Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı!

Diğer pek çok pazar gibi ülkemiz pazarında da girdiği günden bugüne rekor büyümeye imza atan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin ülkemizdeki distribütörlüğünü üstlenen isim Evofone, Instagram üzerinden Xiaomi severleri çok heyecanlandıracak dev bir çekiliş başlattı.
Mi Store Türkiye'nin resmi hesabı üzerinden paylaşılan çekilişin sonunda 3 kişi Redmi Note 5, 5 kişi Mi Band 3, 5 kişi 5.000 mAh'lik Powerbank ve 10 kişi Basic Kulaklık sahibi olacak.
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ise çok basit. İlk önce bu gönderiye girerek @mistoreturkiye ve @evofone hesaplarını takip etmeniz, daha sonra ise gönderiye 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapmanız gerekiyor. Daha fazla arkadaşınızı etiketleyerek daha fazla yorum atarsanız daha yüksek şans elde edebiliyorsunuz.12 Temmuz, yani dün itibariyle başlayan çekilişe katılımlar 21 Temmuz gecesine kadar devam edecek. Çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ise şu an için bilmiyoruz. Çekilişe katılan ve katılacak olan okurlarımıza bol şans diliyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fakat vermemişlerdi. Zaten saadet zinciri mantığı hiçbir zaman size çıkmayacaktır. Çünkü birinin şansı genelde %3 bile olabilirken sizinkisi %0,03 vs. olabilir.
6 Üye, 39 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2168 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, evofone ve