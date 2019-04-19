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Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor

Xiaomi'nin kurucusu 100 W Super Charge Turbo adlı hızlı şarj teknolojisini kullanıcılara sunmak için çok çalıştıklarını söyledi. Yeni teknoloji 4.000 mAh'lik pili sadece 17 dakikada şarj edebiliyor.
1 ay
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi, geçtiğimiz ay Weibo hesabı aracılığıyla 100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini resmen tanıttı. Ancak, bu teknolojinin ne zaman kullanıcılara ulaşacağını açıklamadı. Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lin Bin, şirketin bu teknolojiyi seri üretim aşamasına getirmek için çok çalıştığını belirtti.
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100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh'lik bir pili sadece 17 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bununla birlikte Bin, şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını veya en azından ne bekleyebileceğimiz konusunda başka hiçbir detay paylaşmadı. Resmi tanıtım sırasında da bilgi verilmediği için yeni hızlı şarj işleminin arkasındaki teknik ayrıntıyı bilemiyoruz.

Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi ile karşılaştırıldı

Daha önce 100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini çalışırken gösteren bir teaser video yayınlandı. Paylaşılan videoda, aradaki farklılıkları ortaya koymak için Oppo'nun Super VOOC Flash Charge hızlı şarj teknolojisi, Xiaomi’ninki ile karşılaştırılıyor.
Xiaomi’nin teknolojisi, cihazı 17 dakika içinde tamamen şarj ederken, Oppo’nunki aynı sürede sadece yüzde 65 şarja ulaşıyor. Redmi’nin Snapdragon 855 işlemcili yeni telefonunun bu inanılmaz hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı yönünde söylentiler var. Ancak bu bilgilerin gerçekliğine dair henüz ortada somut bir kanıt yok.

http://news.mydrivers.com/1/623/623273.htm Yorum Yaz
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@CAN@ 1 ay en beğenilen
Gerçekten harika değerler. Oppo’nun 17 dakikada “sadece” %65 şarj olması da az buz değil. Batarya kapasitesine göre değişiklik gösterse de gayet iyi bir değer. Ki bugün amiral gemisi olupta, kutusunda hızlı şarj adaptörü olmayan cihazlarda var ;)
Not: iPhone 7 kullanıcısıyım.
Gerçekten harika değerler. Oppo’nun 17 dakikada “sadece” %65 şarj olması da az buz değil. Batarya kapasitesine göre değişiklik gösterse de gayet iyi bir değer. ...
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Golden Gate 1 ay
Hızlı şarjdan öte 12.000 mah gücünde bir bataryayı nasıl incelteceklerini düşünsünler. 3 günde bir gece yatarken sabaha kadar şarjda bırakmaya razıyım
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shkoksal 1 ay
Çinliler boş durmuyor, çalışıyor. Darısı sadece kârlarını düşünen sömürgecilere!
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lord-06- 3 hf.
Eğer 3 günlük şarj süresi istiyorsanız 5000 Mah ve üstü batarya yeterli. Lenovo p2 kullanıyorum 3 günü rahat görüyorum. Sürekli mobil veri ve gps Açık şekilde ve aktif kullanımda. Ayrıca şuan da piyasada ki en üst düzey telefonların yapabildiği herşeyi de yapabiliyorum. Hatta ve hatta bana göre en önemli özelliği de fiyatı çok ama çok uygun.
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metehanturt 4 hf. yeni yorumcu
Adamlar durmuyor her zaman bir kademe üstüne taşıyorlar olayı
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Fx_57,5 1 ay
pil kapasite ve tüketimine çare bulamayınca firmalar hızlı şarja yöneldi.
hiç yoktan iyidir. evde ofiste acil çıkmadan 10 dk lık şarj dolduracak telefonu, kafe misafirlik gibi yerlerdede ayrı bir avantaj fakat bu teknoloji batarya ömrüne ne kadar zarar veriyor bunun hakkında bilgi yok.
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StaatSanWalt 1 ay
Çinliler sözde premium özde para avcısı markaları güzel zorluyor, helal olsun adamlara.
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__Nikolaus__ 1 ay
Kablosuz olarak en iyi ürün nedir arkadaslar ? Huaweinin 15W ürünü var aliexpress onu alsam mı yoksa daha iyisi varmıdır fiyat cok yüksek olmamak şartıyla ? 20W civarı bir ürün arıyorum.
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Red_devil33 1 ay
batarya sorunu çözüldü desenize .
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fuckulteli 1 ay
Saçma geliyor ama yavaş şarj ettiğim cihazlar sanki daha verimli oluyor. Eğer bir acelem yoksa 5 yıllık eski şarj adaptörümü kullanıyorum. Çok zor olmasa gerek test edilmesi, bireysel kullanıcılar bile aynı cihazdan iki tane alıp test edebilir ama bu olaya girişen çıkmadı. Bende bu deneyimimden emin olamıyorum. Zaman varsa hızlı şarja gerek yok şimdilik. Ama gelişmeler güzel :)
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The.Mafia 1 ay
4000 mAh pili 17 dakika da şarj etmesi mükemmel
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agent1453 1 ay
Tehlikeli olup olmadığı merak konusu.
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MHEC 1 ay
Vay be iyiymiş.
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