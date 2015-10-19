Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot mini

Popüler olduğu mobil cihaz ve Android ROM kategorisinin dışında gelir modeli oluşturabileceği televizyon, hava temizleme, su arıtma gibi pek çok sektöre de el atan Xiaomi artık yeni bir sektörde daha faaliyet gösterecek.





Firmanın Ninebot mini adındaki iki tekerlekli akıllı aracı Segway teknolojilerini temel alıyor. Yirmibirinci yüzyılın başında asrın icadı olarak Zencefil adıyla lanse edilen Segway, ağırlığın yönüne göre hızı azaltıp artırıyor veya yön değiştiriyordu. Dönemin çok yenilikçi teknolojilerinden birisi olarak gösterilse bile tüketicilerden beklenen ilgiyi görememiş ve sadece kurumlara hitap eden bir araç olarak kalmıştı.





Yıllar boyunca Segway firması elden ele dolaştı ve bu süreçte Segway teknolojisi kendisini geliştirmeyi başardı. 4 tekerlekli versiyonları da geliştirilen Segway son olarak Xiaomi'nin desteklediği Ninebot girişimi tarafından satın alınmıştı. Ninebot yaklaşık 38 ülkeye Segway tarzı elektrikli araçlar ihraç ediyordu. Segway satın alımı ile potansiyel patent kavgalarından da uzak durmuş oldu.





Ninebot mini aracı Segway anlayışının tersine elle tutulacak gidonlar sunmuyor. Kullanıcı dize kadar gelen kulpu ayaklarının arasına alarak aracı yönetiyor. 12.8Kg ağırlığındaki araç tek şarj ile 22km civarında mesafe gidebiliyor ve 16km/s hız seviyesi mevcut.





15 derecelik eğime kadar yokuşlara tırmanabilen Ninebot mini uzay teknolojisinde kullanılan magnezyum alaşımdan imal edilmiş ve kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bluetooth üzerinden bağlandığı akıllı telefon uygulaması ile gidilen mesafe, aracın genel durumu, hata tespiti gibi bilgiler elde edilebiliyor Ninebot mini aracının fiyatı yaklaşık olarak 315$ seviyesinde.

http://en.miui.com/thread-173353-1-1.html