Xiaomi üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 20 artırdı





Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi haline gelen ve global pazarda da ilk beşe giren Xiaomi, çeyrek bazda satışlarını hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek için firma olduka umutlu.





Redmi 1S, Redmi Note gibi adeta peynir ekmek hızında satan akıllı telefonları sayesinde Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 20 artırdığını duyurdu. Önceki çeyrek rakamları dikkate alındığında firmanın 18 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmış olabileceği tahmin ediliyor.





Yılın üçüncü çeyreğinde bu artışla Xiaomi ülkesinde liderliğini korurken, global pazarda da dördüncü sıraya çıkma fırsatını elde etmiş olacak. Yıl sonuna kadar daha fazla ülkeye açılma planı olan firma kısa süre önce giriş yaptığı Hindistan pazarında büyük ilgi gördü. Firmanın sonraki durağı Brezilya olacak. Burada da firma büyük satışlar yapmayı hedefliyor.





Xiaomi'nin bu yıl itibariyle toplam 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyordu. Son rakamlarla birlikte firmanın bu barajı da kolay bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/10/xiaomi-sales-go-20-third-quarter.html