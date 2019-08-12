Xiaomi şimdi de monitör pazarına giriyor

Kullanıcı ara yüzü geliştirme çalışmaları ile başladığı ticari hayatında bugün önemli isimlerden birisi haline gelen Xiaomi pek çok alana yayılmış durumda. Firma şimdi de monitör pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Yeni adım

Çin’den gelen bilgilere göre Xiaomi oyunculara ve esporculara yönelik bir monitör hazırlığı içerisinde. Hali hazırda televizyon sektöründe önemli bir tecrübeye sahip olan Xiaomi’nin monitör pazarına geçiş yapması zor olmayacak.

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Xiaomi’nin espor monitörü 34 inçlik 3120x1440 piksel çözünürlüğünde bir panele sahip olacak ve 144Hz tazeleme hızı sunacak. 21:9 oranı ile geniş bir görüntü tecrübesi yaşatacak.

Üreticilere önemli bir kâr marjı bırakan oyuncu monitörü segmentinde bir yavaşlama olduğu analizlerde göze çarpıyor. Bu bakımdan firmalar biraz daha kâr marjını düşürerek uygun fiyatlı monitörlere yönelmiş durumda. Xiaomi’nin de fiyat-performans ürünleri ile bu geçiş sürecinden pay almayı istediği kaydediliyor. Monitör Kasım ayında piyasaya sürülecek.