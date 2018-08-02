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Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı

Xiaomi, ev aletleri portföyüne ilginç bir ürün daha ekledi. Akıllı Çöp Kutusu otomatik olarak açılan kapağa sahip ve dolu çöp poşedini atılmaya hazır hale getirerek yerine yenisini yerleştirebiliyor.
9 ay
4,2b
1
11
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi bir başka ilginç ürün daha çıkararak akıllı ev aletleri portföyünü genişletti. Şirket, Youpin isimli kitlesel fonlama platformu kapsamında yeni bir Akıllı Çöp Kutusu piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi ürün akıllı özelliklerle geliyor.
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Çöp kutusunun başlıca özelliği otomatik olarak açılıp kapanabilen bir kapağa sahip olması. Üzerindeki sensör sayesinde insan elini veya diğer nesneleri 35 cm mesafeye kadar algılayabiliyor. Kendisine doğru yaklaşan bir şey algıladığında kapağı otomatik olarak açıldığı için çöp kutusuna temas etme gerekliliği de ortadan kalkmış oluyor.

Dolu çöp poşedini otomatik olarak paketliyor

Kutunun kapağı, kötü kokuların dışarıya sızmasını engellemek için hava geçirmez bir yapıya sahip. Ayrıca etrafına sinek veya böceklerin üşüşmesini önleyebiliyor. Çöp kutusunun bir diğer güzel özelliği ise içindeki poşet dolduğunda otomatik olarak paketleyerek atılmaya hazır hale getirebilmesi. Dolu poşet çıkarıldığında ise kendiliğinden yeni poşet yerleştirebiliyor.
Xiaomi'nin zarif tasarıma sahip hijyenik çöp kutusu 40 cm yüksekliğinde ve 15.5 litrelik bir kapasitesi var. Ayrıca 3.5 kg ağırlığında olduğunu belirtelim. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketi taşıyan Akıllı Çöp Kutusu, Xiaomi’nin Youpin platformu üzerinden satın alınabiliyor.

https://youpin.mi.com/detail?gid=102850 Yorum Yaz
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Dharma Initiative 9 ay en beğenilen Rachsuchtig
30 dolarsa alınır.bize 250 liraya geleceği için gereksiz geliyor.
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Statistik 9 ay
çöp rekalmi yoksa epilasyon aleti reklami mi belli degil
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Moving On 9 ay
Apple yapsaydı sayfalarca methiyeler düzülmüştü şimdi burada.
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intel7mix 9 ay
Xiaomi bey ne yapıyorsunuz
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yorumculuklar 9 ay
Gerçekten bazı sorunları çözmeye çalışan bir "akıllı" cihaz sonunda. Adamlar akıllı buzdolabı yapıyor tek özellik internete bağlanmak, hiçbir sorunu çözmuyor...
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MHEC 9 ay
Çöp + leş
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01halil 9 ay
Çöp
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ylcn123 9 ay
çöpleri de konteynere atsa fena değil aslında.
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Rachsuchtig 9 ay
Gerek var mı
2 Yanıt Yanıtla +1
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Dharma Initiative 9 ay Rachsuchtig
30 dolarsa alınır.bize 250 liraya geleceği için gereksiz geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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