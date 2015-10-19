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Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot mini

3 yıl
1,9b
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8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot mini

Popüler olduğu mobil cihaz ve Android ROM kategorisinin dışında gelir modeli oluşturabileceği televizyon, hava temizleme, su arıtma gibi pek çok sektöre de el atan Xiaomi artık yeni bir sektörde daha faaliyet gösterecek.

Firmanın Ninebot mini adındaki iki tekerlekli akıllı aracı Segway teknolojilerini temel alıyor. Yirmibirinci yüzyılın başında asrın icadı olarak Zencefil adıyla lanse edilen Segway, ağırlığın yönüne göre hızı azaltıp artırıyor veya yön değiştiriyordu. Dönemin çok yenilikçi teknolojilerinden birisi olarak gösterilse bile tüketicilerden beklenen ilgiyi görememiş ve sadece kurumlara hitap eden bir araç olarak kalmıştı. 
Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot mini


Yıllar boyunca Segway firması elden ele dolaştı ve bu süreçte Segway teknolojisi kendisini geliştirmeyi başardı. 4 tekerlekli versiyonları da geliştirilen Segway son olarak Xiaomi'nin desteklediği Ninebot girişimi tarafından satın alınmıştı. Ninebot yaklaşık 38 ülkeye Segway tarzı elektrikli araçlar ihraç ediyordu. Segway satın alımı ile potansiyel patent kavgalarından da uzak durmuş oldu.

Ninebot mini aracı Segway anlayışının tersine elle tutulacak gidonlar sunmuyor. Kullanıcı dize kadar gelen kulpu ayaklarının arasına alarak aracı yönetiyor. 12.8Kg ağırlığındaki araç tek şarj ile 22km civarında mesafe gidebiliyor ve 16km/s hız seviyesi mevcut. 

15 derecelik eğime kadar yokuşlara tırmanabilen Ninebot mini uzay teknolojisinde kullanılan magnezyum alaşımdan imal edilmiş ve kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bluetooth üzerinden bağlandığı akıllı telefon uygulaması ile gidilen mesafe, aracın genel durumu, hata tespiti gibi bilgiler elde edilebiliyor Ninebot mini aracının fiyatı yaklaşık olarak 315$ seviyesinde. 
Xiaomi yeni bir sektöre daha giriyor : Ninebot mini


http://en.miui.com/thread-173353-1-1.html Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
İnsanlari tamamen tembellestirme amaçlı baska bisey degil
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kmlfgkc 3 yıl
caglet
adını nine koymuşlar çünkü çok yavaş gidiyor ve yokuş çıkamıyor

hem yarıldım hem eksiyi bastım kanka
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Patren 3 yıl
adamlar herseye el atdilar yakinda oyuncu monitorleride yaparlar
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alemburda34 3 yıl
Bu adamlar bu hızla bizden önce araba çıkarır.
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caglet 3 yıl
adını nine koymuşlar çünkü çok yavaş gidiyor ve yokuş çıkamıyor
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esmerbuyucu 3 yıl
Tamam iyi güzel de hava atmak için kullanılırdım ben olsam sadece.
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kımyasal 3 yıl
Alibaba,ninebot yok yok kesin arkasında bir Türk var.
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selcuksert38 3 yıl
benim gibi nine bot olarak okuyan var mı acaba??::))
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