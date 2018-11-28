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Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı

IKEA mağazalarında artık Xiaomi IoT platformunu temel alan akıllı ev cihazları görmeye başlayacağız. Aralık ayından itibaren mevcut ve yeni akıllı cihazlar Xiaomi imzasını taşıyacak.
5 ay
25,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Adını daha çok akıllı telefon pazarında duysak da Xiaomi, Nesnelerin İnterneti sektöründe lider firmalardan birisi haline geldi. Yıl genelinde 500 milyondan fazla akıllı cihaz satması beklenen Xiaomi, mobilya devi IKEA ile önemli bir ortaklık yapıyor.

Önemli ortaklık

Daha önce iddiaları gündeme gelen ortaklık bu hafta resmi olarak duyuruldu. Ortaklık kapsamında akıllı ev aygıtları ve mobilyalar geliştirilmesi planlanıyor. Ortaklığın temelinde ise Xiaomi IoT platformu yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor"

IKEA bir süredir Nesnelerin İnterneti sektörüne yatırım yapıyor ve özellikle aydınlatma tarafında akıllı ürünleri mevcut. Şimdi akıllı aydınlatma ürünlerinin tamamı Aralık ayında Xiaomi IoT platformu ile uyumlu hale gelecek. Böylece diğer Xiaomi akıllı cihazları ile iletişim kurabilecek ve akıllı telefonlardan kontrol edilebilecek. Gelecek yıl ise yeni ürünlerin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan Xiaomi’nin yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti sektörlerine yatırımı artarak devam ediyor. Çin’de yapay zekâ çalışmaları için yeni bir merkez bina inşaatına başlandı. Ayrıca bu iki sektör için özel Ar-Ge ekipleri kuruldu.

Yine Xiaomi kendi projelerini geliştiren yaklaşık 220 girişime çeşitli kitle fonlama platformları üzerinden yatırım yaptı. Bunların 100 tanesinin donanım geliştirdiği ve ileride Xiaomi’nin elini güçlendireceği ifade ediliyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/28/xiaomi-partners-with-ikea-reports-its-achievements-at-aiot-developer-conference/ Yorum Yaz
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Ekrem71.5 5 ay en beğenilen 0quz28
dünyada şu markayı bizim kadar öven ipleyen kimse yoktur heralde.
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esmerbuyucu 5 ay Ekrem71.5
Diyarımızda ucuz olanı övme meşhurluğu var. Yakında Xiaomi medrese ve külliyesi açılır. Giriş ücretsiz olur ama duvarlar da full reklam 😂
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0quz28 5 ay
bu sayede daha fazla xiaomi ürünü ülkemize farklı fiyatlardan girecek güzel haber
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DH Misafiri 5 ay
Xiaomi'nin yükselişi günümüzde durdurulamaz :)
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OverClocK1ng 5 ay
Xiaomi IoT demek Internet Of Things demek. Zaten Xiaomi de bir İnternet şirketi ve İnternet'teki satışlardan falan kar etme amacı güdüyor. Bu yüzden telefonlarını çok uygun fiyatlardan satıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya Mesut ya da Erdi bundan bahsetmişti. Çin'de sattıkları cihazlara çeşitli oyunlar vs. falan satarak para kazanıyormuş.
Bu olay da iyi olmuş. Evofone çok saçmalamıştı...
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smart1978 5 ay
Sozde fiyatlari yerli Evofone buna sok olacaktir ...
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0quz28 5 ay
bu sayede daha fazla xiaomi ürünü ülkemize farklı fiyatlardan girecek güzel haber
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Ekrem71.5 5 ay 0quz28
dünyada şu markayı bizim kadar öven ipleyen kimse yoktur heralde.
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