Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı

Xiaomi bir başka ilginç ürün daha çıkararak akıllı ev aletleri portföyünü genişletti. Şirket, Youpin isimli kitlesel fonlama platformu kapsamında yeni bir Akıllı Çöp Kutusu piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi ürün akıllı özelliklerle geliyor.

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Çöp kutusunun başlıca özelliği otomatik olarak açılıp kapanabilen bir kapağa sahip olması. Üzerindeki sensör sayesinde insan elini veya diğer nesneleri 35 cm mesafeye kadar algılayabiliyor. Kendisine doğru yaklaşan bir şey algıladığında kapağı otomatik olarak açıldığı için çöp kutusuna temas etme gerekliliği de ortadan kalkmış oluyor.

Dolu çöp poşedini otomatik olarak paketliyor

Kutunun kapağı, kötü kokuların dışarıya sızmasını engellemek için hava geçirmez bir yapıya sahip. Ayrıca etrafına sinek veya böceklerin üşüşmesini önleyebiliyor. Çöp kutusunun bir diğer güzel özelliği ise içindeki poşet dolduğunda otomatik olarak paketleyerek atılmaya hazır hale getirebilmesi. Dolu poşet çıkarıldığında ise kendiliğinden yeni poşet yerleştirebiliyor.

Xiaomi'nin zarif tasarıma sahip hijyenik çöp kutusu 40 cm yüksekliğinde ve 15.5 litrelik bir kapasitesi var. Ayrıca 3.5 kg ağırlığında olduğunu belirtelim. Yaklaşık 30 dolar fiyat etiketi taşıyan Akıllı Çöp Kutusu, Xiaomi’nin Youpin platformu üzerinden satın alınabiliyor.

https://youpin.mi.com/detail?gid=102850