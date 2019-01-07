Xiaomi ve TCL stratejik ortaklığa gidiyor

Çin’in iki büyük üreticisi Xiaomi ve TCL, teknolojilerin paylaşımı anlamında stratejik bir ortaklığa imza attı. İki firma akıllı ev ürünleri başta olmak üzere pek çok elektronik cihazda iş birliği içerisinde üretim yapacak.

Kritik iş birliği

Xiaomi bilindiği üzere akıllı cihazlar konusunda dünya devlerinden birisi haline geldi. Çin’de hem akıllı ev cihazları hem de akıllı televizyon sınıfında lider durumda. Mijia akıllı ev platformu hali hazırda milyonlarca Xiaomi ve alt marka cihazı barındırıyor. Yine XiaoAI yapay zekâ sistemi çok popüler durumda. TCL ise akıllı ev aletleri yanında Alcatel ve BlackBerry markaları ile global pazarda boy gösteriyor.

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Ortaklık kapsamında Xiaomi yeni akıllı ev aletlerinin Ar-Ge çalışması ve tasarımına odaklanacak. TCL ise tedarik zinciri tecrübesini kullanarak yonga, ekran gibi bileşenlerin üretimine odaklanacak.

Mijia ve XiaoAI gibi platformların yeni ürünlerde odak noktası olacağını tahmin etmek zor değil. Xiaomi ayrıca TCL’nin binde 5 oranında yani yaklaşık 65 milyon hissesini de iş birliği gereğince satın aldı.