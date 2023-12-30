Xiaomi yeni 100W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

Yüksek hızlı şarj teknolojileri masaüstünde olduğu kadar araç içerisinde de tercih edilir hale geldi. Üreticiler mümkün olan en yüksek hızlı şarj seviyelerini araç sahiplerine sunmaya çalışıyor. Xiaomi bunlardan birisi.

Xiaomi 100W araç içi şarj

Xiaomi tarafından satışa sunulan araç içi şarj cihazı 100W seviyesi ile dizüstü bilgisayarlara kadar cihazlarınızı şarj etmenize imkân tanıyor. Çift portlu tasarımı sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilmek mümkün.

Çinli girişimden büyük başarı 2 gün önce eklendi

USB Tip-C portu ile 90W seviyesine kadar 6.1A enerji verilebiliyor. Her iki port aynı anda kullanılırsa 68W enerji çıkışı alınıyor. Adaptör Xiaomi telefonları 67W ve 33W olarak şarj edebiliyor. Çinli üreticilerin UFCS protokolünü destekleyen akıllı telefonlar da 33W enerji çıkışı alabiliyor. Çakmak girişine oturan şık bir görünüme sahip şarj adaptörü 14$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.