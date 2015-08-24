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Xiaomi sonbaharda Afrika'ya açılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi sonbaharda Afrika'ya açılıyor
 
Xioami, popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 800 bin Redmi Note 2 satarak rekora imza atan üreticinin yeni MIUI 7 arayüzü geliştirmelerine ve sızan Mi 5 Test sonuçlarına göz atarsak oldukça keyifli günler geçirdiğini söyleyebiliriz.
Forbes'te yer alan bir haber ise şirketin Ekim ayından itibaren Afrika'da faaliyete başlayacağını iddia ediyor. Bu hareketle birlikte bölgedeki 14 ülkeye daha internet mağazasıyla satış yapacak Xioami Hindistan, Çin gibi büyük pazarların ardından globalleşme adında önemli bir adım daha atmış olacak. Şirketin Türkiye'ye geleceği de bir kaç yıldır dillendiriliyor ancak şimdilik bu konuda bir gelişme yok gibi görünüyor.
Xiaomi'nin yeni pazarlarda Redmi 2 ve Mi 4 ürünlerini satacak. Mi 4'ün yaklaşık 320 dolar fiyatla satılması beklenirken daha uygun fiyatlı Redmi 2 160 dolardan alıcılarını arayacak. Google'ın kısa bir süre önce Android One programını Afrika'ya taşıması Xiaomi'nin satışlarına bir miktar darbe vurabilir, ancak yine de fiyat/performans oranıyla ünlü üretici başarılı sonuçlara imza atabilir.

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kadirirdem 4 yıl
Keşke avrupa'ya bizim ülkeye'de gelse....
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uzays1z 4 yıl
Biz de cinselliğin Afrikasıyız. Bize de gelebilir.
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arifakinti 4 yıl

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BekirTemel 4 yıl
Türkiyeye de açılacaktı sorsan :D
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shadowmexo 4 yıl
bunun afrika ülkesi olmakla alakası yok. 150 dolarlık telefonu bizde vergiler ile 1000 liraya satılacağını bildikleri için adamlarda daha rahat satış yapacakları pazarlara giriyorlar öncelikli olarak. Afrika ülkesi olmana gerek yok Kuzey yada doğu avrupada yaşasan zaten alım gücün iyi olacağı için Xiaomi ye bakmazdın bile.
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Guaire 4 yıl shadowmexo
shadowmexo

bunun afrika ülkesi olmakla alakası yok. 150 dolarlık telefonu bizde vergiler ile 1000 liraya satılacağını bildikleri için adamlarda daha rahat satış yapacakları pazarlara giriyorlar öncelikli olarak. Afrika ülkesi olmana gerek yok Kuzey yada doğu avrupada yaşasan zaten alım gücün iyi olacağı için Xiaomi ye bakmazdın bile.

Bizdeki vergilerle alakası yok.

En basitinden 2014'te ilan ettikleri Rusya, Meksika, Vietnam ve Tayland'a da henüz girmediler bizde olduğu gibi. Belli bir tarihleri yok. Hadi bizde vergi bahane diyelim, onlarda bahane ne?

Bir de Xiaomi'ye diğer markalardan fazla bir vergi olmayacak. 150$'lık telefon, dolar 5TL olursa 1000TL olabilir


Sonuçta 320$'lık Huawei G7 1000TL'den satılıyor.

Xiaomi genel fiyat politikasından şaşmadığı müddetçe Türkiye'de de rakiplerinden ucuz olacağı garanti. Bu sene Mi Note, Mi Note Pro, Mi4i ve Redmi 2 ile politikasından sapmıştı, ama satışları beklediği gibi gitmeyince Redmi Note 2 ile tekrar kendini bulmuş görünüyor, yakında çıkması beklenen Mi4c ile de bunu devam ettirip etmediğini göreceğiz.

Bu sene de gelecek gibi görünmüyorlar. Seneye bakacağız artık...
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emre_fan_club 4 yıl
Keşke önce Avrasya'ya açılsalarmış.
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General. 4 yıl
İlk defa keşke Afrika ülkesi olsaydık dedim
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