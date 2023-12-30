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    Xiaomi yeni 100W araç içi şarj adaptörünü duyurdu

    Araç içerisinde yüksek hızlı şarja ihtiyaç duyanlar için Xiaomi yeni bir adaptör hazırladı. Kullanıcılar dizüstü cihazlara kadar yüksek hızlı şarj ihtiyacını karşılayabilecek. 
    Xiaomi
    Yüksek hızlı şarj teknolojileri masaüstünde olduğu kadar araç içerisinde de tercih edilir hale geldi. Üreticiler mümkün olan en yüksek hızlı şarj seviyelerini araç sahiplerine sunmaya çalışıyor. Xiaomi bunlardan birisi.

    Xiaomi 100W araç içi şarj

    Xiaomi tarafından satışa sunulan araç içi şarj cihazı 100W seviyesi ile dizüstü bilgisayarlara kadar cihazlarınızı şarj etmenize imkân tanıyor. Çift portlu tasarımı sayesinde aynı anda iki cihazı şarj edebilmek mümkün.

    USB Tip-C portu ile 90W seviyesine kadar 6.1A enerji verilebiliyor. Her iki port aynı anda kullanılırsa 68W enerji çıkışı alınıyor. Adaptör Xiaomi telefonları 67W ve 33W olarak şarj edebiliyor. Çinli üreticilerin UFCS protokolünü destekleyen akıllı telefonlar da 33W enerji çıkışı alabiliyor. Çakmak girişine oturan şık bir görünüme sahip şarj adaptörü 14$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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