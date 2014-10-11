Xiaomi üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 20 artırdı

Haber Editörü
Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi haline gelen ve global pazarda da ilk beşe giren Xiaomi, çeyrek bazda satışlarını hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek için firma olduka umutlu.
Redmi 1S, Redmi Note gibi adeta peynir ekmek hızında satan akıllı telefonları sayesinde Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 20 artırdığını duyurdu. Önceki çeyrek rakamları dikkate alındığında firmanın 18 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmış olabileceği tahmin ediliyor.
Yılın üçüncü çeyreğinde bu artışla Xiaomi ülkesinde liderliğini korurken, global pazarda da dördüncü sıraya çıkma fırsatını elde etmiş olacak. Yıl sonuna kadar daha fazla ülkeye açılma planı olan firma kısa süre önce giriş yaptığı Hindistan pazarında büyük ilgi gördü. Firmanın sonraki durağı Brezilya olacak. Burada da firma büyük satışlar yapmayı hedefliyor.
Xiaomi'nin bu yıl itibariyle toplam 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyordu. Son rakamlarla birlikte firmanın bu barajı da kolay bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor.
http://www.androidheadlines.com/2014/10/xiaomi-sales-go-20-third-quarter.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üşüyoruz Xiaomi. :(
Fiyatlardan ben de sikayetciyim kullanici olarak ama hangi telefonu 3 kat daha pahaliya aldigini merak ediyorum
300 dolarlık bir telefonun 1000TL olmaması lazım. 850-900TL civarı olabilir. Fazlası kazıktır.
Yanlis bilmiyorsam sim kart takilabilen cihazlarda ekstra bir vergi daha olmasi lazim ornek olarak 4g li ipad ve wifi ipad modelinde ki fiyat farki gosterilebilir tam heaaplamasini yapmadim ama aradaki fiyat farkinin bu tarz bir vergiden olduğunu düşünüyorum
xiaomi vb güzel çinli markalar gelsede güzel fiyatlarla piyasaya çıksa ve rekabet oluşsa artık farklı cihazlarıda kullanma şansına erişsek...