyat etiketine sahip. İslemciyi Snapdragon yerine Helio ile degistirdiklerinde bile rekabetci fiyata indirememisler.
HTC muhendis ve tasarimcilarina cuvalla para odedigi icin mi fiyat kiramiyor acaba merak etmiyor degilim. Zaten pazar payin dusuk, rakiplerinden caydirici ozelligin de yok. Benzer ozellikleri yuksek fiyata cikarip nasil bir tablo elde etmeyi planliyorsun ki :(
Rakipleri Samsung Galaxy A8s, Nokia 8.1, Mi 8se, Lenovo Z5s gibi telefonlarin hepsinden cok daha yuksek fiyat etiketine sahip. İslemciyi Snapdragon yerine Helio...
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soneday 1 hf.
ölü doğdu
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Serdar 3 gün
Şu özellik bu özellik... Kullanılsa uzay mekiğini bilmemkaç ışık yılı uzağa götürecek sistem var, yapılan 'neredesin aşkım, buradayım aşkım.'
O yüzden çok da şey etmemek lazım Binali Bey'in dediği gibi...
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yaman01 4 gün
3-5 senedir bu sektörde olan Çinliler bile yedek parçada sıkıntı çıkarmıyorken 20 küsür yıllık bu firmanın telefon camınını bulamamam şok etti beni. Evet desire 10 pro modelinin siyah versiyonun camı ülkemizde yok. Sahip çıkın bu model telefonunuza camı falan kırılırsa arkası siyah önü beyaz yamalı eşşek gibi bir telefonunuz olur.
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blkgl 3 gün yaman01
Telefon camından kastın ne anlayamadım. Ekran mı ekranın önündeki cam mı veya lens te deniyor.
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nuwanda87 1 hf.
zamanında en iyi tasarımlarına sahip olan marka ölmüş. üzülüyor insan.
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marslan81 1 hf.
Desire 19+ güzel görünüyor, ama o mediatek nedir? arkadaş ya... O tasarıma qualcomm 700 serisi bir işlemci, ekran parmak izi okuyucu ve hızlı şarj olması lazımdı. Bu tasarım orta seviyede idare eder olsada donanım iş yapmaz...
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Kayrabey 1 hf.
Bu nedir yahu? Kime yapmış bu telefonu :D
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DH Misafiri 1 hf.
htc yi tek geçerim evet fiyatı yuksek telefonlarının ama her kuruşunu hakediyor.
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MrChame 1 hf.
48mp olaydı albenisi olurdu. Htc işi bilmiyorsun
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V4LKyR 1 hf.
Ne zaman batacak abi bu HaTiCe?
Desire 2 HD'den beri batmasını bekliyoruz, 8 sene oldu.
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Smashed 1 hf.
Bi batamadı kurtulamadık şu htc den
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bytradm 1 hf.
bu tasarımda 5'' ekranlı bi tel yapsalar çok kullanışlı olur.
da yapmıyorlar çarkına şettiklerim.
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intel7mix 1 hf. bytradm
Kimse küçük cihaz almıyor. Firmalar keyiflerinden yapmıyor değil. Yapılsa emin ol ki alan sayısı çok olmaz.
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