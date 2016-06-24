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Xiaomi’den elektrikli bisiklet

Çin pazarının pek çok sektöründe faaliyet gösteren Xiaomi firması, yine ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu bir konuya yani elektrikli bisiklet üretimine adım atıyor.
2 yıl
7,5b
1
23
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Ticari hayatına MIUI kullanıcı arayüzü ile başlayan Çinli Xiaomi, önce mobil cihaz pazarına ardından da giyilebilir cihaz pazarına adım attı. Sonrasında ise sayısı sektörde boy göstermeye başladığını gördük. Firma şimdi elektrikli bisiklet alanına el atıyor.

Xiaomi, doğduğu toprakları çok iyi tanıdığı için ihtiyaca yönelik hamleler yapıyor. Örneğin çevre kirliliğinin yoğun olduğu ülkede, hava temizleyici ve akıllı su arıtma cihazları ile ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Elektrikli bisiklet hamlesi ise, ülkenin kalabalık yollarında çıkış yolu arayan tüketicilere hitap ediyor.

Elektrikli bisiklet pazarı ülkede yoğun rağbet görüyor ve yıllık olarak araba satışlarından bile daha fazla. Bu bakımdan, elektrikli bisiklet sektörüne akıllı hamle yapmak pazar payı açısından büyük önem taşıyor. Mi QiCycle adındaki bisiklet de buna göre tasarlanmış.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi telefonlarında neden su geçirmezlik özelliği yok?"

Xiaomi; mobil cihaz, giyilebilir cihaz ve televizyon sektörü haricindeki diğer sektörlerde genelde doğrudan üretim yapmıyor. Pek çok girişime yatırım yaptığı için, onların ürettiği ürünlere kendi markasını ekliyor. Mi QiCycle elektrikli bisiklet de, iRiding adında Xiaomi’nin yatırım yaptığı Tayvanlı bir girişim tarafından üretiliyor.

Katlanabilir tarzda olduğu için arabanıza da kolaylıkla sığabilen elektrikli bisiklet, 14.5Kg ağırlığında. 250W 36V yüksek hızlı bir motordan gücünü alan bisiklet, Panasonic imzalı 18650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan bisiklet tek şarj ile 45km mesafe yapabiliyor. Ayrıca akıllı bir tork algılama teknolojisi, kullanıcının pedal çeviriş ve uygulanan tork durumuna göre gücü ayarlayabiliyor. Shimano Nexus 3 vites kutusu ile de direnç ayarlanabiliyor.

Bisikletin gidon kısmında ise küçük ekrana sahip bir cihaz yer alıyor. GPS sayesinde cihaz gidilen mesafe, hız, yakılan kalori gibi değerleri ölçebiliyor. Bunları hem ekranından hem de Bluetooth ile bağlandığı akıllı telefondan kullanıcıya sunabiliyor. Bisiklet, 455$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

 

http://mashable.com/2016/06/23/xiaomi-folding-electric-bicycle/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#nuk7JLJmnsqU Yorum Yaz
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WoXeD 2 yıl en beğenilen
tttahmettt
biraz daha güzel görünemez miydi

hayır.
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nehuse 2 yıl
Tr de bu fiyata bulsam hemen alırım.Özellikleri çok iyi bence.
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emre1393 2 yıl
emiLL
Üzerinde neden dinamo yok merak ediyorum

dinamoyu napacaksın, pilli bisikletten elektrik mi üreteceksin.
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Musty3535123 2 yıl
peki powerbank takıp menzili arttırabiliomuyuz :D
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fuujitsu 2 yıl
Çok çirkin gözüküyor bence. Buna binen adamın totosunun vay haline. Küçük bi şey yapmaya çalışmışlar ama 6-7 yaş bisikleti gibi olmuş, bu kadar da küçük olmamalı bence.
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akemals42 2 yıl
çin e gidip gelecek varsa sipariş verebilirmiyiz
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Silent Guardian 2 yıl
Powerbanklere 10000 mah verip buna 18650 mah koymaları hiç hoş olmamış.
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Elsa 2 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Powerbanklere 10000 mah verip buna 18650 mah koymaları hiç hoş olmamış.

20binlikleri bağlayabiliriz belki
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DH Misafiri 2 yıl
bu ne be pöff görünmezlik özelliği olaydı iiydi napam ben görünmez olmayan bisikleti bide elektrikli niye hidrojen değil yada neden çeşme suyula çalışmıo beleşe giderdi sonra bide beleş değil gidin belediyelerin yarışmalarına katılın beleş bisiklet veriyor bazılardı hemde free bide trde yok sanki pohanilus zıkkımator 5000 50.yıl verisyuonun mars taşı kaplamalı tarağı sanki :d
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A.F.Y.D 2 yıl
o kadarcık bisiklet nasıl ortalama 60-70 kiloluk bir insan ile gidecek merak konusu
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DH Misafiri 2 yıl
WoXeD
tttahmetttbiraz daha güzel görünemez miydi
hayır.

sana mı sorucaz bide hayır demiş kendini ne sanıyorsunda hayır yazıyorsun
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medcezir10 2 yıl
Telefondan bisiklete bir aşk hikayesi :)
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emre1393 2 yıl
emiLL
Üzerinde neden dinamo yok merak ediyorum

dinamoyu napacaksın, pilli bisikletten elektrik mi üreteceksin.
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emiLL 2 yıl emre1393
emre1393

emiLL

Üzerinde neden dinamo yok merak ediyorum


dinamoyu napacaksın, pilli bisikletten elektrik mi üreteceksin.


Yolda kendi kendini şarj eder . Kayıplarla dahi olsa menzili yarı yarıya artar
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nehuse 2 yıl
Tr de bu fiyata bulsam hemen alırım.Özellikleri çok iyi bence.
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neo01470 2 yıl
29000mAh değil 20 adet 2900mA 18650 pile sahip bir batarya
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