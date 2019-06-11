HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+

Geçtiğimiz hafta HTC'nin 11 Haziran'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini ortaya koyan bir poster yayınlanmıştı. Tayvanlı akıllı telefon üreticisi bugünkü etkinlikte HTC U19e ve Desire 19+ olmak üzere iki yeni orta sınıf akıllı telefon duyurdu.

HTC U19e özellikleri ve fiyatı

HTC U19e, Corning Gorilla Glass korumalı ve HDR10+ sertifikasına sahip 6 inç Full HD+ (2160 x 1080 piksel) AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 710 işlemci ve 6 GB RAM'den alan telefonda 128 GB dahili depolama alanı var. Akıllı telefonun tek bir versiyonu var.

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Cihazın arka panelinde 12 megapiksel ve 20 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi bulunuyor. Yapay zeka ile sahne algılama, otomatik HDR, Pro manuel mod, 4K video kaydı ve aynı anda fotoğraf ve video çekebilme gibi özellikleri var.

Akıllı telefonun ön tarafında ise Güzellik modu, 1080p video kaydı ve otomatik HDR özellikleri ile donatılmış 24 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş. Bu kamera aynı zamanda yüz tanıma amacıyla da kullanılabiliyor.

HTC U19e ihtiyaç duyduğu enerjiyi Quick Charge 4.0 hızlı şarj desteğine sahip 3.930 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Android 9 Pie tabanlı HTC Sense arayüzü ile kutudan çıkan telefonun diğer özelliklerini ise USB Type-C bağlantı noktası, fiziksel parmak izi tarayıcısı ve HTC BoomSound Hi-Fi Ultrasound olarak sıralayabiliriz.

12 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak telefon 474 dolar gibi bir fiyat etiketi ile alıcılarını bekleyecek. Tercih edilebilecek renk seçenekleri ise mor ve yeşil.

HTC Desire 19+ özellikleri ve fiyatı

Mütevazı özellikler sunan HTC Desire 19+, Tayvanlı şirketin üç kameralı ilk telefonu oldu. Arka kamera sistemi 13 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşuyor. Ayrıca cihazda selfie çekimi ve görüntülü aramalar için 16 megapiksellik ön kamera yer alıyor.

Akıllı telefonda damla çentikli 6.2 inç HD+ ekran var. MediaTek Helio P35 yonga seti ile güçlendirilen cihaz 4 GB / 64 GB ve 6 GB / 128 GB yapılandırma seçenekleri ile geliyor. Ayrıca microSD kart desteği ile hafızasının genişletilebildiğini belirtelim.

HTC Desire 19+, 3.850 mAh kapasiteli bir pil içeriyor fakat ne yazık ki hızlı şarj desteği yok. Parmak izi tarayıcısına sahip telefon kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Telefonun 4 GB / 64 GB versiyonu 318 dolar karşılığında satılacak. 6 GB / 128 GB seçeneğini almak isteyenlerin ise 350 dolar ödemesi gerekecek. Cihazın renk seçenekleri arasında mavi ve beyaz bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/htc_launches_u19e_and_u19_in_its_home_market_of_taiwan-news-37513.php