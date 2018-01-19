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Xiaomi, telefonlarındaki WhatsApp sorununun kendisinden kaynaklandığını itiraf etti

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlarında WhatsApp'ın kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili sorunun kendisinden kaynaklandığını itiraf ederek düzelttiğini açıkladı.
1 yıl
10,2b
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12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Xiaomi kullanıcıları WhatsApp ile ilgili bir sorun yaşamış ve uygulamayı açtıklarında "Eski bir sürüm kullanıyorsunuz. En yeni sürümü indirmek için lütfen Google Play Store gidin" şeklinde bir mesajla karşılaştıklarını bildirmişlerdi. İşin ilginç tarafı kullanıcıların uygulamayı Play Store'dan güncellemeyi denediklerinde güncel olduğunu görmeleri. Doğal olarak hiçbir şey yapamamışlar.
Ayrıca Bkz. "Google hız güncellemesi yapıyor: Mobil sayfalar yükleme hızına göre sıralanacak"
Xiaomi, 13 Ocak'tan bu yana devam eden sorunun kendilerinden kaynaklandığını kabul ederek düzelttiğini duyurdu. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre Xiaomi, Mi App Store üzerine WhatsApp'a ait APK dosyasının beta bir sürümünü yüklemiş. Xiaomi hizmeti de varsayılan olarak uygulamaları otomatik olarak güncellediği için kullanıcılar beta sürümü kullanmak ve eski sürüm hatasıyla mücadele etmek durumunda kalmışlar.

Xiaomi: Kullanıcılarımızdan özür dileriz

Xiaomi, kullanıcılara yaşattığı bu sorundan dolayı özür diledi ve App Store'daki WhatsApp uygulamasını daha yeni bir sürümle güncellediğini duyrudu. Şirket bundan sonra daha dikkatli olacağı konusunda da söz verdi. Hala sorun yaşayan kullanıcıların mesajlaşma uygulamasını Mi App Store üzerinden güncellemeleri gerekiyor. Google Play Store'dan kaldırıp yeniden yüklemeniz de sorunu çözebilir.

https://www.techook.com/news/techook-exclusive-xiaomi-takes-responsibility-for-whatsapp-obsolete-issue/ Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
"telefonu ters tutuyorsunuz" gibi yada pil kapasitesini bilerek dusurup sonra cihazin batarya fiyatlarini dusurdugunu aciklamak gibi bir pişkinlik yapmamişlar en azindan.
"telefonu ters tutuyorsunuz" gibi yada pil kapasitesini bilerek dusurup sonra cihazin batarya fiyatlarini dusurdugunu aciklamak gibi bir pişkinlik yapmamişlar ...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Infinitum 1 yıl
Yapacağınız hata böyle olsun ona da razıyız.
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hamzasoph 1 yıl
bende de sorun yok. galiba sadece Çinde var bu sorun. global versiyon olmayanlarda
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SeLoJaN 1 yıl
mi 5x kullanıyor eşim ve sürekli problemli whatsupp bildirimleri gelmiyor. çözüldü mü acaba bu problem
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emre1393 1 yıl
çin romu veya çin romuna dil falan eklenmiş xiaomi.eu nun custom rom larında meydana gelmiş olabilir. global romda çin için olan servisler bulunmuyor.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Mi App Store hizmeti uluslararası sistemlerde yok sanırım gerçi sistem uygulamalarında gözüküyor kendini de güncelliyor ama mağazaya erişim yok. Gerçi hem yazılım hem de cihaz kalitesi olarak aldığımdan en çok memnun olduğum cihaz oldu, çevremdekilere de aldırdım onlar da mutlu... :) Daha "kronik sorun" haberi görmedim.
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seyru 1 yıl
Yaani uygulamsıda çalışmıyor Xiaomi'lerde
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buraoca2 1 yıl seyru
seyru
Yaani uygulamsıda çalışmıyor Xiaomi'lerde

Android Oreo güncellemesi alan Mi6da çalıştığı soyleniyor.
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soranger 1 yıl seyru
seyru
Yaani uygulamsıda çalışmıyor Xiaomi'lerde

bende mi 5s plus var hiç bir sıkıntı olmadan kullanıyorum yaani uygulamasını
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hamzasoph 1 yıl
bende de sorun yok. galiba sadece Çinde var bu sorun. global versiyon olmayanlarda
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10ff 1 yıl en beğenilen
"telefonu ters tutuyorsunuz" gibi yada pil kapasitesini bilerek dusurup sonra cihazin batarya fiyatlarini dusurdugunu aciklamak gibi bir pişkinlik yapmamişlar en azindan.
1 Yanıt Yanıtla +42
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Yilsev 1 yıl
Mi6 kullanıyorum bende herhangi bir sorun yoktu. Mi App Store'u da ilk defa duyuyorum applications kısmında kontrol ettim önyüklü gelmemiş.
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grafman09 1 yıl
Hatasız kul olmaz.
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Infinitum 1 yıl
Yapacağınız hata böyle olsun ona da razıyız.
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