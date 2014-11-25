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Xiaomi ve MediaTek yollarını ayırıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ve MediaTek yollarını ayırıyor

Kısa süre içerisinde akıllı telefon pazarında şöhrete kavuşan ve bu yılı 70 milyon civarında akıllı telefon satışı ile noktalamayı hedefleyen Xiaomi, dikey entegrasyon anlamında bazı önemli hamleler atmaya başlamıştı. Bunlardan birisi olan yongaseti tedariği en sıkı ortağı ile arasını açmış görünüyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi ve en büyük yongaseti tedarikçisi MediaTek, aralarındaki işbirliğini sonra erdirdi ve bundan sonra Xiaomi akıllı telefonlarında MediaTek yongasetlerini göremeyeceğiz. 

Her iki firma da konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı için aralarında ne tür bir anlaşmazlığın yaşandığı bilinmiyor. Ancak Xiaomi'nin Çinli yongaseti tasarımcısı Leadcore'a yatırım yapması ve gelecekteki modellerinde Leadcore imzalı yongasetlerini kullanmayı planlaması buna en büyük sebep olabilir. Leadcore aynı MediaTek gibi standart ARM çekirdeklerini temel alan yongasetleri tasarlıyor.

Xiaomi'nin sürekli büyüyen akıllı telefon satışları sayesinde MediaTek de hatırı sayılır bir pazar payına ulaşmıştı. Elbette MediaTek'in tek işbirliği yaptığı firma Xiaomi değil ancak yongasetlerinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasında Xiaomi büyük bir pay sahibi. 

İki firmanın bu ayrılıktan nasıl etkileneceği merak konusu. Ancak hem Xiaomi'nin hem MediaTek'in işbirliği yaptığı diğer firmalar da mevcut ve bu bakımdan ayrılığın etkisi minimum düzeyde olacaktır. 

http://www.phonearena.com/news/Has-MediaTek-divorced-Xiaomi-Latest-rumors-claim-so_id63215 Yorum Yaz
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tttyler durdennn 4 yıl
Xlao ıcın sorun olmaz ama medıatek ıcın buyuk sorıun
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matmuhendisi 4 yıl
enteresan
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cepAnkara 4 yıl
xiaomi gibikaliteli bir markada anlamış mtk nın dandikliğini..fazla dosya yüklendiğinde acayip kasmalara neden olan bir işlemci ..leadtek nasıl bir firmadırbilmiyorum ama ucunda xiaomi varsa iyi birşey çıkar ondan ..merakla bekliyoruz
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cahitdikici 4 yıl
abi xiaominin isminin duyrulmasını sağlayan telefonları mi serisi zaten bunlarında içerisinde qualcomm işlemciler var be adamlar snapdragon 800lü 2gb ram bulunan mi3 modelini 300 doların altında satıyor dolayısıtla snapdrago 410gibi işlemcileri alarak maliyeti bile düşürebilirler mtk işlemciler çokda gerekli değil herhangi birşeyi etkileyeceğini sanmıyorum
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Sonuçta adamlar bir yandan milliyetçi sayılır. Önemli öncelik çinli firmaların kalkınması. Kendi yonga setlerini yaparlar ve iyi optimize ederlerse qualcomm da aynı konuma gelebilir.
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Aliminati 4 yıl
MTK kullanan cihazlara güncelleme sıkıntısı çıkacak belli oldu gitti güzelim redmi note
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BARIŞ55 4 yıl
Şimdi fiyatlar artacak bence.

MTK sayesinde ucuza cihaz edinilebiliyordu.
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nobu 4 yıl
leadcore işlemcilerin kendisini kanıtlaması lazım ve bizler adını sadece bu tip haberlerde geçerken duyabiliyoruz şu kadar sattı bu kadar pazaqr payına sahip gibi haberler duymadığımız sürece kimse gidipde o işlemciye sahip telefon almaz
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M-A-K 4 yıl
Mediatek olmazsa başkasından alır. Çok önemli değil bir sürü çip üreticisi var.
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General. 4 yıl
MediaTek iyi bir müşterisini kaybetmiş.
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