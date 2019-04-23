Xiaomi’den 65 inç “duvar kağıdı” televizyon

Genellikle akıllı telefon dendiğinde akla gelen Xiaomi bu durumu uzun zamandır tersine çevirmeyi başardı. Bilgisayarlardan, çamaşır makinesine kadar birçok farklı ürün sunan firma, televizyon pazarında da uzun zamandır yer alıyor. Henüz hacimli satışlarını sadece Çin’de gerçekleştirmesine rağmen Xiaomi televizyonların oldukça dikkat çekici olduğu söylenebilir. Buna en büyük örnek ise bugün tanıtılan duvar kağıdı televizyon oldu.

Mi Mural TV

Etkinlikte çerçevesiz tasarımlı 32¨ HD Smart TV, 43¨ FHD Smart TV, 55¨ 4K HDR Smart TV ve 65¨ 4K HDR Smart TV modellerini tanıtıldı. Ancak en dikkat çekici model 65 inç, Xiaomi Mi Mural TV olarak isimlendirilen duvar kağıdı televizyon. 13.9 mm kalınlığında olan televizyonun neredeyse bir akıllı telefon kadar ince olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar farklı televizyon üreticileri bu değerleri normal modellerinde de dile getirseler de küçük puntolar arasında “en ince noktasında” yazısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Genellikle gerekli devrelerin yerleştirilmesi için bu tarz televizyonların alt kısmında veya ortasında daha kalın noktalar oluyor. Xiaomi’nin Mi Mural TV’si ise her noktasında 13.9 mm kalınlığa sahip. Örneğin aşağıda gördüğünüz fotoğrafta sağ tarafta olan yeni Mi Mural TV.

Xiaomi bu tasarımı elde etmek için hoparlör, güç kaynağı vb. bileşenleri ayrı bir kutu içerisine yerleştiriyor. Bu kutuyu masanızın üzerine konumlandırabiliyorsunuz. Televizyonunuz ise neredeyse görünmeyen yapısıyla duvarda yerini almış oluyor. Ekran ile kutunun arasındaki bağlantı MiPort ismindeki yeni giriş yöntemi ile sağlanıyor. Bu kablo sayesinde 400W’a kadar güç akışı ve 18 Gbps görüntü akışı sağlanabiliyor. Yani ekran ile kutu arasında tek bir ince kablo olduğu için gizlenmesi oldukça kolay.

Televizyonun diğer özellikleri Amlogic dört çekirdekli 1.8 GHz işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, 3x HDMI girişi, 2x USB girişi, 6 kanal soundbar ve Dolby destekli subwoofer olarak sıralanabiliyor.

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Daha öncesinde LG gibi firmalardan duvar kağıdı konseptine uygun televizyonlar gördük. Ancak bunlar 20 bin dolara varan fiyatlarıyla pek alınabilir durmuyorlar. Her ne kadar Xiaomi’nin duvar kağıdı televizyonunun onlar kadar gelişmiş olduğu söylenemese de 1042 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların daha çok ilgisini çekeceği bilinen bir geçek.

https://www.gizmochina.com/2019/04/23/xiaomi-mi-mural-tv-65-inch-wallpaper-official/