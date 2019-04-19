Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor

Bir dönemin popüler mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger (BBM), çok yakında tarihteki yerini alacak. BlackBerry bir açıklama yaparak BBM'in 31 Mayıs'ta kapanacağını duyurdu.
1 ay
4,1b
1
7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp ve Facebook Messenger'dan çok önce, BlackBerry cihaz sahiplerinin birbirleriyle kolayca sohbet etmelerini ve içerik paylaşmalarını sağlayan BlackBerry Messenger (BBM) vardı. Sektör son on yılda çok değişti ve BlackBerry artık telefon pazarının öncü şirketlerinden biri değil. BBM'i canlı tutmaya çalışan şirket şimdi bu cephede de yenilgiyi kabul etti.
Ayrıca Bkz. "Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor"
BlackBerry birkaç yıl önce telefon üretmeyi bıraktı. Markasını ise şu an Android destekli BlackBerry telefonlar çıkaran TCL'ye lisansladı. Kanadalı şirket çok fazla alternatif olan mesajlaşma pazarında rekabet edebilmek için BBM çapraz platformu geliştirip işlevselliği arttırsa da bu çabaları yeterli gelmedi.
Kullanıcılar, arkadaşlarının ve ailesinin kullandığı mesajlaşma platformlarına akın edince BBM için bir anlamda çöküş başladı. Şirket de artık çabalarının bir sonuç getirmeyeceğine kanaat getirmiş olacak ki BlackBerry Messenger hizmetini 31 Mayıs 2019 itibarıyla kapatmaya karar verdi.

Kurumsal sürümü etkilemeyecek

Alınan kapatma kararı, tamamen ayrı bir uygulama olan BlackBerry Messenger'ın kurumsal sürümünü (BBMe) etkilemeyecek. BlackBerry Limited bugün BBM Enterprise'ı bireysel kullanıma açtığını duyurdu. Şirket bu kararı “BlackBerry’nin sadık BBM kullanıcılarına saygısı nedeniyle” aldığını söylüyor.
BBMe uygulaması bugünden itibaren Google Play Store'dan indirilebiliyor. Yakında App Store'da da yayınlanacak. İlk yıl kullanım ücretsiz olacak ancak daha sonrasında kullanmaya devam etmek isteyenlerin altı aylık abonelik için 2.49 dolar ödemeleri gerekecek.

https://blog.bbm.com/2019/04/18/time-to-say-goodbye-english-version/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TITAN 1 ay en beğenilen
bi ara ne popülerdi be herkesin elinde blackberry 40 tane tuşlu leş telefonlar korkunç zamanlardı iyi ki hızlı bitti
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 ay
inanılmaz özenirdim şu telefonlara ya. ama yine iphone gibi aşırı pahalıydı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Havya Makinesi 1 ay
Kendine has kazık interneti vardı ne facebook kullanılırdı ne de bbm inş en kısa sürede batarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
IOS, Android, windows Phone, windows mobile, symbian vs vs Bir çok mobil işletim sistemi kullandım. BlackOS 10 ile birlikte z10 ürünü Kullandıgım EN iyi mobil deneyimi sunuyordu. O kadarki Aynı Telefondan 2 kere aldım. Bu deneyimden uzak kalmak üzücü. Hala en iyi kullanıcı deneyimine sahip telefondur. Bugün halen Dİğer tüm mobil işlem sistemleri BlackOS10 kadar işlevsel değil. Hız kullanılabilirlik. Basit hareketler ile her şeyi çözmek ...
anlatılmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 1 ay
Bbm kullanılan karanlık yıllar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 ay
Pahalı oluşu, hitap ettiği kitlede olmayışımdan, ve yaşım itibariyle kullanma imkanım olmadı ama iPhone gibi özel bir markanın daha piyasada kalmasını isterdim. Bugüne kadar kullanamamış olsam da en azından ihtimali olacaktı. Palm cihazlar vardı tasarımları hoşuma gidiyordu (sanırım hp palm olarak birleştikten sonrası) o cihazları incelemeleriyle sevmiştim. Onlarda artık yok, bence bugün tüketiciler için büyük bir eksiklik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 1 ay
Ey gidi , eskiden bbm sadece blackberry telefonlara özeldi , milletin profilinin altında bbm i yazardı , biz fakirlerde ekleyemezdik

Hatta blackberry nin kendi paralı bir internet hizmeti vardı yanlıs hatırlamıyorsam , yani normal internetlede bbm e girilmiyordu , zamanında o kadar piyasaya hükmetmişken şimdi bu halde olması tamamen kendi suçu , windows phone gibi blackberry de marketini geliştirmeyi başaramadı ve yavaşça söndü.
Son blackberry cihazım Q5 di , kardeşim bozana kadar 3 4 sene cok guzel calıştı şimdi hurda olarak duruyor evde , nedense hep sempatim oldu blackberry ye.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 1 ay
inanılmaz özenirdim şu telefonlara ya. ama yine iphone gibi aşırı pahalıydı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 1 ay en beğenilen
bi ara ne popülerdi be herkesin elinde blackberry 40 tane tuşlu leş telefonlar korkunç zamanlardı iyi ki hızlı bitti
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Captain Marvel ve Audi e-tron'u buluşturan yeni reklam filmi 1 ay Samsung Galaxy Fold parçalarına ayrıldı: Katlanır mekanizmaya ilk yakından bakış 1 ay Amazon Music'in reklamlı versiyonu, Alexa kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu 1 ay Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir? 1 ay Dahili tarayıcı ile Google'da oturum açmak yasaklanıyor 1 ay Hobbs & Shaw filminden aksiyon dolu yeni fragman 1 ay Elon Musk, 'uzaydan internet' projesini resmen başlatıyor 1 ay Facebook’tan bir açık daha: Instagram şifreleri de düz metin olarak saklanmış 1 ay Hava durumu canlı yayını fidye yazılımı yüzünden kesildi 1 ay Google Pixel 3a ve 3a XL render görüntüleri sızdı 1 ay Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi 1 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı belli oldu 1 ay Twitter, alıntı paylaşım uygulaması Highly'yi satın aldı 1 ay Nvidia ilginç bir ürünün videosunu paylaştı 1 ay HP’den ilk büyük Chromebook: 15 inç IPS ekran ve tam boyut klavye 1 ay Zen 2 mimarisinin üretim verimliliği Zen'den düşük seyrediyor 1 ay Apple uzlaşma için Qualcomm’a 6 milyar dolar ödeyebilir 1 ay Notre Dame yangınının söndürülmesinde rol alan robot, “Colossus” 1 ay 29 TL değerindeki Transistor, Epic Store'da ücretsiz oldu 1 ay NASA, Ay'ın 'buzla kaplı' kutuplarına astronot gönderecek 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Bir dönem sona erdi: BlackBerry Messenger (BBM), 31 Mayıs itibarıyla kapanıyor Sonraki Epic Store, 400 TL'lik oyunun ön sipariş fiyatını 99 TL'ye indirdi 1 ay Masaüstü Chrome için okuma modu geliyor - Gelene kadar en iyi alternatif Pocket 1 ay ADATA büyük kısmı aydınlatmalı RAM belleklerini duyurdu 1 ay Dört arka kamera ve Snapdragon 855'li Lenovo Z6 Pro geliyor 1 ay Xiaomi'den Redmi 6, Redmi 6A ve Redmi S2 kullanıcılarına kötü haber 1 ay NASA, evrenin en eski molekülünün izini 3,000 ışık yılı uzaklıkta buldu 1 ay ABD yüz tanıma sistemleri ülkeden çıkanların %97’sini tanıyacak 1 ay Halo TV dizisinde Master Chief karakterini canlandıracak aktör bulundu 1 ay Daha küçük ve ucuz Nintendo Switch Sonbahar’da geliyor 1 ay Sürekli ertelenen Minecraft filmi, 2022 yılında vizyona girecek 1 ay Epic Games, hesap güvenliğini iki aşamalı doğrulama ve e-posta onayıyla arttırıyor 1 ay Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor 1 ay Motorola’dan One adı altında dört yeni telefon geliyor 1 ay Raja Khoduri’nin Samsung ziyareti kafaları karıştırdı 1 ay LG V50 ThinQ 5G'nin çıkış tarihi ertelendi 1 ay 2si1 inceleme | Sennheiser Momentum True Wireless 1 ay Google, Hızlandırılmış Mobil Sayfalar (AMP) projesine değişiklikler getirdi 1 ay Teknoloji ve girişimciliğin konuşulacağı IWD Antalya’19 etkinliği başlıyor 1 ay 2020 Mercedes-Benz GLS resmen tanıtıldı 1 ay Facebook ‘istemeden’ 1,5 milyon kişinin rehberini kaydetti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim