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Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı!

Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone, Instagram üzerinden takipçilerine Xiaomi ürünleri hediye ettiği dev bir çekiliş başlattı. Detaylar haberimizde.
3 sa.
2,2b
45
25
sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Diğer pek çok pazar gibi ülkemiz pazarında da girdiği günden bugüne rekor büyümeye imza atan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin ülkemizdeki distribütörlüğünü üstlenen isim EvofoneInstagram üzerinden Xiaomi severleri çok heyecanlandıracak dev bir çekiliş başlattı.
Mi Store Türkiye'nin resmi hesabı üzerinden paylaşılan çekilişin sonunda 3 kişi Redmi Note 5, 5 kişi Mi Band 3, 5 kişi 5.000 mAh'lik Powerbank ve 10 kişi Basic Kulaklık sahibi olacak.
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ise çok basit. İlk önce bu gönderiye girerek @mistoreturkiye ve @evofone hesaplarını takip etmeniz, daha sonra ise gönderiye 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapmanız gerekiyor. Daha fazla arkadaşınızı etiketleyerek daha fazla yorum atarsanız daha yüksek şans elde edebiliyorsunuz. 
12 Temmuz, yani dün itibariyle başlayan çekilişe katılımlar 21 Temmuz gecesine kadar devam edecek. Çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ise şu an için bilmiyoruz. Çekilişe katılan ve katılacak olan okurlarımıza bol şans diliyoruz.
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Coco.Jambo 3 sa. en beğenilen
Bu çekiliş dev demek devede kulak kalır.
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serafon 3 sa.
ooo milli piyangodan bile dev!
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kucukyenici 3 sa.
İnsan gibi çekiliş yapın, hediye verin. Nedir bu saadet zinciri uygulaması!
1 Yanıt Yanıtla +12
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fuckulteli 6 dk.
Etiketleme şartı olan neredeyse hiçbir çekilişe katılmıyorum. Hadi yine iyisiniz, şansınız arttı arkadaşlar rekabette bir kişi eksildi.
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ozakin70 22 dk.
Dev mi? Bunu butikler 10 ve katlari musterilerine veriyor be
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HAŞMETLİi 30 dk.
Bizim ülkede dev kardeşim nereden baksan orada bir 1000 dolar yatıyor
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scorpion20 25 dk. HAŞMETLİi
o da doğru
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Gunpower-storm 35 dk.
Geçen forumdan bir arkadaş yarışmayı kazanmış fakat i
fakat vermemişlerdi. Zaten saadet zinciri mantığı hiçbir zaman size çıkmayacaktır. Çünkü birinin şansı genelde %3 bile olabilirken sizinkisi %0,03 vs. olabilir.
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Guhong01 1 sa.
Mi band 3 yazmışlar ama mi band 4 görseli koymuşlar, adamlar daha sattıkları ürünlerden habersiz.
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crazy585858 1 sa.
Ödülleri kazanacak olanlar şimdiden bellidir :) Eğer dürüst olmak istiyorlarsa çekilişi canlı yayında yapacaklar başka yolu yok.
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Saul Hudson 1 sa.
dev bir çekiliş demek doğru olmaz.
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eP_362 1 sa.
Elde kalan Note 5'leri kakalıyorlar. Note 7 versene adam gibi.
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farid-m29 1 sa.
Aç gözlu bir firmanın reklamını yapın sonuçta profesyonelce işinizi yapmaya kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok ama böyle ucuz numaralara başvurmayın. Ha eğer sadece clickbait yapmaksa amacınız ozaman durum daha da kötü.
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shkoksal 1 sa.
Dev çekilişe bak, ben de Mi9 veriyorlar sandım. Bilekliği verirken bile elleri titrer bunların.
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