Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor

WhatsApp ve Facebook Messenger'dan çok önce, BlackBerry cihaz sahiplerinin birbirleriyle kolayca sohbet etmelerini ve içerik paylaşmalarını sağlayan BlackBerry Messenger (BBM) vardı. Sektör son on yılda çok değişti ve BlackBerry artık telefon pazarının öncü şirketlerinden biri değil. BBM'i canlı tutmaya çalışan şirket şimdi bu cephede de yenilgiyi kabul etti.

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BlackBerry birkaç yıl önce telefon üretmeyi bıraktı. Markasını ise şu an Android destekli BlackBerry telefonlar çıkaran TCL'ye lisansladı. Kanadalı şirket çok fazla alternatif olan mesajlaşma pazarında rekabet edebilmek için BBM çapraz platformu geliştirip işlevselliği arttırsa da bu çabaları yeterli gelmedi.

Kullanıcılar, arkadaşlarının ve ailesinin kullandığı mesajlaşma platformlarına akın edince BBM için bir anlamda çöküş başladı. Şirket de artık çabalarının bir sonuç getirmeyeceğine kanaat getirmiş olacak ki BlackBerry Messenger hizmetini 31 Mayıs 2019 itibarıyla kapatmaya karar verdi.

Kurumsal sürümü etkilemeyecek

Alınan kapatma kararı, tamamen ayrı bir uygulama olan BlackBerry Messenger'ın kurumsal sürümünü (BBMe) etkilemeyecek. BlackBerry Limited bugün BBM Enterprise'ı bireysel kullanıma açtığını duyurdu. Şirket bu kararı “BlackBerry’nin sadık BBM kullanıcılarına saygısı nedeniyle” aldığını söylüyor.

BBMe uygulaması bugünden itibaren Google Play Store'dan indirilebiliyor. Yakında App Store'da da yayınlanacak. İlk yıl kullanım ücretsiz olacak ancak daha sonrasında kullanmaya devam etmek isteyenlerin altı aylık abonelik için 2.49 dolar ödemeleri gerekecek.

https://blog.bbm.com/2019/04/18/time-to-say-goodbye-english-version/