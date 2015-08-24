Xiaomi sonbaharda Afrika'ya açılıyor

Xioami, popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 12 saatte 800 bin Redmi Note 2 satarak rekora imza atan üreticinin yeni MIUI 7 arayüzü geliştirmelerine ve sızan Mi 5 Test sonuçlarına göz atarsak oldukça keyifli günler geçirdiğini söyleyebiliriz.

Forbes'te yer alan bir haber ise şirketin Ekim ayından itibaren Afrika'da faaliyete başlayacağını iddia ediyor. Bu hareketle birlikte bölgedeki 14 ülkeye daha internet mağazasıyla satış yapacak Xioami Hindistan, Çin gibi büyük pazarların ardından globalleşme adında önemli bir adım daha atmış olacak. Şirketin Türkiye'ye geleceği de bir kaç yıldır dillendiriliyor ancak şimdilik bu konuda bir gelişme yok gibi görünüyor.

Xiaomi'nin yeni pazarlarda Redmi 2 ve Mi 4 ürünlerini satacak. Mi 4'ün yaklaşık 320 dolar fiyatla satılması beklenirken daha uygun fiyatlı Redmi 2 160 dolardan alıcılarını arayacak. Google'ın kısa bir süre önce Android One programını Afrika'ya taşıması Xiaomi'nin satışlarına bir miktar darbe vurabilir, ancak yine de fiyat/performans oranıyla ünlü üretici başarılı sonuçlara imza atabilir.