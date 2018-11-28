Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı

Adını daha çok akıllı telefon pazarında duysak da Xiaomi, Nesnelerin İnterneti sektöründe lider firmalardan birisi haline geldi. Yıl genelinde 500 milyondan fazla akıllı cihaz satması beklenen Xiaomi, mobilya devi IKEA ile önemli bir ortaklık yapıyor.

Önemli ortaklık

Daha önce iddiaları gündeme gelen ortaklık bu hafta resmi olarak duyuruldu. Ortaklık kapsamında akıllı ev aygıtları ve mobilyalar geliştirilmesi planlanıyor. Ortaklığın temelinde ise Xiaomi IoT platformu yer alacak.

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IKEA bir süredir Nesnelerin İnterneti sektörüne yatırım yapıyor ve özellikle aydınlatma tarafında akıllı ürünleri mevcut. Şimdi akıllı aydınlatma ürünlerinin tamamı Aralık ayında Xiaomi IoT platformu ile uyumlu hale gelecek. Böylece diğer Xiaomi akıllı cihazları ile iletişim kurabilecek ve akıllı telefonlardan kontrol edilebilecek. Gelecek yıl ise yeni ürünlerin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

Diğer taraftan Xiaomi’nin yapay zekâ ve Nesnelerin İnterneti sektörlerine yatırımı artarak devam ediyor. Çin’de yapay zekâ çalışmaları için yeni bir merkez bina inşaatına başlandı. Ayrıca bu iki sektör için özel Ar-Ge ekipleri kuruldu.

Yine Xiaomi kendi projelerini geliştiren yaklaşık 220 girişime çeşitli kitle fonlama platformları üzerinden yatırım yaptı. Bunların 100 tanesinin donanım geliştirdiği ve ileride Xiaomi’nin elini güçlendireceği ifade ediliyor.