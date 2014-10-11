Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 20 artırdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
241
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi üçüncü çeyrekte satışlarını yüzde 20 artırdı

Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi haline gelen ve global pazarda da ilk beşe giren Xiaomi, çeyrek bazda satışlarını hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek için firma olduka umutlu.

Redmi 1S, Redmi Note gibi adeta peynir ekmek hızında satan akıllı telefonları sayesinde Xiaomi yılın üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 20 artırdığını duyurdu. Önceki çeyrek rakamları dikkate alındığında firmanın 18 milyon civarında akıllı telefon satışı yapmış olabileceği tahmin ediliyor. 

Yılın üçüncü çeyreğinde bu artışla Xiaomi ülkesinde liderliğini korurken, global pazarda da dördüncü sıraya çıkma fırsatını elde etmiş olacak. Yıl sonuna kadar daha fazla ülkeye açılma planı olan firma kısa süre önce giriş yaptığı Hindistan pazarında büyük ilgi gördü. Firmanın sonraki durağı Brezilya olacak. Burada da firma büyük satışlar yapmayı hedefliyor. 

Xiaomi'nin bu yıl itibariyle toplam 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyordu. Son rakamlarla birlikte firmanın bu barajı da kolay bir şekilde geçeceği tahmin ediliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/10/xiaomi-sales-go-20-third-quarter.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ynsemre1 5 yıl
Ya TR ye gelmedikten sonra isterse dünyaya hakim olsun bize bir yararı yok.
Üşüyoruz Xiaomi. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 5 yıl
gelin artık ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
şu firmayıda çok severdim ama beklemektem usandım artık .. zaten mi3 te aldığım heyecanın yarısını mi4 vermiyor hala mi3 daha güzel geliyor .. ama gelince fiyatlarla baya bir sarsıntı oluşacak o kesin .. yok o vergisi yok bu vergisi diye uçuşmayın cogu sey firmaya bagli .. cindede var hayvan gibi vergi ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
Helal olsun ,dilerim daha da gelişirler bu çizgilerinden sapmadan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtvh3570 5 yıl
Türkiyeye bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Birtürlü gelemediler yalancı bahar misali hayal bir fps telefonu oldu sanırım biz teknolojiyi zamanında takip etmek için 1/3 kazanan firmalarca sömürülmeye mahkumuz. Vergi yalanına inanan arkadaşlar yok tamam vergi varda üçkat fiyat ödeyeck kadarda değil biraz makul olun sigara bağımlısı müftelalar gibi koşa koşa almayın şu ürünleride bir boykot ve fiyat ayarlatma tüketici tepkisi oluşsunnnnnnn
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Undomiel. 5 yıl
türkiye ye gelseydi de bizde bir görseydik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denobino 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Birtürlü gelemediler yalancı bahar misali hayal bir fps telefonu oldu sanırım biz teknolojiyi zamanında takip etmek için 1/3 kazanan firmalarca sömürülmeye mahkumuz. Vergi yalanına inanan arkadaşlar yok tamam vergi varda üçkat fiyat ödeyeck kadarda değil biraz makul olun sigara bağımlısı müftelalar gibi koşa koşa almayın şu ürünleride bir boykot ve fiyat ayarlatma tüketici tepkisi oluşsunnnnnnn

Fiyatlardan ben de sikayetciyim kullanici olarak ama hangi telefonu 3 kat daha pahaliya aldigini merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
hindistandaki yoğun ilgiden bazı ülkeleri 2015'e bıraktılar ülkemizdeki bürokrasi ve samsung apple teknosa vatan gibi firmalarda baskı yapıp çeşitli yollardan engelliyebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StoryLine 5 yıl
Büyük ihtimalle 2015 de girecekler, bu sene yok Türkiye piyasasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmg02 5 yıl
telefonda adet basina 120 lira otv var, kdv vs eklediginizde 300 dolarlik bir telefon 1000 lira olmamasi lazim. devletin aldigi vergi fazla evet ama bu firmalarin sizi enayi yerine koyup, 600 dolarlik amiral gemisi telefonlari 2500 liradan satmasina sebep olacak kadar fazla degil.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gael 5 yıl
o telefonları bu ülkeye sokturmazlar ağa babalar var burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 5 yıl mmg02
muhlisgöktaş

telefonda adet basina 120 lira otv var, kdv vs eklediginizde 300 dolarlik bir telefon 1000 lira olmamasi lazim. devletin aldigi vergi fazla evet ama bu firmalarin sizi enayi yerine koyup, 600 dolarlik amiral gemisi telefonlari 2500 liradan satmasina sebep olacak kadar fazla degil.

300 dolarlık bir telefonun 1000TL olmaması lazım. 850-900TL civarı olabilir. Fazlası kazıktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denobino 5 yıl mmg02
muhlisgöktaş
telefonda adet basina 120 lira otv var, kdv vs eklediginizde 300 dolarlik bir telefon 1000 lira olmamasi lazim. devletin aldigi vergi fazla evet ama bu firmalarin sizi enayi yerine koyup, 600 dolarlik amiral gemisi telefonlari 2500 liradan satmasina sebep olacak kadar fazla degil.

Yanlis bilmiyorsam sim kart takilabilen cihazlarda ekstra bir vergi daha olmasi lazim ornek olarak 4g li ipad ve wifi ipad modelinde ki fiyat farki gosterilebilir tam heaaplamasini yapmadim ama aradaki fiyat farkinin bu tarz bir vergiden olduğunu düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 5 yıl
oppo find
xiaomi vb güzel çinli markalar gelsede güzel fiyatlarla piyasaya çıksa ve rekabet oluşsa artık farklı cihazlarıda kullanma şansına erişsek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
241 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX 970 Gaming Twin Frozr V & Nvidia Maxwell 2.0 Video İnceleme 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası... 5 yıl Toshiba TransferJet Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Aktarımı Video İnceleme 5 yıl HTC merak edilen soruları cevapladı "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim