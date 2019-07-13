Xiaomi'nin ülkemizdeki resmi distribütörü Evofone dev bir çekiliş başlattı!

Diğer pek çok pazar gibi ülkemiz pazarında da girdiği günden bugüne rekor büyümeye imza atan Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi'nin ülkemizdeki distribütörlüğünü üstlenen isim Evofone, Instagram üzerinden Xiaomi severleri çok heyecanlandıracak dev bir çekiliş başlattı.

Mi Store Türkiye'nin resmi hesabı üzerinden paylaşılan çekilişin sonunda 3 kişi Redmi Note 5, 5 kişi Mi Band 3, 5 kişi 5.000 mAh'lik Powerbank ve 10 kişi Basic Kulaklık sahibi olacak.

@mistoreturkiye ve @evofone hesaplarını takip etmeniz, daha sonra ise gönderiye 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapmanız gerekiyor. Daha fazla arkadaşınızı etiketleyerek daha fazla yorum atarsanız daha yüksek şans elde edebiliyorsunuz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler ise çok basit. İlk önce bu gönderiye girerekvehesaplarını takip etmeniz, daha sonra ise gönderiye 3 arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapmanız gerekiyor. Daha fazla arkadaşınızı etiketleyerek daha fazla yorum atarsanız daha yüksek şans elde edebiliyorsunuz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

, yani dün itibariyle başlayan çekilişe katılımlargecesine kadar devam edecek. Çekilişin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ise şu an için bilmiyoruz. Çekilişe katılan ve katılacak olan okurlarımıza bol şans diliyoruz.