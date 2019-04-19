Xiaomi yeni 100 W hızlı şarj teknolojisini seri üretim aşamasına getirmeye çalışıyor

Xiaomi, geçtiğimiz ay Weibo hesabı aracılığıyla 100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini resmen tanıttı. Ancak, bu teknolojinin ne zaman kullanıcılara ulaşacağını açıklamadı. Xiaomi'nin kurucusu ve başkanı Lin Bin, şirketin bu teknolojiyi seri üretim aşamasına getirmek için çok çalıştığını belirtti.

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100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisi, 4.000 mAh'lik bir pili sadece 17 dakikada tamamen şarj edebiliyor. Bununla birlikte Bin, şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını veya en azından ne bekleyebileceğimiz konusunda başka hiçbir detay paylaşmadı. Resmi tanıtım sırasında da bilgi verilmediği için yeni hızlı şarj işleminin arkasındaki teknik ayrıntıyı bilemiyoruz.

Oppo'nun hızlı şarj teknolojisi ile karşılaştırıldı

Daha önce 100 W Super Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini çalışırken gösteren bir teaser video yayınlandı. Paylaşılan videoda, aradaki farklılıkları ortaya koymak için Oppo'nun Super VOOC Flash Charge hızlı şarj teknolojisi, Xiaomi’ninki ile karşılaştırılıyor.

Xiaomi’nin teknolojisi, cihazı 17 dakika içinde tamamen şarj ederken, Oppo’nunki aynı sürede sadece yüzde 65 şarja ulaşıyor. Redmi’nin Snapdragon 855 işlemcili yeni telefonunun bu inanılmaz hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı yönünde söylentiler var. Ancak bu bilgilerin gerçekliğine dair henüz ortada somut bir kanıt yok.

http://news.mydrivers.com/1/623/623273.htm