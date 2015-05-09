Xiaomi ve Huawei'nin bu yıl ki yol haritası belirginleşiyor

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi ve Huawei, farklı modelleriyle bu yıl hem kendi aralarında hem de rakip firmalarla rekabet ediyor. Firmaların bu yıl ki yol haritaları da belirginleşmeye başladı.





Aslında daha önce sızan görsellerle Huawei'nin yol haritası az çok belli olmuştu ve şu ana kadar da firma bu haritanın dışına çıkmadı. Bu yıla 5.2 inçlik Full HD ekranlı Huawei P8 ve 5 inçlik HD ekranlı Honor 4C modeliyle başlayan Huawei, yavaş yavaş 2K ekranlara geçiş yapıyor.





Bu ay piyasaya çıkacağı iddia edilen 5.5 inçlik Huawei D8 modelinde firma ilk kez 2560x1440 piksel çözünürlüğe yer verecek. Ayrıca Cortex-A72 çekirdeği taşıdığı düşünülen Kirin 950 yongaseti de modele güç sağlıyor. Modelde 4GB RAM mevcut. Bu bakımdan Huawei D8 yılın en çok konuşulacak modellerinden birisi olmaya aday durumda.





Huawei'nin 2K ekranlı diğer bir modeli 6 inçlik Mate 8 olacak. Aslında bu modelin Eylül ayındaki IFA 2015 fuarında tanıtılacağı ifade ediliyordu. Ancak yol haritasında Haziran ayı görünüyor. Firmanın birer ay arayla iki iddialı amiral gemi modelini piyasaya sürecek olması biraz kafa karıştırmıyor değil.





Huawei Mate 8 modelinde Kirin 930 yongaseti bizi karşılarken, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunacak. Arka kamerası ise 16MP çözünürlüğünde ve OIS destekli olacak. Firmanın sonraki modelleri ise Honor serisine ait olacak ve Full HD veya HD ekranlar barındıracak.





Xiaomi'nin ise 2K ekranlı Mi Note Pro modeli henüz satışa çıktığı için yıl sonuna kadar başka bir 2K ekranlı model görünmüyor. Geçiş olması açısından Full HD ekran ve Snapdragon 810 yongaseti taşıyan Mi4s modeli Haziran ayı civarında piyasaya çıkacak. Bir ay sonra ise HD ekranlı ve Snapdragon 410 yongasetli Redmi Note 2 ile Full HD ekranlı ve Snapdragon 615 yongasetli Redmi Note 2 Pro modelleri piyasada olacak.





Firmanın asıl amiral gemi modeli Xiaomi Mi5 ise Kasım ayını bekliyor. 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekrana sahip modele MSM8995 yongaseti güç veriyor. Henüz ortada net bir bilgi olmayan bu yongasetinin biraz daha optimize edilmiş Snapdragon 810 olabileceği tahmin ediliyor.





Yol haritası eğer doğruysa Xiaomi ve Huawei'nin toplamda 3 iddialı modeli bu yıl bizleri bekliyor. Bunlar D8, Mate8 ve Mi5 şeklinde. Modeller piyasaya çıkışı ile birlikte hali hazırdaki rakip amiral gemi modelleri ile rekabete tutuşacak.

http://www.phonearena.com/news/Full-Xiaomi-and-Huawei-2015-roadmap-leaks-with-specs-Mi4s-and-Mate-8-next-month-Mi5-for-the-holidays_id69042