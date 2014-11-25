Xiaomi ve MediaTek yollarını ayırıyor





Kısa süre içerisinde akıllı telefon pazarında şöhrete kavuşan ve bu yılı 70 milyon civarında akıllı telefon satışı ile noktalamayı hedefleyen Xiaomi, dikey entegrasyon anlamında bazı önemli hamleler atmaya başlamıştı. Bunlardan birisi olan yongaseti tedariği en sıkı ortağı ile arasını açmış görünüyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi ve en büyük yongaseti tedarikçisi MediaTek, aralarındaki işbirliğini sonra erdirdi ve bundan sonra Xiaomi akıllı telefonlarında MediaTek yongasetlerini göremeyeceğiz.





Her iki firma da konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı için aralarında ne tür bir anlaşmazlığın yaşandığı bilinmiyor. Ancak Xiaomi'nin Çinli yongaseti tasarımcısı Leadcore'a yatırım yapması ve gelecekteki modellerinde Leadcore imzalı yongasetlerini kullanmayı planlaması buna en büyük sebep olabilir. Leadcore aynı MediaTek gibi standart ARM çekirdeklerini temel alan yongasetleri tasarlıyor.





Xiaomi'nin sürekli büyüyen akıllı telefon satışları sayesinde MediaTek de hatırı sayılır bir pazar payına ulaşmıştı. Elbette MediaTek'in tek işbirliği yaptığı firma Xiaomi değil ancak yongasetlerinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasında Xiaomi büyük bir pay sahibi.





İki firmanın bu ayrılıktan nasıl etkileneceği merak konusu. Ancak hem Xiaomi'nin hem MediaTek'in işbirliği yaptığı diğer firmalar da mevcut ve bu bakımdan ayrılığın etkisi minimum düzeyde olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Has-MediaTek-divorced-Xiaomi-Latest-rumors-claim-so_id63215