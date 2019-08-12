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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi şimdi de monitör pazarına giriyor

Oyuncu monitör segmentinin daha uygun fiyatlı çözümlere yöneldiğini gören Xiaomi ilgi çekici çözümlerle yeni bir pay alanı oluşturmaya çalışacak. Tanıtım Kasım ayında.
3 sa.
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı ara yüzü geliştirme çalışmaları ile başladığı ticari hayatında bugün önemli isimlerden birisi haline gelen Xiaomi pek çok alana yayılmış durumda. Firma şimdi de monitör pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Yeni adım

Çin’den gelen bilgilere göre Xiaomi oyunculara ve esporculara yönelik bir monitör hazırlığı içerisinde. Hali hazırda televizyon sektöründe önemli bir tecrübeye sahip olan Xiaomi’nin monitör pazarına geçiş yapması zor olmayacak.

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Xiaomi’nin espor monitörü 34 inçlik 3120x1440 piksel çözünürlüğünde bir panele sahip olacak ve 144Hz tazeleme hızı sunacak. 21:9 oranı ile geniş bir görüntü tecrübesi yaşatacak.

Üreticilere önemli bir kâr marjı bırakan oyuncu monitörü segmentinde bir yavaşlama olduğu analizlerde göze çarpıyor. Bu bakımdan firmalar biraz daha kâr marjını düşürerek uygun fiyatlı monitörlere yönelmiş durumda. Xiaomi’nin de fiyat-performans ürünleri ile bu geçiş sürecinden pay almayı istediği kaydediliyor. Monitör Kasım ayında piyasaya sürülecek.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/xiaomi-34-inch-curved-display-november/ Yorum Yaz
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DoĞu_KaN 2 sa.
Önce telefon fiyatlarında indirime gitsin sonra
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devrimdoga 1 sa. DoĞu_KaN
hocam ürünleri kategorilere göre değerlendirmek lazım marka olarak değil. yoksa sony'nin tv'leri çok güzel diye telefonları da tutacak değil ya...
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Rachsuchtig 1 sa. DoĞu_KaN
Adamlar daha ne yapsın, bedavaya mı versin
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Şeref60 2 sa.
Helal olsun adamlar her girdiği sektörde başarılı oluyor
Peşinede led tv.ler gelir zaten
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