Xiaomi sonbaharda Afrika'ya açılıyor

Xioami, popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 800 bin Redmi Note 2 satarak rekora imza atan üreticinin yeni MIUI 7 arayüzü geliştirmelerine ve sızan Mi 5 Test sonuçlarına göz atarsak oldukça keyifli günler geçirdiğini söyleyebiliriz.
Forbes'te yer alan bir haber ise şirketin Ekim ayından itibaren Afrika'da faaliyete başlayacağını iddia ediyor. Bu hareketle birlikte bölgedeki 14 ülkeye daha internet mağazasıyla satış yapacak Xioami Hindistan, Çin gibi büyük pazarların ardından globalleşme adında önemli bir adım daha atmış olacak. Şirketin Türkiye'ye geleceği de bir kaç yıldır dillendiriliyor ancak şimdilik bu konuda bir gelişme yok gibi görünüyor.
Xiaomi'nin yeni pazarlarda Redmi 2 ve Mi 4 ürünlerini satacak. Mi 4'ün yaklaşık 320 dolar fiyatla satılması beklenirken daha uygun fiyatlı Redmi 2 160 dolardan alıcılarını arayacak. Google'ın kısa bir süre önce Android One programını Afrika'ya taşıması Xiaomi'nin satışlarına bir miktar darbe vurabilir, ancak yine de fiyat/performans oranıyla ünlü üretici başarılı sonuçlara imza atabilir.
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Bizdeki vergilerle alakası yok.
En basitinden 2014'te ilan ettikleri Rusya, Meksika, Vietnam ve Tayland'a da henüz girmediler bizde olduğu gibi. Belli bir tarihleri yok. Hadi bizde vergi bahane diyelim, onlarda bahane ne?
Bir de Xiaomi'ye diğer markalardan fazla bir vergi olmayacak. 150$'lık telefon, dolar 5TL olursa 1000TL olabilir
Sonuçta 320$'lık Huawei G7 1000TL'den satılıyor.
Xiaomi genel fiyat politikasından şaşmadığı müddetçe Türkiye'de de rakiplerinden ucuz olacağı garanti. Bu sene Mi Note, Mi Note Pro, Mi4i ve Redmi 2 ile politikasından sapmıştı, ama satışları beklediği gibi gitmeyince Redmi Note 2 ile tekrar kendini bulmuş görünüyor, yakında çıkması beklenen Mi4c ile de bunu devam ettirip etmediğini göreceğiz.
Bu sene de gelecek gibi görünmüyorlar. Seneye bakacağız artık...