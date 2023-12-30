Xiaomi yeni 100W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

Xiaomi 100W araç içi şarj
Xiaomi tarafından satışa sunulan araç içi şarj cihazı 100W seviyesi ile dizüstü bilgisayarlara kadar cihazlarınızı şarj etmenize imkân tanıyor. Çift portlu tasarımı sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilmek mümkün.
USB Tip-C portu ile 90W seviyesine kadar 6.1A enerji verilebiliyor. Her iki port aynı anda kullanılırsa 68W enerji çıkışı alınıyor. Adaptör Xiaomi telefonları 67W ve 33W olarak şarj edebiliyor. Çinli üreticilerin UFCS protokolünü destekleyen akıllı telefonlar da 33W enerji çıkışı alabiliyor. Çakmak girişine oturan şık bir görünüme sahip şarj adaptörü 14$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.