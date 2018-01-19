Xiaomi, telefonlarındaki WhatsApp sorununun kendisinden kaynaklandığını itiraf etti

Geçtiğimiz hafta Xiaomi kullanıcıları WhatsApp ile ilgili bir sorun yaşamış ve uygulamayı açtıklarında "Eski bir sürüm kullanıyorsunuz. En yeni sürümü indirmek için lütfen Google Play Store gidin" şeklinde bir mesajla karşılaştıklarını bildirmişlerdi. İşin ilginç tarafı kullanıcıların uygulamayı Play Store'dan güncellemeyi denediklerinde güncel olduğunu görmeleri. Doğal olarak hiçbir şey yapamamışlar.

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Xiaomi, 13 Ocak'tan bu yana devam eden sorunun kendilerinden kaynaklandığını kabul ederek düzelttiğini duyurdu. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre Xiaomi, Mi App Store üzerine WhatsApp'a ait APK dosyasının beta bir sürümünü yüklemiş. Xiaomi hizmeti de varsayılan olarak uygulamaları otomatik olarak güncellediği için kullanıcılar beta sürümü kullanmak ve eski sürüm hatasıyla mücadele etmek durumunda kalmışlar.

Xiaomi: Kullanıcılarımızdan özür dileriz

Xiaomi, kullanıcılara yaşattığı bu sorundan dolayı özür diledi ve App Store'daki WhatsApp uygulamasını daha yeni bir sürümle güncellediğini duyrudu. Şirket bundan sonra daha dikkatli olacağı konusunda da söz verdi. Hala sorun yaşayan kullanıcıların mesajlaşma uygulamasını Mi App Store üzerinden güncellemeleri gerekiyor. Google Play Store'dan kaldırıp yeniden yüklemeniz de sorunu çözebilir.

https://www.techook.com/news/techook-exclusive-xiaomi-takes-responsibility-for-whatsapp-obsolete-issue/