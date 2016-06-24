Xiaomi’den elektrikli bisiklet

Ticari hayatına MIUI kullanıcı arayüzü ile başlayan Çinli Xiaomi, önce mobil cihaz pazarına ardından da giyilebilir cihaz pazarına adım attı. Sonrasında ise sayısı sektörde boy göstermeye başladığını gördük. Firma şimdi elektrikli bisiklet alanına el atıyor.

Xiaomi, doğduğu toprakları çok iyi tanıdığı için ihtiyaca yönelik hamleler yapıyor. Örneğin çevre kirliliğinin yoğun olduğu ülkede, hava temizleyici ve akıllı su arıtma cihazları ile ihtiyaca cevap vermeye çalışıyor. Elektrikli bisiklet hamlesi ise, ülkenin kalabalık yollarında çıkış yolu arayan tüketicilere hitap ediyor.

Elektrikli bisiklet pazarı ülkede yoğun rağbet görüyor ve yıllık olarak araba satışlarından bile daha fazla. Bu bakımdan, elektrikli bisiklet sektörüne akıllı hamle yapmak pazar payı açısından büyük önem taşıyor. Mi QiCycle adındaki bisiklet de buna göre tasarlanmış.

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Xiaomi; mobil cihaz, giyilebilir cihaz ve televizyon sektörü haricindeki diğer sektörlerde genelde doğrudan üretim yapmıyor. Pek çok girişime yatırım yaptığı için, onların ürettiği ürünlere kendi markasını ekliyor. Mi QiCycle elektrikli bisiklet de, iRiding adında Xiaomi’nin yatırım yaptığı Tayvanlı bir girişim tarafından üretiliyor.

Katlanabilir tarzda olduğu için arabanıza da kolaylıkla sığabilen elektrikli bisiklet, 14.5Kg ağırlığında. 250W 36V yüksek hızlı bir motordan gücünü alan bisiklet, Panasonic imzalı 18650 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan bisiklet tek şarj ile 45km mesafe yapabiliyor. Ayrıca akıllı bir tork algılama teknolojisi, kullanıcının pedal çeviriş ve uygulanan tork durumuna göre gücü ayarlayabiliyor. Shimano Nexus 3 vites kutusu ile de direnç ayarlanabiliyor.

Bisikletin gidon kısmında ise küçük ekrana sahip bir cihaz yer alıyor. GPS sayesinde cihaz gidilen mesafe, hız, yakılan kalori gibi değerleri ölçebiliyor. Bunları hem ekranından hem de Bluetooth ile bağlandığı akıllı telefondan kullanıcıya sunabiliyor. Bisiklet, 455$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.